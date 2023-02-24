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Сегодня, 14:40

Дмитрий Кузнецов считает, что только матчи с сильными соперниками покажут, как готов ЦСКА к сезону

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о победе армейцев над «Краснодаром» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России (3:0).

«За Кубок России будут бороться все команды, которые сейчас есть в этом турнире, вместе с ними будет и ЦСКА. Да, вчера армейцы выиграли у «Краснодара» с большим преимуществом. Но давайте не будем забывать, что в начале чемпионата ЦСКА также хвалили и говорили, что они на одном дыхании выиграют РПЛ. А то, что случилось потом, мы все знаем. Не надо заранее говорить, что команда перестроилась, хорошо подготовилась. Только игры покажут, как готовы армейцы, матчи с сильными соперниками.

Не сказал бы, что «Краснодар» подошел разобранным к матчу с ЦСКА. Все на сборах готовились и были в равных условиях. У «быков» новый тренер и новые требования к футболистам. У них просто не получилась игра. Команда находится в стадии становления», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-tolko-matchi-s-silnymi-sopernikami-pokazhut-kak-gotov-cska-k-sezonu-230455/
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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