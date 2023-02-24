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Сегодня, 14:29

Алдонин: «Если Заболотный забьет три гола в 5-6 матчах, то составит конкуренцию Чалову»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на гол форварда армейцев Антона Заболотного в ворота «Краснодара» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (3:0).

«Хотелось бы, чтобы гол Заболотного в ворота «Краснодара» стал психологическим толчком для Антона. Это очень важный момент — выйти на замену, забить, поднять себе настроение, команде и болельщикам. Желаю, чтобы он стал важным футболистом для ЦСКА и влиял на результат команды в положительную сторону. Заболотный может составить конкуренцию Чалову в разных ситуациях. Надо понимать, что Антон забил пока только в одном матче. Если он забьет три гола в 5-6 матчах, то можно говорить, что Заболотный составит конкуренцию Федору и изменит тактический рисунок в атаке команды», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-esli-zabolotnyi-zabet-tri-gola-v-5-6-matchakh-to-mozhno-govorit-o-konkurencii-chalovu-230439/
Антон Заболотный
Евгений Алдонин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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