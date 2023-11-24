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Сегодня, 10:02

Андрей Сметанин: «Надеюсь, «Зенит» Семака сыграет в вегетарианский футбол против «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андрей Сметанин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубых против «Зенита».

— Кто фаворит в кубковом поединке «Динамо» и «Зенита»?

— Шансы равны, но верю в победу «Динамо».

— Почему ваша вера тверда?

— Сейчас «Динамо» — это хищник, а «Зенит» — травоядный. Зенитовцы стали чемпионами пять раз подряд, наступило неизбежное пресыщение. Для них одним трофеем больше, одним меньше... Тем более им важнее чемпионат, где нужно обогнать «Краснодар». А вот «Динамо» жаждет крови. Марцел Личка в интервью упоминал, что ему хотелось бы впервые за много лет добыть трофей для «Динамо». Поэтому москвичи выглядят более мотивированными, голодными до побед.

— Ваше сравнение прекрасно еще и тем, что Сергей Семак правда не ест мясо.

— Ну, будем надеяться, «Зенит» сыграет против «Динамо» в вегетарианский футбол (смеется).

Выездной матч «Динамо» против «Зенита» состоится 29 ноября, а домашний пройдет 12 марта.

Андрей Сметанин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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