Гусев — о FONBET Кубке России: «Отдельно на «Зенит» настраиваться не надо»

Экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал «СЭ» жеребьевку FONBET Кубка России, по итогам которой в четвертьфинале бело-голубые сыграют с «Зенитом».

«Хороший матч. Это Кубок, предстоит две игры. «Зенит» и «Зенит», надо готовиться и понимать, что это за команда. Отдельно на них как-то настраиваться не надо», — сказал Гусев «СЭ».

Выездной матч против «Зенита» состоится 29 ноября, а домашний пройдет 12 марта.