Гафин: «Санкт-Петербург был основан москвичом, с уважением относимся ко всем клубам»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России против «Зенита».

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев пошутил в отношении «Спартака» и ЦСКА.

— Впереди очная игра против «Зенита». Нет ли желания ответить команде из Санкт-Петербурга за москвичей?

— Мы с уважением относимся ко всем командам, особенно к клубу из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург был основан москвичом, не хочется обижать такой город, — сказал Гафин.