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Сегодня, 20:01

Гафин: «Санкт-Петербург был основан москвичом, с уважением относимся ко всем клубам»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России против «Зенита».

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев пошутил в отношении «Спартака» и ЦСКА.

— Впереди очная игра против «Зенита». Нет ли желания ответить команде из Санкт-Петербурга за москвичей?

— Мы с уважением относимся ко всем командам, особенно к клубу из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург был основан москвичом, не хочется обижать такой город, — сказал Гафин.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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