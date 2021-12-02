Матюнину доверили матч «Зенит» — «Ростов». Раньше Карпин не обрадовался бы такому назначению
Матюнин и гол «Зенита»
27 февраля этого года Алексей Матюнин уже работал на игре между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2) — естественно, в предыдущем чемпионате России. И засчитал гол Далера Кузяева, вызвав громкий скандал.
На 77-й минуте Матюнин назначил штрафной удар и показал желтую карточку полузащитнику гостей Хорену Байрамяну. И как раз в тот момент зенитовец Вильмар Барриос выполнил штрафной, ввел мяч в игру и начал атаку, которая завершилась голом.
В правилах игры нет жесткого требования, чтобы судьи в такой ситуации возобновляли игру с помощью свистка. А вот в рекомендациях, которые входят в многостраничную книгу «Правила игры», говорится следующее: «Свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления». Матюнин же не дал сигнал на возобновление игры — ни свистком, ни рукой.
— Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом, — сказал тогда главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в послематчевом интервью. — Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?
Матюнин и неудаление Норманна
На 54-й минуте того же матча в штрафной площади гостей в единоборстве с Матиасом Норманном упал Деян Ловрен. Матюнин 11-метровый удар не назначил и наказал защитника сине-бело-голубых желтой карточкой за то, что тот попал сопернику рукой в лицо. В том эпизоде Норманн схватил Ловрена левой рукой за майку. Зенитовец начал падать и, так получилось, произошел контакт его левой руки с лицом ростовчанина.
Следовало ли назначить пенальти? Момент дискуссионный — наши эксперты высказали разные мнения: как за такое решение, так и против. Норманн держал Ловрена рукой? Да. Это послужило причиной падения? Однозначно сказать нельзя.
«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить решение арбитра «в эпизоде с неназначением 11-метрового удара и невынесением второй желтой карточки» игроку «Ростова». ЭСК решила, что судья поступил правильно, потому что в отношении Ловрена «совершена задержка за майку небольшой интенсивности, которая усиливалась самим игроком».
С конца февраля Матюнин еще лишь раз получил назначение судьей на игру с участием «Ростова» (тот проиграл 1:3 «Краснодару»), однажды он работал видеоассистентом на встрече «Зенита» (с «Краснодаром» — 3:2).
Интересно, что инспектором матча зенитовцев с ростовчанами снова, как и девять месяцев назад, назначен Александр Колобаев. А еще на этой игре в роли АВАР дебютирует Екатерина Курочкина.
Богданов и скандал в матче «Химки» — «Ростов»
Впервые с марта этого года в роли АВАР на игру с участием ростовчан назначен Александр Богданов. Весной в матче «Химки» — «Ростов» (1:0) бригада судей, в которую входили арбитр Сергей Лапочкин и видеоассистенты Иван Сиденков и Богданов, отменила гол ростовчанина Али Соу, сравнявшего счет. Сделано это было после вмешательства ВАР, которые зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.
Но нарисованные линии не убеждали, что нападающий действительно ближе к линии ворот, чем игрок «Химок». Даже если признать, что видеоассистенты все сделали правильно, начертили линии там, где нужно, возник другой вопрос: почему ВАР, проведя проверку, не позвали Лапочкина к монитору и не предложили ему оценить действия Соу во время той атаки?
Дело в том, что в том эпизоде нужно говорить не о географическом положении «вне игры». Само по себе нахождение Соу за линией офсайда не нарушение правил. А вот затем в мяч сыграл игрок «Химок». То есть форвард ростовчан получил мяч от соперника.
Считать ли, что Соу, находившийся чуть в стороне, мешал сопернику, вмешивался в его действия, активно участвовал в игре? Это должен был оценить сам Лапочкин, ВАР следовало позвать его к монитору у поля и предложить самому посмотреть видеоповторы. Этого сделано не было. И без арбитра, который, возможно, не счел бы действия нападающего активным участием в игре, гол Соу был отменен.
«Ростов» решение оспорил. ЭСК признала, что гол отменен ошибочно: «футболист «Ростова» №20 Али Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» №15 Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером».
Возвращение Чистякова
Первый матч в РПЛ получил Артем Чистяков. Нет, это не дебют, а первая игра за три с половиной года. И 16-я в общей сложности в чемпионате России.
Их могло быть намного больше, если бы не матч «Краснодар» — «Арсенал» (3:0), состоявшийся 14 апреля 2018 года. Тогда он допустил грубую ошибку: не назначил пенальти в ворота гостей и наказал желтой карточкой за симуляцию нападающего «быков» Федора Смолова. Для форварда она стала «лишней», он получил дисквалификацию, которую по существовавшим на тот момент правилам нельзя было не применить. В итоге Смолов пропустил важнейший матч с ЦСКА (1:2), результат которого имел значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.
Ошибка азовского вызвала цепную реакцию. Уже вскоре последовали громкие кадровые перестановки. РФС расстался с Андреем Будогосским, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования. Вместо него назначили Александра Егорова. Лишились своих должностей Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия). Было объявлено, что Валентин Иванов возглавит судейский комитет, но этого в итоге так и не произошло — Иванов отказался работать вместе с Егоровым. Председателем судейского комитета стал Николай Левников, он же возглавил контрольно-квалификационную комиссию и вошел в исполком РФС.
Чистяков в мае прилетел в Москву, чтобы пройти проверку на детекторе лжи.
— За этот месяц очень много грязи вылилось в мой адрес, будто выполнял чей-то заказ, была предвзятость, — сказал позднее Чистяков в эфире программы «Свисток». — Конечно же, хотелось доказать свою невиновность — то, что ничей заказ не выполнялся. Руководители РФС посодействовали в том, чтобы я прошел полиграф, за что им, конечно же, большое спасибо. Доказал свою невиновность — никакого заказа со стороны кого-либо не было. Тем более, я не выполнял его. Процедура была в здании РФС. Есть специальные люди, которые занимаются этим. Полиграфолог — с ним я проходил проверку, в течение трех часов мы с ним общались. Мы проходили проверку, задавались вопросы в плане игры, заказа, договорного матча. Все было связано с этим матчем.
— Есть официальное заключение — комиссар по безопасности Железнов Олег Владимирович составил его. Насколько я понимаю, заключение о том, что я невиновен — в плане того что я не выполнял ничей заказ, — передано руководителям РФС. Такого не было, в заключении это четко прописано. От семьи и друзей есть поддержка. Все мы переживаем из-за того, что происходит в данный момент. Думаю, ничего, это все пройдет. Надо просто перебороть себя, продолжать тренироваться и обслуживать матчи. Пока работаю на любительском уровне, держу себя в форме. Конечно же, хочу в ближайшее время приступить к судейству на том уровне, на котором был, — заявил Чистяков.
Возвращение затянулось...
Вечно резервный Амелин
Второй тур подряд Алексею Амелину доверили только роль резервного. Видимо, глава департамента судейства Витор Мануэл Мелу Перейра рассматривает это как своего рода наказание за удаление Мурило в игре «Локомотив» — «Ахмат» (1:2), в которой туляк как ВАР не вмешался и не помог исправить ошибку Сергея Иванова.
Общий список
Полный список назначений выглядит так:
«Зенит» — «Ростов» — Алексей Матюнин, Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов, резервный Ян Бобровский, ВАР Евгений Турбин, АВАР 1 Екатерина Курочкина, АВАР 2 Александр Богданов, инспектор Александр Колобаев.
«Крылья Советов» — ЦСКА — Владимир Москалев, Егор Болховитин, Варанцо Петросян, резервный Игорь Панин, ВАР Артем Любимов, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Зуев.
«Спартак» — «Ахмат» — Виталий Мешков, Рустам Мухтаров, Максим Ковалев, резервный Роман Сафьян, ВАР Иван Сиденков, АВАР Николай Богач, инспектор Александр Гвардис.
«Локомотив» — «Урал» — Кирилл Левников, Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев, резервный Максим Перезва, ВАР Алексей Сухой, АВАР 1 Алексей Лунев, АВАР 2 Адлан Хатуев, инспектор Геннадий Куличенков.
«Химки» — «Арсенал» — Евгений Кукуляк, Антон Кобзев, Алексей Ширяев, резервный Артем Любимов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» — «Уфа» — Владислав Безбородов, Адлан Хатуев, Михаил Иванов, резервный Сергей Чебан, ВАР Иван Сиденков, АВАР Роман Усачев, инспектор Андрей Бутенко.
«Нижний Новгород» — «Рубин» — Артем Чистяков, Алексей Стипиди, Андрей Образко, резервный Алексей Амелин, ВАР Сергей Иванов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Сергей Лапочкин.
«Сочи» — «Краснодар» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Константин Аверьянов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР 1 Дмитрий Чельцов, АВАР 2 Анастасия Пустовойтова, инспектор Сергей Французов.
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