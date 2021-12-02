В среду РФС объявил имена рефери и инспекторов, которые с 3 по 5 декабря будут судить матчи 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Выбор арбитров может вызвать вопросы у ростовчан.

Матюнин и гол «Зенита»

27 февраля этого года Алексей Матюнин уже работал на игре между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2) — естественно, в предыдущем чемпионате России. И засчитал гол Далера Кузяева, вызвав громкий скандал.

На 77-й минуте Матюнин назначил штрафной удар и показал желтую карточку полузащитнику гостей Хорену Байрамяну. И как раз в тот момент зенитовец Вильмар Барриос выполнил штрафной, ввел мяч в игру и начал атаку, которая завершилась голом.

В правилах игры нет жесткого требования, чтобы судьи в такой ситуации возобновляли игру с помощью свистка. А вот в рекомендациях, которые входят в многостраничную книгу «Правила игры», говорится следующее: «Свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления». Матюнин же не дал сигнал на возобновление игры — ни свистком, ни рукой.

Алексей Матюнин показывает желтую карточку игроку гостей без остановки игры в матче «Зенит» — «Ростов» (2:2).

Алексей Матюнин показывает желтую карточку игроку гостей без остановки игры в матче «Зенит» — «Ростов» (2:2).

— Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом, — сказал тогда главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в послематчевом интервью. — Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?

Матюнин и неудаление Норманна

На 54-й минуте того же матча в штрафной площади гостей в единоборстве с Матиасом Норманном упал Деян Ловрен. Матюнин 11-метровый удар не назначил и наказал защитника сине-бело-голубых желтой карточкой за то, что тот попал сопернику рукой в лицо. В том эпизоде Норманн схватил Ловрена левой рукой за майку. Зенитовец начал падать и, так получилось, произошел контакт его левой руки с лицом ростовчанина.

Следовало ли назначить пенальти? Момент дискуссионный — наши эксперты высказали разные мнения: как за такое решение, так и против. Норманн держал Ловрена рукой? Да. Это послужило причиной падения? Однозначно сказать нельзя.

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить решение арбитра «в эпизоде с неназначением 11-метрового удара и невынесением второй желтой карточки» игроку «Ростова». ЭСК решила, что судья поступил правильно, потому что в отношении Ловрена «совершена задержка за майку небольшой интенсивности, которая усиливалась самим игроком».

С конца февраля Матюнин еще лишь раз получил назначение судьей на игру с участием «Ростова» (тот проиграл 1:3 «Краснодару»), однажды он работал видеоассистентом на встрече «Зенита» (с «Краснодаром» — 3:2).

Интересно, что инспектором матча зенитовцев с ростовчанами снова, как и девять месяцев назад, назначен Александр Колобаев. А еще на этой игре в роли АВАР дебютирует Екатерина Курочкина.

27 февраля. «Зенит» — «Ростов» (2:2). Валерий Карпин во время работы с ростовским клубом. Фото ФК «Зенит»

Богданов и скандал в матче «Химки» — «Ростов»

Впервые с марта этого года в роли АВАР на игру с участием ростовчан назначен Александр Богданов. Весной в матче «Химки» — «Ростов» (1:0) бригада судей, в которую входили арбитр Сергей Лапочкин и видеоассистенты Иван Сиденков и Богданов, отменила гол ростовчанина Али Соу, сравнявшего счет. Сделано это было после вмешательства ВАР, которые зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.

Но нарисованные линии не убеждали, что нападающий действительно ближе к линии ворот, чем игрок «Химок». Даже если признать, что видеоассистенты все сделали правильно, начертили линии там, где нужно, возник другой вопрос: почему ВАР, проведя проверку, не позвали Лапочкина к монитору и не предложили ему оценить действия Соу во время той атаки?

Дело в том, что в том эпизоде нужно говорить не о географическом положении «вне игры». Само по себе нахождение Соу за линией офсайда не нарушение правил. А вот затем в мяч сыграл игрок «Химок». То есть форвард ростовчан получил мяч от соперника.

Считать ли, что Соу, находившийся чуть в стороне, мешал сопернику, вмешивался в его действия, активно участвовал в игре? Это должен был оценить сам Лапочкин, ВАР следовало позвать его к монитору у поля и предложить самому посмотреть видеоповторы. Этого сделано не было. И без арбитра, который, возможно, не счел бы действия нападающего активным участием в игре, гол Соу был отменен.

«Ростов» решение оспорил. ЭСК признала, что гол отменен ошибочно: «футболист «Ростова» №20 Али Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» №15 Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером».

Возвращение Чистякова

Первый матч в РПЛ получил Артем Чистяков. Нет, это не дебют, а первая игра за три с половиной года. И 16-я в общей сложности в чемпионате России.

Их могло быть намного больше, если бы не матч «Краснодар» — «Арсенал» (3:0), состоявшийся 14 апреля 2018 года. Тогда он допустил грубую ошибку: не назначил пенальти в ворота гостей и наказал желтой карточкой за симуляцию нападающего «быков» Федора Смолова. Для форварда она стала «лишней», он получил дисквалификацию, которую по существовавшим на тот момент правилам нельзя было не применить. В итоге Смолов пропустил важнейший матч с ЦСКА (1:2), результат которого имел значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.

Ошибка азовского вызвала цепную реакцию. Уже вскоре последовали громкие кадровые перестановки. РФС расстался с Андреем Будогосским, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования. Вместо него назначили Александра Егорова. Лишились своих должностей Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия). Было объявлено, что Валентин Иванов возглавит судейский комитет, но этого в итоге так и не произошло — Иванов отказался работать вместе с Егоровым. Председателем судейского комитета стал Николай Левников, он же возглавил контрольно-квалификационную комиссию и вошел в исполком РФС.

Чистяков в мае прилетел в Москву, чтобы пройти проверку на детекторе лжи.

— За этот месяц очень много грязи вылилось в мой адрес, будто выполнял чей-то заказ, была предвзятость, — сказал позднее Чистяков в эфире программы «Свисток». — Конечно же, хотелось доказать свою невиновность — то, что ничей заказ не выполнялся. Руководители РФС посодействовали в том, чтобы я прошел полиграф, за что им, конечно же, большое спасибо. Доказал свою невиновность — никакого заказа со стороны кого-либо не было. Тем более, я не выполнял его. Процедура была в здании РФС. Есть специальные люди, которые занимаются этим. Полиграфолог — с ним я проходил проверку, в течение трех часов мы с ним общались. Мы проходили проверку, задавались вопросы в плане игры, заказа, договорного матча. Все было связано с этим матчем.

— Есть официальное заключение — комиссар по безопасности Железнов Олег Владимирович составил его. Насколько я понимаю, заключение о том, что я невиновен — в плане того что я не выполнял ничей заказ, — передано руководителям РФС. Такого не было, в заключении это четко прописано. От семьи и друзей есть поддержка. Все мы переживаем из-за того, что происходит в данный момент. Думаю, ничего, это все пройдет. Надо просто перебороть себя, продолжать тренироваться и обслуживать матчи. Пока работаю на любительском уровне, держу себя в форме. Конечно же, хочу в ближайшее время приступить к судейству на том уровне, на котором был, — заявил Чистяков.

Возвращение затянулось...

03.12.2021 | Зенит — Ростов

Вечно резервный Амелин

Второй тур подряд Алексею Амелину доверили только роль резервного. Видимо, глава департамента судейства Витор Мануэл Мелу Перейра рассматривает это как своего рода наказание за удаление Мурило в игре «Локомотив» — «Ахмат» (1:2), в которой туляк как ВАР не вмешался и не помог исправить ошибку Сергея Иванова.

Общий список

Полный список назначений выглядит так:

«Зенит» — «Ростов» — Алексей Матюнин, Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов, резервный Ян Бобровский, ВАР Евгений Турбин, АВАР 1 Екатерина Курочкина, АВАР 2 Александр Богданов, инспектор Александр Колобаев.

«Крылья Советов» — ЦСКА — Владимир Москалев, Егор Болховитин, Варанцо Петросян, резервный Игорь Панин, ВАР Артем Любимов, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Зуев.

«Спартак» — «Ахмат» — Виталий Мешков, Рустам Мухтаров, Максим Ковалев, резервный Роман Сафьян, ВАР Иван Сиденков, АВАР Николай Богач, инспектор Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Урал» — Кирилл Левников, Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев, резервный Максим Перезва, ВАР Алексей Сухой, АВАР 1 Алексей Лунев, АВАР 2 Адлан Хатуев, инспектор Геннадий Куличенков.

«Химки» — «Арсенал» — Евгений Кукуляк, Антон Кобзев, Алексей Ширяев, резервный Артем Любимов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — «Уфа» — Владислав Безбородов, Адлан Хатуев, Михаил Иванов, резервный Сергей Чебан, ВАР Иван Сиденков, АВАР Роман Усачев, инспектор Андрей Бутенко.

«Нижний Новгород» — «Рубин» — Артем Чистяков, Алексей Стипиди, Андрей Образко, резервный Алексей Амелин, ВАР Сергей Иванов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Сергей Лапочкин.

«Сочи» — «Краснодар» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Константин Аверьянов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР 1 Дмитрий Чельцов, АВАР 2 Анастасия Пустовойтова, инспектор Сергей Французов.