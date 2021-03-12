На 71-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Ростов» (1:0) ростовчанин Али Соу сравнял счет, но арбитр Сергей Лапочкин спустя некоторое время после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова взятие ворот отменил. ВАР зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.

Разберемся, что произошло.

1. Нарисованные линии не убеждают, что нападающий действительно ближе к линии ворот, чем игрок «Химок».

2. Даже если мы признаем, что видеоассистенты все сделали правильно, начертили линии там, где нужно, возникает другой вопрос: почему ВАР, проведя проверку, не позвали Лапочкина к монитору и не предложили ему оценить действия Соу во время той атаки.

3. Дело в том, что в том эпизоде нужно говорить не о географическом положении «вне игры». Само по себе нахождение Соу за линией офсайда не нарушение правил. А вот затем в мяч сыграл игрок «Химок». То есть форвард ростовчан получил мяч от соперника.

Считать ли, что Соу, находившийся чуть в стороне, мешал сопернику, вмешивался в его действия, активно участвовал в игре? Это должен оценить сам Лапочкин, ВАР должны были позвать его к монитору у поля и предложить самому посмотреть видеоповторы. Этого сделано не было. И без арбитра, который, возможно, не счел бы действия нападающего активным участием в игре, гол Соу был отменен.

(Александр Бобров)

12 марта. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:0.

12 марта. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:0.