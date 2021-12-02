Интервью генерального директора «Уфы» после домашнего матча со «Спартаком» (1:1).

«Спартак», суд, Зарема

— Скажите честно, отбирать очки у «Спартака» — особое удовольствие?

— Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда.

— Нет обиды?

— Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.

— Зарема Салихова не раз резко высказывалась о вас. Есть что ответить?

— Зарема — молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг — хозяева «Спартака». И то, что они делают с клубом, — их личное дело. Меня это не касается.

— И все-таки: будете отвечать Зареме?

— Да, меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан.

— Вы на связи с ней и с Леонидом Федуном?

— После определенных событий — нет. После того как они перестали выполнять наши договоренности, все закончилось.

— Понимаете болельщиков, которые недовольны руководством?

— Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне.

— Что с судебными разбирательствами?

— 7 декабря в 15.30 будут рассматривать кассацию в гражданском суде.

— В СМИ много заявлений юриста «Спартака» Завьяловой о вас.

— Она работает за деньги. Завьялова может защищать психопатов и убийц. Это ее работа. Она хоть как может меня назвать. Я же в большом футболе добиваюсь результата. Для меня самое большое разочарование, когда люди обращают внимание на эти истории. Их это задевает, а меня — нет.

«Уфа», спонсоры, Агаларов

— Что с финансированием команды?

— На сегодняшний момент есть проблемы.

— В будущем «Уфа» сможет жить без поддержки со стороны бюджета?

— Со временем — да. Мы к этому шли давно.

— Но иногда нужен спасательный жилет, чтобы не утонуть. Стоит ждать помощи от правительства республики?

— Это уже не мне определять. Я занимаюсь только своим делом. Бюджет «Уфы» состоит из вливаний спонсоров, регионального фонда и продаж игроков. Если бы в свое время не продавали футболистов, то сейчас был бы большой швах.

— Что можете ответить болельщикам «Уфы? Они создали петицию в поддержку клуба.

— Они считают, что это правильно. Почему? Потому что было заявление первых лиц, и выполнение обещаний затягивается.

— Главное, чтобы в Башкирии был футбол.

— Он есть. Но футбол в республике всегда был на задворках. А вообще футбол — великая игра, которая будет жить независимо от кого-либо.

— На какой стадии находится заключение договора с новым спонсором?

— У меня нет стадий переговоров. Меня позвали и сказали, что все решили. Надо подождать. Прошло пять месяцев, мы ждем.

— Может все затянуться и на несколько лет.

— Я не могу обсуждать людей, которые занимаются политикой. Это смешно. Я, находясь в республике, занимаюсь одной проблемой, а у руководства этих проблем в сто раз больше.

— «Уфа» может погибнуть?

— Конечно. В любом случае региональные клубы так или иначе зависят от помощи руководства. Но мы конкурируем с огромными компаниями с сумасшедшими бюджетами. Вот мы играли со «Спартаком», у которого бюджет более 10 миллиардов рублей. А у нас — 650 миллионов. И мы создаем конкуренцию!

— На матче против «Спартака» болельщики «Уфы» развернули баннер с надписью: «Где деньги, Зин?» Намек на помощь от республики?

— Много вариантов... Игра со «Спартаком».

— Вариант с Заремой?

— Да. Может быть, и к руководству. Надо спросить у болельщиков. Мне самому интересно.

— Очередная звездочка «Уфы» — Гамид Агаларов. Не боитесь эффекта второго сезона?

— А что мне бояться? Он играет как умеет. У нас нет никаких опасений.

— В условном «Спартаке» он заиграет? Сейчас он точно не хуже Ларссона.

— Это разные футболисты. Гамид — разбирается в штрафной. Он молодой, и это наш футболист! Как его можно сравнивать с Джорданом? Кто хочет, тот работает на шведов, а кто-то — на российский футбол.

— И все-таки, «Спартаку» он пригодится?

— Агаларов может заиграть и в определенных европейских командах. У него большие шансы. Надо работать. А что, у нас «Спартак» — это особый критерий? Молодым футболистам лучше уходить в европейские чемпионаты. И прогрессировать там. От этого наша сборная станет сильней. Хоть мы и принижаем наш чемпионат, но он очень сложный.

— Возвращаясь к проблемам «Уфы», есть что сказать болельщикам?

— Надо терпеть, друзья. Когда-то все плохое проходит. Мы работаем, и мне нравится, как команда работает. Я благодарен каждому и особенно болельщикам, которые в такое время приходят и поддерживают команду. Надо еще потерпеть, и я думаю, мы найдем выход. И если брать мою мечту со спортивной точки зрения, то я хочу, чтобы «Уфа» играла в еврокубках.