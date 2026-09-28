Старейший футбольный арбитр России Беляев: «Бесков на бровке рвал и метал»

Судья всесоюзной категории Сергей Беляев, которому сегодня исполнилось 95 лет, в интервью «СЭ» рассказал о самой нелепой ошибке в карьере.

— Любой арбитр допускает ошибки. Из ваших — самая нелепая?

— Я только начинал судить. Играли ФШМ и московское «Динамо». Юношеские команды. Одних тренирует Бесков, других — Леонид Соловьев. Две легенды. Назначаю пенальти в пользу ФШМ, и тут ко мне футболист подбегает: «Товарищ судья, это же наши ворота». Не в ту сторону дал, представляете?!

Игра жесткая, напряженная — может, я и создал эту напряженность своим судейством. С пенальти-то исправился вовремя. Но под конец матча удалил парня из ФШМ — а его, как позже выяснилось, планировали в состав молодежной сборной СССР.

Бесков на бровке рвал и метал. Когда Соловьев пришел подписывать протокол, Константин Иванович зашумел: «Подаю протест». Леонид Константинович усмехнулся: «Ну что ты кричишь? Нас-то с предыдущей командой как судили — я же молчал. Что он тебе сделал?» А того не унять: «Поломал игру!»

Раз протест — на следующий день будьте добры явиться на заседание федерации футбола. Приезжаю туда, а навстречу мне ассистент Бескова: «Сергей, возвращайтесь домой. Костя успокоился и снял протест».

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