В РПЛ вернули арбитра, обвиненного в заказном судействе. Из-за него уволили Будогосского, Бутенко и Баскакова

Как стало известно «СЭ», список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата и Кубка России в сезоне-2020/21, резко изменился. Рассказываем, что произошло.

Минус семь судей

Из числа арбитров РПЛ убрали сразу семь (!) человек — по сравнению с тем списком, что утверждался летом. В него входило 24 судьи. По разным причинам во второй части сезона не смогут работать следующие рефери:

— Алексей Еськов (42 года, Москва, официально объявленная причина — состояние здоровья);

— Евгений Турбин (41, Дмитров, качество судейства);

— Алексей Сухой (33, Люберцы, качество судейства)

— Николай Волошин (36, Смоленск, решение руководства департамента судейства);

— Алексей Амелин (36, Тула, решение руководства департамента судейства);

— Роман Галимов (38, Улан-Удэ, решение руководства департамента судейства);

— Анатолий Жабченко (41, Краснодар, решение руководства департамента судейства).

Амелин, Галимов и Жабченко не провели в этом чемпионате ни одной игры в роли главных. Еськов «обжегся» в первом же туре — в конце матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). У Волошина, Сухого и Турбина — семь, шесть и пять встреч соответственно и немалое число неудовлетворительных оценок. По неофициальной информации, Сухой вообще умудрился набрать около 75-80 процентов двоек в последних двух десятках игр.

Число матчей, проведенных арбитрами в чемпионате России-2020/21:

Арбитр ВАР Резервный Всего Сергей Иванов 12 9 0 21 Кирилл Левников 12 4 0 16 Сергей Карасев 11 9 0 20 Сергей Лапочкин 11 7 1 19 Павел Кукуян 10 8 1 19 Владимир Москалев 10 7 1 18 Станислав Васильев 10 7 0 17 Алексей Матюнин 10 5 1 16 Игорь Панин 9 10 2 21 Виталий Мешков 9 6 0 15 Владислав Безбородов 8 4 0 12 Николай Волошин 7 8 2 17 Евгений Кукуляк 7 0 2 9 Алексей Сухой 6 10 1 17 Михаил Вилков 6 4 0 10 Василий Казарцев 6 4 0 10 Евгений Турбин 5 8 2 15 Иван Сиденков 1 0 7 8 Павел Шадыханов 0 12 2 14 Артем Любимов 0 11 2 13 Алексей Амелин 0 8 2 10 Анатолий Жабченко 0 0 9 9 Роман Галимов 0 0 7 7 Алексей Еськов 0 1 0 1 Всего 150* 142 42 334

Матчи «Ротор» — «Краснодар» и «Ростов» — «Ротор» не состоялись, волгоградцам присуждены поражения. Еще восемь игр чемпионата прошли без видеоарбитров.

Ошибка Чистякова

Войдут в список судей Ян Бобровский (31 год, Санкт-Петербург), Антон Фролов (28, Москва) и Артем Чистяков (33, Азов). Бобровский и Фролов никогда не работали в чемпионате России в качестве главных рефери.

У Чистякова 15 матчей. Его перестали использовать в премьер-лиге после скандала в игре «Краснодар» — «Арсенал» (3:0) в апреле 2018 года.

Тогда он допустил грубую ошибку в матче 26-го тура. Артем принял неверное решение: не назначил пенальти в ворота гостей и наказал желтой карточкой за симуляцию нападающего «быков» Федора Смолова. Для форварда она стала «лишней», он получил дисквалификацию, которую по существовавшим на тот момент правилам нельзя было не применить. В итоге Смолов пропустил важнейший матч с ЦСКА (1:2), результат которого имел значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.

— Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах и, вместо того чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА... Не знаю, если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом. Я ему показываю — у меня там дырка на бутсах. А он говорит, что не видел и ему кажется, что я симулировал. В трех метрах стоял! — негодовал после игры Смолов.

— Было уже разъяснение, что можно отменить только красные карточки, но не желтые, в соответствии с регламентом.

— А, ну отлично, все понятно тогда. Молодцы у нас. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает.

— Не считаете ли, что вам умышленно дали желтую карточку?

— А вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас равное количество очков, следующий матч с ним. Совпадение? Я сомневаюсь. Судья стоит в трех метрах, видит, что бьют по ногам!

— Вы общались с ним и после эпизода сразу, и в перерыве, когда уходили. Какое объяснение было от судьи?

— Он говорит: «Я увидел, что ты симулировал». Я говорю: «Как ты мог видеть, что я симулирую, если ты стоишь в трех метрах? Вот, посмотри, у меня на бутсах дырка от шипа». «Но мне показалось, ты упал картинно». Я ни разу в симуляциях замечен не был! Никогда не падаю, когда нет этого. Молодец судья, пятерка ему.

— Федор, не переживаете, что вам потом попробуют отомстить судьи?

— Пусть сами себе мстят. Если он не видит ничего...

Федор Смолов и Артем Чистяков. Фото ФК «Краснодар»

Почему он судил в Краснодаре?

Любопытно, что Чистяков не должен был работать в Краснодаре. За месяц до этого, 10 марта, он судил игру 27-тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» — «Оренбург» (1:0). Победный гол был забит в самом конце матча. Сразу после этого главный тренер «Луча» Александр Григорян отправился через все поле к противоположной трибуне. Решил выяснить отношения с фанатами, которые его оскорбляли. Григоряна остановили собственные игроки. Некоторое время он гулял по полю — на глазах у Чистякова. Затем ушел, но вскоре еще раз вернулся.

По данным «СЭ», позднее выяснилось, что арбитр не указал данный инцидент в протоколе и не описал в рапорте.

За подобный проступок (неуказание/сокрытие фактов недисциплинированного поведения тренера одной из команд) за год до этого был сурово наказан Тимур Арсланбеков. Руководство департамента судейства и инспектирования РФС (тогда он так назывался) отстранило его до конца сезона. А вот Чистякова не наказали.

Из-за него началась судейская революция

Ошибка азовского судьи вызвала цепную реакцию. Уже вскоре последовали громкие кадровые перестановки. РФС расстался с Андреем Будогосским, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования. Вместо него назначили Александра Егорова. Лишились своих должностей Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия). Было объявлено, что Валентин Иванов возглавит судейский комитет, но этого в итоге так и не произошло — Иванов отказался работать вместе с Егоровым. Председателем судейского комитета стал Николай Левников, он же возглавил контрольно-квалификационную комиссию и вошел в исполком РФС.

А Чистяков в мае прилетел в Москву, чтобы пройти проверку на детекторе лжи. Да, Еськов и Казарцев были не первыми, с кем беседовали специалисты из этой сферы.

— За этот месяц очень много грязи вылилось в мой адрес, будто выполнял чей-то заказ, была предвзятость, — сказал позднее Чистяков в эфире программы «Свисток». — Конечно же, хотелось доказать свою невиновность — то, что ничей заказ не выполнялся. Руководители РФС посодействовали в том, чтобы я прошел полиграф, за что им, конечно же, большое спасибо. Доказал свою невиновность — никакого заказа со стороны кого-либо не было. Тем более, я не выполнял его. Процедура была в здании РФС. Есть специальные люди, которые занимаются этим. Полиграфолог — с ним я проходил проверку, в течение трех часов мы с ним общались. Мы проходили проверку, задавались вопросы в плане игры, заказа, договорного матча. Все было связано с этим матчем.

Есть официальное заключение — комиссар по безопасности Железнов Олег Владимирович составил его. Насколько я понимаю, заключение о том, что я невиновен — в плане того что я не выполнял ничей заказ, — передано руководителям РФС. Такого не было, в заключении это четко прописано. От семьи и друзей есть поддержка. Все мы переживаем из-за того, что происходит в данный момент. Думаю, ничего, это все пройдет. Надо просто перебороть себя, продолжать тренироваться и обслуживать матчи. Пока работаю на любительском уровне, держу себя в форме. Конечно же, хочу в ближайшее время приступить к судейству на том уровне, на котором был.

Галицкий уверен, что это случайная ошибка

В конце 2018-го мы поинтересовались судьбой Чистякова у главы департамента судейства и инспектирования Егорова.

— Исполнявший обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что Чистяков не будет судить до конца года. Однако этот арбитр в сентябре появился в ПФЛ. Почему?

— Решение было принято на бюро исполкома. Перед сезоном у Чистякова была травма. Я высказал Александру Александровичу свою позицию. Сказал, что парень молодой, ошибки бывают у всех, и это просто несчастный случай. Кроме того, разговаривал с Галицким. Понятно, что тогда были эмоции, все-таки заруба с ЦСКА, но потом задал Галицкому вопрос: вы действительно думаете, что тут есть какая-то подноготная? Он ответил: уверен, что Артем ошибся случайно. Я пошел к Алаеву с этими словами. Кроме того, Артем проходил проверку на детекторе лжи.

— Кто ее, кстати, проводил?

— Есть специально обученный человек, который этим занимается.

— В звании?

— В звании.

— Интересно, что спрашивает: «Брал или не брал»?

— Там знают, что и как спрашивать. Я в расшифровку беседы даже не вникал. Человек меня вызвал. Результаты показали, что никакой коррупционной составляющей там не было. Чистяков вне подозрений. Все это я довел до Алаева. Сказал, что арбитра надо сохранить. Пусть пока работает во втором дивизионе, а дальше будем смотреть.

Осталось только 15 судей

В 2019-м Чистяков работал во второй лиге (ПФЛ), год спустя поднялся в первую (ФНЛ). И вот его вернули. Впрочем, в РПЛ ни он, ни Бобровский и Фролов пока работать не вправе. У них нет лицензии для судейства матчей, где используются видеоарбитры.

В нескольких первых весенних турах из-за «алкогольных» скандалов не будет Игоря Панина и Сергея Иванова. Получается, что в распоряжении Виктора Кашшаи останутся только 15 главных арбитров: Михаил Вилков, Владислав Безбородов (оба возобновят судейство), Сергей Карасев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Павел Кукуян, Алексей Матюнин, Станислав Васильев, Василий Казарцев, Владимир Москалев, Евгений Кукуляк (работает первый сезон, провел семь матчей), Артем Любимов (не провел ни одной игры), Иван Сиденков (провел одну игру), Павел Шадыханов (не провел ни одной игры).