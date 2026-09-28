Обляков, Соболев и Луис Энрике номинированы на звание лучшего игрока сентября в РПЛ

РПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку сентября. В число претендентов на приз попали 7 футболистов: Амар Рахманович («Крылья Советов», 3 гола в 3 матчах);

Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала, 3 гола в 3 матчах);

Иван Обляков (ЦСКА, 3 гола в 3 матчах);

Александр Соболев («Зенит», 2 гола и 1 голевая передача в 3 матчах);

Луис Энрике («Зенит», 2 гола и 1 голевая передача в 3 матчах);

Жилсон Беншимол («Акрон», 2 гола и 1 голевая передача в 3 матчах );

Иван Олейников (ЦСКА, 3 голевые передачи в 3 матчах). Победитель определится по итогам голосования среди экспертов РПЛ, комментаторов и болельщиков. Подписывайся на канал «СЭ» в Max.