Карпин возмущен судейством Матюнина. Правильно ли засчитан гол «Зенита»?

На 77-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2) во многом из-за действий судьи Алексея Матюнина возникла спорная ситуация, которая в итоге завершилась критикой работы арбитра со стороны главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

В том эпизоде Матюнин назначил штрафной удар и показал желтую карточку полузащитнику гостей Хорену Байрамяну. И как раз в тот момент зенитовец Вильмар Барриос выполнил штрафной, ввел мяч в игру и начал атаку, которая завершилась голом Далера Кузяева.

В правилах игры нет жесткого требования, чтобы судьи в такой ситуации возобновляли игру с помощью свистка. А вот в рекомендациях, которые входят в многостраничную книгу «Правила игры-2020/21», говорится следующее: «Свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления». Выходит, что Матюнина могут обвинить в методической ошибке, в том, что он не дал сигнал на возобновление игры — ни свистком, ни рукой.

(Александр Бобров)