Карпин возмущен судейством Матюнина. Правильно ли засчитан гол «Зенита»?
На 77-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2) во многом из-за действий судьи Алексея Матюнина возникла спорная ситуация, которая в итоге завершилась критикой работы арбитра со стороны главного тренера ростовчан Валерия Карпина.
В том эпизоде Матюнин назначил штрафной удар и показал желтую карточку полузащитнику гостей Хорену Байрамяну. И как раз в тот момент зенитовец Вильмар Барриос выполнил штрафной, ввел мяч в игру и начал атаку, которая завершилась голом Далера Кузяева.
В правилах игры нет жесткого требования, чтобы судьи в такой ситуации возобновляли игру с помощью свистка. А вот в рекомендациях, которые входят в многостраничную книгу «Правила игры-2020/21», говорится следующее: «Свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления». Выходит, что Матюнина могут обвинить в методической ошибке, в том, что он не дал сигнал на возобновление игры — ни свистком, ни рукой.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю