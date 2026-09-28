«Ростов» проведет контрольный матч против «Краснодара» 3 октября

«Ростов» проведет контрольный матч с «Краснодаром», сообщает пресс-служба клуба.

Встреча состоится 3 октября на домашнем стадионе «Ростова» и начнется в 17.00 по московскому времени. Матч пройдет без зрителей.

26 сентября «Ростов» объявил о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера команды.

После 9 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. «Ростов» с 8 очками — на 12-й строчке.

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