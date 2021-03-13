«Это когда-нибудь закончится?!» Карпин отреагировал на отмененный гол Соу в матче с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram выложил момент с отмененным голом форварда Али Соу в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

«Как вы думаете, ЭТО когда-нибудь закончится или лучше забить уже и расслабиться?!, — написал Карпин, прикрепив скриншоты момента из матча.

Напомним, на 71-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Ростов» (1:0) ростовчанин Али Соу сравнял счет, но арбитр Сергей Лапочкин спустя некоторое время после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова взятие ворот отменил. ВАР зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.

«Ростов» после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:1) обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС.