Акавов ищет игроков. «Локомотив» ищет себя. Колонка Казакова

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о назначении и возможных первых шагах нового спортивного директора железнодорожников.

Мнение

У «Локомотива» новый спортивный директор. А раз так, роем взвились домыслы о грядущих возможных трансформациях внутри клуба. Ушел по соглашению сторон Дмитрий Ульянов, отработавший в этой должности четыре года. С новой недели на пост заступает Нариман Акавов, имевший, насколько известно, аналогичное предложение от махачкалинского «Динамо». Выбор в пользу красно-зеленых понятен — больше возможностей, серьезнее задача плюс личное знакомство с генеральным директором красно-зеленых Борисом Ротенбергом, который и позвал Акавова в столицу. Там у него уже есть опыт работы в «Спартаке» при Шамиле Газизове, в «Динамо» — недавний, но ни в одном из этих клубов такого статуса, как в «Локо», не имелось (руководитель селекционной службы, шеф-скаут, но не спортивный директор).

Сейчас все иначе — и раз все последние месяцы «Локомотив» живет как на пороховой бочке, если говорить о бурном информационном поле, сразу хочется понять: пришел ли Акавов под грандиозную зачистку всего спортивного блока, включая смену главного тренера? Заведен ли он в клуб другой агентской группой под новые задачи или нужно говорить о точечном кадровом усилении?

«Зенит» благополучно живет без спортивного директора. В «Спартаке» есть Франсис Кахигао, и его должность наполнена полномочиями. Какие они у динамовца Желько Бувача, напротив, не угадать. В больших клубах все это слишком размыто, но все равно, раз спортдир должен отвечать за спортивный блок — к каждой новой кандидатуре приковано изначально большое внимание.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поэтому и так интересно — на что именно заходит в «Локо» Акавов? Мы читали, и не раз, что судьба главного тренера Михаила Галактионова предрешена — не из официальных источников, разумеется. Но кажется — сколько бы действующий тренер ни оставался в клубе, — что Акавов появился не за этим.

Люди растут и меняются, в «Локомотиве» на нового спортивного директора, возможно, со временем тоже упадает тяжелая ноша переговоров — с потенциальными новичками или по продлению действующих контрактов футболистов. Но сейчас, как и предыдущие годы, люди, знающие Акавова близко, говорят о нем одно и то же: он за творчество.

Какое? Поиск игроков, стратегия развития действующего состава в течение нескольких лет, доводка юных талантов до старта первой команды, да и весь молодежный вектор в целом. Активно доносящийся тезис «у «Локомотива» денег нет» все же не вполне бьется с действительностью — железнодорожники очень неплохо поработали на выход, в зимнее окно, вероятно, уйдет «балласт» в лице Рамиреса и Веры, не исключена продажа Монтеса — так что надо будет покупать кого-то на освобождающиеся позиции легионеров.

Николас Маричаль и Бителло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бителло, Маричаль, Фернандес — все эти динамовцы считаются креатурами Акавова. Если он сможет привезти в «Локо» иностранцев такого же уровня — это должно оцениваться как успех. Если вслед за 18-летним полузащитником Еремеевым в ближайшее время в основу поднимется кто-то еще — это тоже нужно назвать удачей.

Летом «Локомотив» напоминал колодец, из которого вычерпали почти всю воду. Понятно, что рано или поздно он должен наполниться — только кем, как и когда?

Так что трансферы на вход и четкая стратегия развития первой команды — то, по чему станут оценивать Акавова. Вопрос в том, насколько его идеи и предложения реализуются в жизнь. Часто бывает, например, что спортивный директор не может привезти футболистов, которые изначально находились у него в списке под первым-вторым номерами на проблемных позициях. А цены на рынке сейчас скакнули вверх.

В любом случае, раз Акавов заходит сразу после летнего трансферного окна, то его первые приоритеты — зимний период дозаявок. Связывать его с Галактионовым или, наоборот, не связывать бессмысленно. Оставшиеся до перерыва туры могут развернуть ситуацию в любую сторону.

Но работа пошла. Вслед за Сергеем Овчинниковым и Александром Бородюком, возглавившими академию, Ротенберг привел в клуб и спортивного директора. Это к пониманию того, чья власть в «Локо».

Ждем, что будет дальше.

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