Акавов ищет игроков. «Локомотив» ищет себя. Колонка Казакова
Мнение
У «Локомотива» новый спортивный директор. А раз так, роем взвились домыслы о грядущих возможных трансформациях внутри клуба. Ушел по соглашению сторон Дмитрий Ульянов, отработавший в этой должности четыре года. С новой недели на пост заступает Нариман Акавов, имевший, насколько известно, аналогичное предложение от махачкалинского «Динамо». Выбор в пользу красно-зеленых понятен — больше возможностей, серьезнее задача плюс личное знакомство с генеральным директором красно-зеленых Борисом Ротенбергом, который и позвал Акавова в столицу. Там у него уже есть опыт работы в «Спартаке» при Шамиле Газизове, в «Динамо» — недавний, но ни в одном из этих клубов такого статуса, как в «Локо», не имелось (руководитель селекционной службы, шеф-скаут, но не спортивный директор).
Сейчас все иначе — и раз все последние месяцы «Локомотив» живет как на пороховой бочке, если говорить о бурном информационном поле, сразу хочется понять: пришел ли Акавов под грандиозную зачистку всего спортивного блока, включая смену главного тренера? Заведен ли он в клуб другой агентской группой под новые задачи или нужно говорить о точечном кадровом усилении?
«Зенит» благополучно живет без спортивного директора. В «Спартаке» есть Франсис Кахигао, и его должность наполнена полномочиями. Какие они у динамовца Желько Бувача, напротив, не угадать. В больших клубах все это слишком размыто, но все равно, раз спортдир должен отвечать за спортивный блок — к каждой новой кандидатуре приковано изначально большое внимание.
Поэтому и так интересно — на что именно заходит в «Локо» Акавов? Мы читали, и не раз, что судьба главного тренера Михаила Галактионова предрешена — не из официальных источников, разумеется. Но кажется — сколько бы действующий тренер ни оставался в клубе, — что Акавов появился не за этим.
Люди растут и меняются, в «Локомотиве» на нового спортивного директора, возможно, со временем тоже упадает тяжелая ноша переговоров — с потенциальными новичками или по продлению действующих контрактов футболистов. Но сейчас, как и предыдущие годы, люди, знающие Акавова близко, говорят о нем одно и то же: он за творчество.
Какое? Поиск игроков, стратегия развития действующего состава в течение нескольких лет, доводка юных талантов до старта первой команды, да и весь молодежный вектор в целом. Активно доносящийся тезис «у «Локомотива» денег нет» все же не вполне бьется с действительностью — железнодорожники очень неплохо поработали на выход, в зимнее окно, вероятно, уйдет «балласт» в лице Рамиреса и Веры, не исключена продажа Монтеса — так что надо будет покупать кого-то на освобождающиеся позиции легионеров.
Бителло, Маричаль, Фернандес — все эти динамовцы считаются креатурами Акавова. Если он сможет привезти в «Локо» иностранцев такого же уровня — это должно оцениваться как успех. Если вслед за 18-летним полузащитником Еремеевым в ближайшее время в основу поднимется кто-то еще — это тоже нужно назвать удачей.
Летом «Локомотив» напоминал колодец, из которого вычерпали почти всю воду. Понятно, что рано или поздно он должен наполниться — только кем, как и когда?
Так что трансферы на вход и четкая стратегия развития первой команды — то, по чему станут оценивать Акавова. Вопрос в том, насколько его идеи и предложения реализуются в жизнь. Часто бывает, например, что спортивный директор не может привезти футболистов, которые изначально находились у него в списке под первым-вторым номерами на проблемных позициях. А цены на рынке сейчас скакнули вверх.
В любом случае, раз Акавов заходит сразу после летнего трансферного окна, то его первые приоритеты — зимний период дозаявок. Связывать его с Галактионовым или, наоборот, не связывать бессмысленно. Оставшиеся до перерыва туры могут развернуть ситуацию в любую сторону.
Но работа пошла. Вслед за Сергеем Овчинниковым и Александром Бородюком, возглавившими академию, Ротенберг привел в клуб и спортивного директора. Это к пониманию того, чья власть в «Локо».
Ждем, что будет дальше.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1