Старейший арбитр России Беляев: «Бахрамова в Азербайджане чтут. А о Латышеве в России никто не вспоминает»

Судья всесоюзной категории Сергей Беляев, которому сегодня исполнилось 95 лет, в интервью «СЭ» рассказал о знаменитом рефери Николае Латышеве.

— В судейские времена у нас, арбитров, был девиз. Перед выходом на поле главный поворачивался к помощникам и говорил: «Судим по Латышеву!»

Это великий арбитр. Лучший в истории отечественного футбола. Единственный из наших судей, кому доверили финал чемпионата мира и наградили «Золотым свистком» — в 1962-м в Чили. Николай Гаврилович отработал более ста международных матчей, его уважали все. Так почему же ему до сих пор памятник не поставили?!

В Лужниках на Аллее славы отлили в бронзе Яшина, Стрельцова, Старостина, Харламова. Ну, а Латышев чем хуже? Неужели не заслужил? Вот Тофика Бахрамова в Азербайджане чтут. Его имя носит Республиканский стадион, у входа возвели монумент. А о Латышеве в России никто не вспоминает.

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