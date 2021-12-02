«Успех Тюкавина и Захаряна настраивает родителей и детей постараться попасть в «Динамо»

Интервью с директором академии бело-голубых, которая стала лучшей в Москве.

На днях академия «Динамо» имени Льва Яшина выиграла летнее первенство Москвы, опередив «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Чертаново». Зимнее первенство тоже, кстати, осталось за бело-голубыми, так что победа в этом году получилась абсолютной. А еще в РПЛ вслед за Тюкавиным и Захаряном дебютировали три выпускника динамовской академии — Кутицкий, Гладышев и Галкин.

О работе школы «Динамо» «СЭ» поговорил с ее директором Александром Кузнецовым.

— Насколько вы удовлетворены тем, как сейчас работает академия?

— Основная цель работы академии — подготовка футболистов для «Динамо-2» и основной команды «Динамо». Исходя из этого мы и подбираем игроков — тех, кто в перспективе сможет соответствовать этому уровню. Если результаты неплохие, а команды занимают первые места, значит, они состоятельны и превосходят своих сверстников в Москве.

Конечно, за ребят приятно. Они трудились, заслуженно выиграли и летнее, и зимнее первенство с приличным отрывом. Мы удовлетворены, но в первую очередь смотрим на то, какое количество перспективных, качественных футболистов выпускаем для первой команды.

— Можете рассказать, есть ли у вас примерное представление, какие это игроки и сколько в ближайшее время может дойти до первой команды?

— Представление, конечно, есть. Количество футболистов? Если бы мы выпускали на заводе гайки, я бы мог точно ответить. А здесь слишком долгий путь, много факторов в каждом возрасте. При правильном подходе, ответственности, помноженной на трудолюбие, многие ребята могут заявить о себе на высоком уровне. Но говорить о том, сколько и в каком году, — это трудно.

Можно посмотреть таблицу, где наш состав 2006 года на первом месте по Москве. Сегодня ребятам 15, в следующем году 16 лет — возраст, когда можно ставить предварительные оценки. Эта команда выиграла, выглядела очень убедительно. На следующий год им выступать уже в ЮФЛ, а дальше время покажет. Про 2007-й год можно сказать то же самое — команда тоже стала первой в Москве.

Большой прогресс у нашего 2008 года. К сожалению, не хватило прыти во втором круге. Но мы смотрим не на результаты, а на то, как они выглядят в сравнении с игроками «Спартака», «Локомотива», «Чертаново». Эти матчи как лакмусовая бумажка, и мы понимаем, кто соответствует уровню, делаем промежуточные выводы. А дальше зависит от ребят.

— Много филиалов академии «Динамо» открывается по всей стране. Насколько это важно и как это повлияет на будущее академии?

— Мы действительно очень активно сотрудничаем с филиалами. Это огромный плюс, что они открываются. По всей стране растет число тех, кто приобщается к «Динамо». Ещё с советских времен это очень уважаемая организация, узнаваемый и сильный бренд. Мальчишки, которые приходят в наши филиалы, практически сразу начинают считать себя динамовцами. В будущем они не только потенциальные футболисты основы, но и новая болельщицкая база клуба.

Мы рассчитываем, что при правильной работе на местах под патронажем нашего акционера — Банка ВТБ — со временем в филиалах появятся ребята, которые вольются в работу московской академии и будут бороться за места в «Динамо», «Динамо-2». Мы сейчас активно взаимодействуем с тренерами, футболистами, команды приезжают играть из регионов с нами. Скоро едем на турнир в Воронеж, где будут участвовать сразу три динамовские команды нашей системы: Барнаул, Воронеж и Москва.

— То, что молодые игроки «Динамо» пробиваются в первую команду и даже в сборную России, — этот фактор влияет на то, что родители выбирают именно вашу академию? Стало больше желающих?

— Безусловно, этот фактор работает. Причем не только на начальном этапе, когда родители решают, куда отдать своих маленьких детей. Многие родители и игроков более старшего возраста, которые уже занимаются в каких-либо академиях в регионах, понимают, что есть понятный и открытый путь — выйти с помощью «Динамо» на высокий уровень.

На примере Кости Тюкавина, Арсена Захаряна, Славы Грулева они видят, как это работает практически. И мотивирует попробовать силы именно у нас.

В академии команды укомплектованы неплохо. Но при этом постоянно ведется селекционная работа, мы смотрим всех ребят, которые могут нас усилить. Уже сформирована огромная база данных, в том числе по регионам. Теперь эта работа стала попроще. Если раньше многие футболисты думали: «Динамо»? А как там у них, вообще-то, дела?" Сейчас таких вопросов не задают в принципе. Знают, что у нас все в порядке.

Футболисты академии «Динамо». Фото ФК «Динамо»

«Шварц любит работать с молодыми игроками. Этот фактор стал во многом определяющим»

— В прошлом году в первой команде раскрылись Тюкавин и Захарян, в этом появились Кутицкий, Гладышев и Галкин. Чем объясните такой резкий скачок своих воспитанников?

— Академия и раньше работала продуктивно. Были воспитанники, которые в первой команде тренировались, выходили на поле за основной состав. Но при этом к молодёжи был в принципе другой подход. И сейчас он действительно поменялся. Сегодняшнюю ситуацию я связываю с новым менеджментом клуба, со спортивным директором и главным тренером.

Они пришли и не смотрят на паспорт, возраст. Проще говоря, выстроили всех в шеренгу и выбрали тех, кто достоин, по их мнению, играть. Желько Бувач неоднократно отмечал, что в системе клуба много интересных игроков, и подчёркивал, что Сандро Шварц любит работать с молодыми. Этот фактор стал определяющим. Степень доверия к молодым ребятам достаточно высока, в отличие от прошлых лет, когда в «Динамо» постоянно набирали готовых футболистов со стороны под сиюминутные задачи.

— Но у Шварца же тоже есть поставленные задачи. В чем его феномен? Почему он не боится доверять молодым игрокам, в отличие от большинства наших тренеров?

— Думаю, что это ментальность западных тренеров, которые во всех странах так работают. Как только появляется талантливый молодой игрок, его начинают подтягивать к первой команде и тащить. В Англии, например, это Фоден, Маунт, другие. Ещё вчера они были юнцами зелеными, а сегодня — определяющие игроки в клубах и сборной. В Испании и Германии это работает так же.

На Западе в принципе больше доверия к молодым игрокам, которые появляются в системе клубов. Там это престижно и почетно, когда много внимания уделяется своей академии. К счастью, и у нас тоже теперь пошла такая тенденция. Мы видим, что и в «Локомотиве» много своих воспитанников, и в «Спартаке», «Зенит» начинает немного перестраиваться, вводя молодежь и подключая ее как минимум к тренировкам основного состава.

Все понимают, что амбиции тех ребят, которые выросли в своей школе, сильнее в плане приверженности к клубу. Ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого про иностранцев, которые приезжают к нам или переходят из клуба в клуб. Но свои воспитанники, подготовленные должным образом, ценны ещё и тем, что они с детства мечтали попасть именно в этот клуб и хотят оправдать доверие.

— Может быть, поменялась методика подготовки, тренировок, подхода к работе у тренеров? Внутри академии с чем вы связываете такой плодоносный период? И как потом удержать этот уровень по подготовке классных воспитанников?

— Я с 2006 года работаю в клубе, с 2013-го — директор академии. И оглядываясь назад, могу сказать: у нас с 1993 года рождения в каждой команде были если не лучшие, то одни из лучших ребят в своих возрастах. На примерах Вани Соловьева, Димы Живоглядова, Валеры Сарамутина, Александра Ташаева, Анатолия Катрича, Игоря Лещука, Коли Обольского, Антона Терехова. И так далее. Всех перечислять не буду, но поверьте на слово — в каждом возрасте были свои лидеры. Заканчивая 2002 годом — Тюкавиным, 2003-м — Захаряном.

Это связано с системностью работы, структурностью. У нас 10 лет назад был испанский специалист Хуан Мартинес Гарсия, который отработал несколько лет. Он за то время грамотно выстроил тренировочный процесс, подход, в том числе селекционеров к поиску игроков — на что в первую очередь нужно обращать внимание. Грубо говоря, мы перестали брать лошадей и стали брать футболистов.

Обращали внимание в первую очередь на креативных ребят, техничных, которые думают на поле, принимают решения.

Футболисты академии «Динамо». Фото ФК «Динамо»

Когда Мартинес в 2015-м уехал в академию «Реала», эта работа продолжилась. А сейчас руководители клуба и Банка ВТБ пошли навстречу нашим пожеланиям, и нынешней осенью он к нам вернулся. Выстроенная система подготовки, тренировочного процесса со всеми требованиями современного футбола, в том числе в плане переключений, влияния на игру, привела к тому, что академия показывает нынешние результаты.

Мы стали очень опасны, играем в агрессивный футбол. С нами тяжело справиться любым командам. Да, порой и поражения случаются, но по сумме факторов, которые определяют истинную силу игроков и команды на поле, смотримся очень неплохо. Я связываю это с тем, как мы в своё время перестроили работу академии, а сейчас получили новые, очень серьёзные возможности для развития.

— Как вы взаимодействуете с первой командой и Сандро Шварцем? Спрашивает ли он у вас о каких-то молодых игроках, об их прогрессе, о тех, на кого первой команде стоит обратить внимание?

— У него много своей работы в главной команде, и на первых порах, когда он только знакомился с ситуацией, с чем едят московское «Динамо», мы с ним посетили несколько матчей «Динамо-2». Он тогда спросил, какие футболисты, на мой взгляд, перспективны для основного состава. Понятно, что мое мнение не определяющее, но у меня был ответ. Практически все те футболисты, которых я назвал, сейчас находятся в его распоряжении в первой команде. Но это не потому, что я такой умный, а потому, что это было объективно.

Что для нас очень хорошо — Сандро реально интересуется академией. Мы играем в Новогорске, и когда есть время, он всегда приходит, смотрит. Мы дважды встречались всем тренерским штабом академии с Сандро. В первый раз было знакомство, а буквально месяц назад он собрал тренеров и объяснил те принципы, которые сам использует в своей работе и хотел бы видеть в командах академии. Речь об индивидуальном процессе развития футболистов. Наши тренеры были в восторге, честно говоря. Получился живой разговор, информативный и полезный. Сандро не навязывал стиль работы, а просто рассказывал, делился. Было полное понимание — у тренеров академии осталось очень хорошее впечатление.

— Расскажите о влиянии Желько Бувача. Насколько он вовлечен?

— Конечно, спортивный директор тоже приходит на игры. Как только приехал, сразу посетил матчи академии со «Спартаком», посмотрел абсолютно все наши команды и отметил, что есть много интересных ребят. Подчеркнул, что только при кропотливой работе и отдаче детей они смогут вырасти. Желько упор делает именно на это — нужно работать и стараться на тренировках и играх.

Если у Шварца не получается по времени, то к нам приходят его помощники: Волкан Булут, Андрей Воронин и Дмитрий Изотов. Мне нравится, что они болеют и переживают, если мы проигрываем, так же как и мы. Я вижу живой интерес со стороны всех, кто причастен сейчас к клубу, к первой команде. И то, что наши команды выиграли зимнее и летнее первенства, — это для всех динамовцев хороший показатель, повышение репутации.

Футболисты академии «Динамо». Фото ФК «Динамо»

«Захаряну нужно поиграть год-два в «Динамо» и закрепиться в статусе лидера»

— Насколько положительно влияет на академию и эти показатели по воспитанникам в первой команде то, что Банк ВТБ активно развивает проект академии, пошел по пути создания эндаумент-фонда?

— Конечно, это очень важно. Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Алексеевич Соловьев озвучил, что одна из приоритетных задач развития клуба — это развитие академии. Отличным примером в подтверждение является эндаумент-фонд академии «Динамо». Это относительно новый инструмент на рынке, который начал развиваться в 2007 году. Многие некоммерческие организации создали свои эндаументы, но в детско-юношеском спорте это первый эндаумент-фонд. Цель фонда — обеспечить финансовую устойчивость и независимость академии от внешних факторов.

Это финансовая гарантия высокого уровня академии на долгие годы вперёд.

Эндаумент позволяет нам совершенно иначе строить работу, привлекать нужных специалистов, внедрять новые методики. Родители и дети тоже ведь выбирают. Всем импонирует стабильность, уверенность. Это у динамовской академии сейчас есть, и для культивации успехов на поколение вперед необходим эндаумент-фонд, который помогает нам в реализации нынешней деятельности и дает возможность долгосрочного планирования развития.

Мы тоже, со своей стороны, стараемся, и наши победы в зимнем и летнем первенствах — показатель работы футболистов и тренеров.

Понятно, что можно говорить, будто результат не важен, главное — воспитание. Мы это прекрасно понимаем. Но когда ты изо дня в день работаешь с мальчишками своей команды, видишь, как они растут, в холод, дождь и снег стараются и бьются, выходят на поле... Как можно потом не радоваться их победам и не огорчаться, когда они проигрывают? Эмоциональная часть является очень важной составляющей. Не буду скрывать, что лет десять назад в академии были тренеры, которые болели против своих коллег из команд других возрастов: «Я иду на пятом месте, а коллега — на четвертом, это плохо». Это мы искоренили. Сейчас даже тренеры, у которых выходной и их команда не играет, приезжают на матчи коллег. На ключевые встречи со «Спартаком» и «Чертаново» приходят абсолютно все тренеры, болеют, переживают. Есть дух и единство. Это видно.

— Тюкавин и Захарян — две главные молодые звезды РПЛ. Когда они дошли до основы клуба, получили вызов в сборную, это в академии для других молодых стало мотиватором?

— Для нас этот пример очень полезен в плане воспитания футболистов. Сейчас мы постоянно говорим ребятам постарше об этом, приводим успешные примеры тех, кто уже выступает за основной состав «Динамо» и сборной России. Да они и сами знают, сами все видят. Тем не менее дополнительно напоминать об этом мы не устаем.

— Захарян — один из лидеров «Динамо», сыграл с Хорватией в основе первой сборной России, им интересуются топ-клубы Европы. Ваше мнение о его переходе во взрослый футбол — не слишком резко?

— Сложно сказать. Но когда Арсен был в академии и провел у нас четыре года, за это время к нему не было ни одного замечания в плане дисциплины, ответственности, подхода к работе. Уже говорил, что у Захаряна есть поразительное качество — быстро находить себя в новых для него условиях. Ему хватает порой двух-трех таймов, чтобы сопоставить свои физические возможности и адаптироваться к тому, что он увидел впервые на поле, к уровню соперника. Плюс у него, конечно, мастерство. Это дает возможность играть на высоком уровне и быть одним из лидеров в «Динамо».

Наверное, нужно осторожно оценивать его будущее. Думаю, Арсену сначала нужно закрепиться в статусе лидера «Динамо», поиграть ещё год-два в команде. Тогда перспектива переехать в сильный европейский клуб возрастет. Все же его переход получился резковатым, пресса постоянно пишет, везде висят фото Тюкавина и Захаряна. Трудно себе представить человека, который на их месте не обращал бы на это внимания.

Арсен в душе очень скромный парень, держит эмоции при себе, но и он, и Костя, думаю, как-то реагируют. Как они поведут себя в дальнейшем, как пройдут медные трубы — это важно. Много примеров, когда в российском футболе похвалы заводили юных игроков в тупик, а то и куда подальше. Дай бог, чтобы ребята достойно прошли испытание известностью и продолжали качественно делать свое дело.

Футболисты академии «Динамо». Фото ФК «Динамо»

— Есть в академии кто-то, на кого вы возлагаете большие надежды, кто может ворваться во взрослый футбол, как это сделали Тюкавин и Захарян?

— Ну конечно, есть!

— Кутицкий, Гладышев и Галкин — они способны закрепиться в первой команде?

— Они только-только получили шанс. Но Шварц их выпускает, значит, видит в тренировочном процессе основания для этого. Если они готовы к серьезному уровню сопротивления, то их выход оправдан. Но загадывать не стоит. Есть задачи клуба, трансферные планы, нормальное желание усилить те или иные позиции.

Как бы то ни было, надо трудиться, выходить и доказывать, что ты не хуже и готов играть.

— Гладышев забивает Германии в юношеской сборной, Тюкавин — Испании за молодежку. Когда видите это, тепло на душе?

— У меня в таких случаях искреннее чувство радости за них, когда такое происходит. Всегда присылаю ребятам смайлики и поздравления с победой, с отличной игрой.

Нам приятно и престижно, руководство тоже обращает внимание на то, что наши игроки вызываются в сборные разных возрастов. Пусть это только первый сбор, но у нас семь человек приглашаются в сборную 2007 года — это говорит о том, что они среди лучших ребят в стране в своем возрасте. В сборную 2006 года у нас поехало четверо...При этом считаю, что у нас есть футболисты в академии, и их немало, которых незаслуженно обошли вниманием тренеры сборных.

— Какие ещё цели у академии, в чем нужно прибавлять, улучшать работу?

— Мы не думаем, что жизнь удалась, у нас и близко нет никакой эйфории. Конечно, есть куда двигаться и расти. В том числе в тренировочном процессе. Наш испанский специалист Мартинес регулярно встречается с тренерами, ежедневно по два-три часа проводит беседы, как выстроить занятия, чтобы игроки развивались и росли. Все время обсуждаем, как улучшить игру. Ну и конкуренты — «Спартак», ЦСКА, «Чертаново», «Краснодар» — все смотрят и будут прилагать усилия, чтобы обыгрывать нас. Так что расслабляться нельзя.