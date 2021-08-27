Дзюбу освистали, но его связка с Азмуном снова работает. Легенды возвращаются?

У россиянина — ассист, у иранца — очередной гол.

Артем Дзюба неудачно начал сезон. В пяти матчах РПЛ лучший бомбардир прошлого сезона не сделал ни одного результативного действия — ни гола, ни передачи — и не попал в состав сборной России на отборочные матчи к ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Кроме того, Дзюба присел на скамейку запасных в «Зените», и это уже нельзя было объяснить плохой формой после Евро-2020, как на старте сезона. Вот и на игру с ЦСКА 33-летний форвард тоже не попал в стартовый состав.

На 64-й минуте встречи Дзюба заменил недавно приобретенного бразильца Клаудиньо. Когда он выходил на поле, «вираж» — фанатская трибуна «Зенита» — освистал его выход. С появлением Артема атаки «Зенита» не стали как-то существенно опаснее, но в итоге именно он принес результат. Сердар Азмун подобрал мяч после скидки Дзюбы, разобрался с защитниками ЦСКА и забил бильярдным ударом от штанги. Наверное, заслуги иранца тут больше, но и работу Дзюбы не стоит недооценивать.

Связка Азмуна и Дзюбы образовалась зимой 2019 года, когда иранец перешел в питерский клуб из «Рубина». Сердар сразу же принялся клепать голы один за другим, а Артем стал ассистентом. За полгода на счету иранского нападающего прибавилось 9 голов, а российский форвард отдал 8 результативных передач.

Два сезона подряд оба нападающих «Зенита» возглавляли бомбардирскую гонку РПЛ. В чемпионате-2019/20 каждый забил по 17 мячей, а в прошлом году Дзюба благодаря покеру в ворота зомби из «Тамбова» в последнем туре обошел Азмуна (20 голов против 19). Правда, пока Дзюба переживал трудное начало сезона, Азмун отличился уже в пятый раз в шести турах. Иранец делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с Федором Смоловым из «Локомотива» и Гамидом Агаларовым из «Уфы».

Оба форварда также сильны в подыгрыше. Почти двухметровый Дзюба на позиции «столба» борется за навесы и прострелы любой сложности, чтобы сбрасывать мячи на ход быстрому Азмуну. Что касается иранца, то он очень подвижен и часто смещается на фланги, откуда может простреливать или навешивать на партнера по атаке.

«Сердар быстрее меня, очень силен в открываниях за спину. Я техничнее и лучше играю в пас. Поэтому не нужно было быть гением, чтобы понять, кому из нас где удобнее играть. Мы можем меняться позициями по эпизоду, но в целом ему комфортнее располагаться на острие», — говорил Дзюба про Азмуна в 2019 году.

«Мы вместе, мы в одной команде. Нет разницы, кто забивает, нам важно помочь друг другу», — подчеркивал Азмун.

За два с половиной года никто не вытеснял Азмуна и Дзюбу из состава питерцев, многие их конкуренты покинули клуб — например, аргентинец Себастьян Дриусси, который зимой жаловался, что играет «на дерьмовой позиции». Уже тяжело представить этих двоих друг без друга, хотя Дзюбе 33 года, а за Азмуном следят европейские клубы. Вместе эта парочка породила немало мемов, начиная от «астав, астав» и заканчивая огненным празднованием чемпионства-2019/20 в раздевалке.

Голевая передача может добавить уверенности Артему. Он всю карьеру доказывал тренерам, что достоин места в стартовом составе. Раньше такие ситуации его только раззадоривали. Наверняка есть и другая мотивация — Дзюба забил 137 голов в РПЛ, что всего на два меньше, чем у Александра Кержакова, и на шесть — чем у Олега Веретенникова. До рекорда осталось совсем чуть-чуть, но вряд ли Дзюба захочет останавливаться на этом достижении и заканчивать карьеру в статусе запасного игрока.