Гол Сердара Азмуна принес чемпионам России победу над армейцами. Результативную передачу иранцу отдал вышедший на замену во втором тайме Артем Дзюба.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 1:0 (0:0)

Гол: Азмун (Дзюба), 82.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин, 80), Барриос, Вендел (Кравцов, 90+1), Клаудиньо (Дзюба, 64), Азмун, Малком (Ерохин, 80).

ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Дзагоев (Ахметов, 59), Мухин (Зайнутдинов, 86), Эджуке (Гайч, 86), Чалов (Влашич, 46), Обляков, Заболотный (Яковлев, 76).

Предупреждения: Дзагоев, 23. Мухин, 49. Малком, 78.

Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).

ВАР: Кукуян (Сочи). Воронцов (Ярославль).

26 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Эхо жеребьевки

Примерно за час до старта матча на «Газпром Арене» в Стамбуле началась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Разумеется, для «Зенита» это крупнейшее событие — не менее важное, чем игра с ЦСКА. Футболисты, конечно, в это время разминались и едва ли думали о главном еврокубке, но в пресс-центре журналистам даже включили трансляцию из Турции. Кто-то хотел отправить невскую команду в группу к «Лиллю» с «Севильей», кто-то — к «Манчестер Сити» с «ПСЖ». В итоге попались «Челси» с «Ювентусом» — и на полтора часа об ЛЧ забыли. Тем более предстояла совсем не рядовая встреча.

ЦСКА не побеждал «Зенит» в гостях с 2011 года и вновь приехал в Санкт-Петербург не в ранге фаворита. Красно-синие пока выглядят средне, но, может быть, доберут свое позже — еврокампании у них в этом сезоне нет, отвлекаться не на что.

Три защитника, без Влашича

Алексей Березуцкий сильно удивил. Пока мы видели только две необычных тактических идеи от главного тренера ЦСКА — сделать Чалова вингером и сместить Бийола в центр обороны. Но на этот раз штаб москвичей сломал все до основания и переключился на расстановку с тремя центральными защитниками. Это большой сюрприз, так как красно-синие такую тактику не наигрывали даже на сборах, а в последний раз подобный модуль был у них еще при Викторе Гончаренко в прошлом году.

Страхующим в центре обороны вышел Васин, причем для него это первый матч за ЦСКА после стартового тура с «Уфой». Вернулся в основу Заболотный, снова сместился на фланг Чалов, а Влашич опять остался в запасе — хорват по-прежнему невнятен в этом сезоне и, вполне вероятно, покинет ПФК.

Клаудиньо — второй форвард

Семак тоже удивил. Дзюба вернулся на скамейку запасных и вышел на поле только в середине второго тайма, остался в запасе и Ерохин. Но Азмун не стал единственным нападающим — без мяча «Зенит» четко выстраивался в привычную схему 4-4-2, причем в паре с Сердаром действовал Клаудиньо. А при позиционных атаках нападающих становилось трое — Клаудиньо смещался чуть левее, а Малком уходил вперед по правой бровке.

Именно Малком и создал первый момент. «Зенит» едва не повторил ранний гол «Уфе» — Ракицкий отдал длинную передачу, Малком пробил, но Акинфеев потащил. При этом лонгболлов в исполнении хозяев оказалось не так много, что логично без Дзюбы и Ерохина.

Вообще, сине-бело-голубые лихо начали и не позволяли ЦСКА пробить по воротам аж до 27-й минуты, когда Дзагоев выстрелил в штангу. С этого момента игра переключилась: «Зенит» проседал в центре защиты и позволял соперникам слишком многое. Если первая половина первого тайма осталась за питерцами, то ближе к перерыву острее стал ЦСКА. Убойный двойной момент на 33-й минуте упустили Заболотный с Чаловым — первый пробил в штангу, а второй на подборе с пары метров угодил в Кержакова.

Трансформация хозяев

В перерыве произошли сразу две любопытные перестановки. Чалова сменил Влашич, а Караваева — Чистяков. И если армейцы сделали замену по позиции, то Семак трансформировал всю структуру и на целых 45 минут переключился на блок с тремя центральными защитниками.

Это помогло: у ворот «Зенита» моментов стало меньше, хотя уже через минуту после возобновления встречи Эджуке чуть не забил. Однако в том эпизоде мяч вынес Ловрен — может быть, при иной расстановке на месте хорвата оказался бы футболист ЦСКА.

Сердар накрутил двоих армейцев в штрафной и катнул в угол. Дзюба ассистировал. Вышло красиво ? pic.twitter.com/1XYxiQh1zS — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2021

Спасение Азмуна

Перемены явно встряхнули «Зенит» — и за это стоит поаплодировать Семаку. Конечно, к той интенсивности, которая наблюдалась в начале встречи, сине-бело-голубые не вернулись, но игру от своих ворот отодвинули. И вновь появились шансы забить. Безусловно, в составе ЦСКА лучшим стал Акинфеев — голкипер отразил достаточно много мячей и вполне мог сохранить для армейцев ничью.

Но в концовке гости подсели. Кроме того, на 64-й минуте вместо растворившегося на поле Клаудиньо вышел Дзюба (под свист «виража»), и со свежим Артемом бороться защитникам было сложно. В итоге именно Дзюба сделал ключевое действие — отдал голевой пас вразрез на Азмуна.

«Зенит» набрал три очка и как минимум до вечера пятницы возглавил таблицу РПЛ. Не менее важно и то, что чемпионы России впервые в сезоне не пропустили.