Из-за плохого поля Казань может лишиться матча сборной России. Что не так с газоном «Ак Барс Арены» и кто виноват?

Собкор « СЭ » рассказывает , почему на домашнем стадионе « Рубина » серьезные проблемы с полем , зачем уволили подрядчика и кто виноват в исторических проблемах арены с газоном .

Казань, видимо, осталась без сборной. Все из-за поля, которое разнес Слуцкий

История с плохим газоном на «Ак Барс Арене», внимание к которой в начале августа привлек Леонид Слуцкий, получила продолжение. По данным «СЭ», из-за плохого поля в Казани в РФС могут отказаться от идеи проведения матча со Словакией 8 октября на многострадальном поле. Об этом в четверг сказал и генеральный секретарь организации Александр Алаев. Решение пока не окончательное, но такая вероятность крайне высока.

В планах было провести игру на казанской арене: в городе есть ограничения по вместимости, но не такие жесткие, как в Москве и Санкт-Петербурге. Можно допускать 30% зрителей - это около 13 тысяч. То есть у сборной была бы поддержка больше, чем в любом другом городе.

Но поле подпортило все планы. «Рубин» с июля играет на новой арене: было несколько контрольных матчей и официальные - в чемпионате России. И к началу августа поле пришло в негодность. Сначала о проблеме жестко заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий после игры с «Ахматом» 8 августа.

«Мы били в колокола весь прошлый год. На «Ак Барс Арене» поменяли агронома. Но если будет проводиться, как здесь проводится, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон. Потому что когда делаешь настил в жару, то газон просто умирает. Если мы не можем достучаться до руководителей стадиона, и они все равно проводят здесь огромное количество мероприятий на футбольном поле... Тогда я уже обращаюсь к руководству республики. Мы страдаем, и не случайно, что в том году мы огромное количество очков недобрали из-за поля. На выезде наши показатели гораздо выше, чем дома», — заявил Слуцкий.

В итоге через приближенное к руководству стадиона медиа «БИЗНЕС Online» «Ак Барс Арена» выпустила заявление, обвинив Слуцкого:

«Мы вынуждены констатировать не очень умелую манипуляцию фактами и желание ввести в заблуждение как руководство республики, так и болельщиков клуба».

Стадион оправдывался тем, что многие мероприятия проходили не на поле, а те, что были, например форум с Ириной Хакамадой, не должны были испортить поле: «Выступление Хакамады проходило на стадионе за месяц до вчерашнего матча, а защитное покрытие пролежало на поле не более 15 часов. Все мировые стадионы проводят на полях концерты, застилая газон на двое-трое суток, а через несколько дней спокойно играют в футбол».

Показательно, что в тот же день на поле проходили съемки некоего видео. Кадры в своем Instagram выложил Слуцкий, разбив аргументы «Ак Барс Арены» о том, что в чаше стадиона на поле не проходит никаких посторонних мероприятий. По данным «СЭ», там проходили и матчи любителей с участием руководителей стадиона.

А затем на стадионе прошла встреча с участием руководства арены, «Рубина» и Минспорта республики, где было решено не проводить никаких мероприятий на поле.

Стадион уволил подрядчика по полю и остался должен ему 5 миллионов рублей

Крайними в истории с плохим полем в итоге стали подрядчики по обслуживанию газона - компания «СпортиКо». 18 августа «Ак Барс Арена» сообщила подрядчику, что не будет продолжать с ним сотрудничество и подпишет договор с другой организацией.

При этом договор со «СпортиКо» истек 31 мая, после завершения прошлого сезона. И три месяца «Ак Барс Арена» не заключала ни с кем новое соглашение: ни со старым подрядчиком, который продолжал ухаживать за полем, ни с новым.

«Ак Барс Арена» упрекнула казанский клуб в том, что им задолжали за аренду около 40 миллионов рублей за несколько лет. По данным «СЭ», у самого стадиона тоже есть долг перед «СпортиКо» — это около 5 миллионов рублей. При этом компания даже без контракта и без оплаты все лето готовила газон. Зачем стадион упрекал клуб в долгах - не совсем понятно, потому что это никак не должно было влиять на качество поля.

При этом тот же подрядчик занимается полями на базе «Рубина», и к их качеству у клуба претензий никогда не было. Там же «СпортиКо» сейчас делает новое покрытие, но в основном за газоном ухаживает клуб и своя специальная служба «Рубина».

У «Ак Барс Арены» такой собственной службы нет вообще. Газон обслуживается на аутсорсинге. С 2017 года поле курировали агрономы компании «СпортиКо».

Эта группа специалистов готовила газон к Кубку конфедераций и матчам ЧМ-2018 в Казани, когда поле на арене было в отличном состоянии. При этом показательно, что в тот период на арене не было сторонних мероприятий - это строго запрещено ФИФА. Также именно «СпортиКо» делает поля на «Открытие Банк Арене», «РЖД Арене», «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене», к качеству которых в целом нет проблем. Она также занималась укладкой газона перед ЧМ-2018 в «Лужниках». Поэтому нынешние проблемы стадиона в Казани вряд ли связаны именно с подрядчиком, у которого на других объектах не было таких сложностей.

В беседе с «СЭ» генеральный директор «СпортиКо» Эдуард Краснов рассказал, что в жару поле укрывали покрытием, не согласовав это с агрономами. Это и стало причиной проблем.

«Такие мероприятия и закрытие поля однозначно вредят газону. Любые агротехнические мероприятия имеют свой регламент. Есть конкретный план работ, и если ты что-то вовремя не делаешь, то это вредит газону. Усугубляется эта ситуация еще и погодными условиями. В Татарстане с мая стояла жара. А арена не продувается, и поле закрыто. Тем более в таких условиях надо внимательно соблюдать график всех мероприятий.



И когда их не проводят вовремя, то это чревато. А когда еще и укрывают газон защитным покрытием, то тем более есть риски ему навредить. Проблема не только в единовременной укладке газона, но и в несогласованности действий с подрядчиком. Ну разве нельзя провести это мероприятие с Хакамадой в технической зоне? Ну или хотя бы предупредить подрядчика. В итоге работы остановились. Можно было проводить только ограниченные мероприятия с полем», — рассказал Краснов.

У газона даже образовался грибок, но все защитные мероприятия уже провели. Как отметил руководитель «СпортиКо», их агрономы устранили болезни, газон здоров.

Почему все-таки на « Ак Барс Арене» проблемы с полем и как их решить?

В беседе с «СЭ» несколько собеседников сообщили, что проблема в том, что коммерческая служба стадиона зачастую не согласовывает и не учитывает интересы по подготовке поля агрономной службы. Это приводит к сложным ситуациям, как в данном случае с форумом, когда поле закрыли для выступления Хакамады, а агрономы не могли провести свои работы по обслуживанию газона. Их график просто не учли.

Отметим, что такие мероприятия, как Arenaland, Республиканский Ифтар (разговение во время священного месяца Рамадана), могли навредить газону, который из-за частых обновлений не был окрепшим. Когда газон убирали и стелили новый, он нуждался в защите, так как был уязвим. Вредило то, что на нем устанавливали сцены, настилы и пускали посторонних.

Из-за этого клуб много раз съезжал на Центральный стадион. В 2015-м - из-за ЧМ по водным видам спорта, когда в чаше установили бассейны. В 2016-м - из-за Кубка конфедераций: поле было плохого качества, и его нужно было перестилать (на нем в финале Кубка России травму получил форвард ЦСКА Оланаре). В 2017-м - опять из-за качества поля, которое оказалось не готово к весенним играм. В 2018-м - снова поле оказалось не готово после морозов, и даже обычно спокойный Курбан Бердыев назвал его «огородом», а затем съехал с командой на Центральный. В 2019 году в чаше стадиона были церемонии открытия и закрытия World Skills, поэтому клуб целый год не играл на новом стадионе.

Из-за этих событий и связаны уже исторические проблемы «Ак Барс Арены», который накапливаются как снежный ком: газон приходилось часто менять, а молодое покрытие всякий раз было уязвимым к болячкам, жаре и морозам и портилось. Вдобавок его не уберегали от мероприятий, которые не связаны с футболом. Похвально, что «Ак Барс Арена» пытается зарабатывать не только на футболе и ищет коммерческую выгоду через другие сферы, но приоритетом все равно должен быть «Рубин», сам газон - лицо арены. К сожалению, у стадиона чуть иная политика.

«Каждый раз были свои нюансы, причины и следствия. Но можно сказать, что поле несколько раз переделывалось из-за мероприятий: ЧМ по водным видам спорта, World Skills. А новое поле и устоявшееся зрелое поле - это разные газоны. У устоявшегося поля сильная корневая система, оно более стабильное. А новое поле подвержено проблемам из-за резких температур. Сильная корневая система морозы и жару переживает лучше, чем молодой газон. Климат действительно влияет. Между Казанью и Москвой всего 900 км, но зима в Москве мягче, лето прохладнее, более влажный климат. Температура редко выходит за -30 градусов. А в Казани температура чаще ниже», — рассказал Краснов «СЭ».

Он также отметил, что «СпортиКо» не смог донести до руководства стадиона, что молодой неокрепший газон нужно беречь от разных воздействий, которые не связаны с футболом.

«Главное, чтобы было полное взаимодействие. Мы делали графики работ, но не могли их выполнить. Наша вина, что мы не могли достучаться и отладить тот режим, который был нужен для обслуживания поля. В споре оба неправы, а не кто-то один. Жаль, что мы не могли достучаться до стадиона и объяснить, что нельзя просто менять расписание по щелчку. Это не спортзал в школе, где можно изменить расписание и поменять группу учеников».

В «Рубине» надеются, что газон смогут привести в порядок после матчей сборных в сентябре. Теперь им будет заниматься новая служба агрономов другого подрядчика, которого выбрали лично на «Ак Барс Арене».

12 сентября казанцы примут «Урал», а 19 сентября - «Зенит». Но вряд ли стоит ждать скорого преображения многострадального поля. «На это требуются недели, месяцы, в нашем случае - годы», — отмечал недавно Слуцкий на вопрос о том, когда у его команды будет хороший домашний газон.