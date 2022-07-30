«Локомотив»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде
Краткая справка:
Город — Москва.
Год основания — 1922-й.
Соревнование — Российская премьер-лига (РПЛ).
Титулы — трехкратный чемпион России, девятикратный обладатель Кубка СССР/России,
трехкратный обладатель Суперкубка России.
Стадион — «РЖД Арена» (27 320).
Прозвище — железнодорожники.
Основание клуба
Официально считается, что московский «Локомотив» был основан в 1922 году. Отсчет существования клуба в данном случае ведется от команды работников московского отделения Казанской железной дороги, или попросту «Казанки», принимавшей участие в чемпионате Москвы по футболу. Однако в 2022 году руководством клуба было принято решение пересмотреть дату основания «Локомотива», так как некоторые из историков, изучавших судьбу клуба, отказываются считать датой его возникновения 1922 год и настаивают на другой дате - 1936 годе, когда команда и получила современное название. Во избежание путаницы автор этой статьи будет отталкиваться от официальных данных.
Предшественники «Локомотива»
Уже в том же 1922 году название команды сменилось на идеологически выдержанный «Клуб Октябрьской революции» (КОР), под этим именем московские железнодорожники играли в первенствах города и РСФСР до 1934 года. Тогда было принято решение вновь вернуться к первоначальному названию «Казанка», пока перед стартом первого в истории всесоюзного чемпионата клуб не получил легендарное название — «Локомотив».
Хронология названий:
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«Казанка» — 1922-1934, 1934-1936 годы.
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«КОР» — 1922-1934 годы.
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«Локомотив» — 1936 — н.в.
Титулы и достижения (советский период)
Несмотря на то, что во времена СССР железнодорожный клуб не был в числе лидеров чемпионата страны, часто вылетал из высшей лиги (хотя и возвращался обратно) и даже получил обидное прозвище «пятого колеса в телеге московского футбола» — недоброжелатели и болельщики других столичных клубов так выражали презрение к невысоким результатам команды в сравнении со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА и «Торпедо», — одно достижение «Локомотива» вписано в историю навсегда.
Кубок Советского Союза
Железнодорожники - обладатели первого в истории Кубка СССР, разыгранного летом 1936 года. Стартовав со стадии 1/32 финала, «Локомотив» завоевал трофей, обыграв в финале «Динамо» Тбилиси со счетом 2:0. Победный гол забил форвард Виктор Лавров (1909-1983), тренировал команду Алексей Столяров (1905-1944).
Впоследствии клуб выиграет еще один Кубок страны, в 1957 году. На тот момент у «Локомотива» подобрался сильный состав, в котором выделялись будущий форвард сборной СССР и чемпион Европы-1960 Валентин Бубукин, и голкипер Владимир Маслаченко, также вызывавшийся в сборную и вошедший в заявку на победное первенство Европы, а позже ставший популярным комментатором. Тренером был создатель знаменитой «команды лейтенантов» ЦДКА конца 1940-х годов Борис Аркадьев. В финале железнодорожники победили московский «Спартак» (1:0), игра, проходившая на стадионе «Лужники» при 103 тыс. зрителей, поставила на тот момент рекорд посещаемости для футбольных матчей в СССР.
Чемпионаты страны
Наивысшее достижение в национальном чемпионате для «Локомотива» — серебряные медали в розыгрыше все того же 1957 года. Впервые клуб вылетел из высшей лиги в 1945 году, а в совокупности провел 16 сезонов во втором по силе дивизионе.
Тем не менее в разное время команду возглавляли такие специалисты, как Гавриил Качалин, Константин Бесков и Михаил Якушин.
Стадион
Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД Арена», построенная в 2002 году и расположенная на Большой Черкизовской улице в районе Богородское на востоке Москвы.
Арена была построена на месте старого стадиона «Локомотив», открытого в 1966 году. «РЖД Арена» неоднократно принимала матчи сборной России. Рядом со стадионом расположен тренировочный комплекс и МСА «Локомотив», на которой выступает молодежная команда железнодорожников и некоторые профессиональные московские клубы.
Факты о «Локомотиве»
Самое распространенное прозвище «Локомотива» — железнодорожники, возникшее в связи с названием и происхождением клуба. Порой игроков и болельщиков команды называют «паровозами». Иногда также употребляется прозвище «красно-зеленые», так как на сегодняшний день «Локомотив» выступает именно в этих цветах. Однако в советское время официальными цветами команды были красный и белый, именно в такой форме железнодорожники выиграли Кубок СССР-1936. Зеленый же цвет появился в фанатской атрибутике, а потом и на игровой форме с распадом Советского Союза, так как поклонники «Локомотива» хотели визуально отличаться от болельщиков «Спартака», клубными цветами которого тоже являлись красный и белый. В качестве отличительного знака был выбран зеленый цвет, в который обычно красили железнодорожные составы. Так зеленый появился на шарфах болельщиков, а позже был принят клубом в качестве официального.
«Локомотив» сейчас
Сегодня «Локомотив» — один из лидеров чемпионата России, ежегодно претендующий на трофеи, является одним из самых популярных клубов страны.
После распада СССР
В российский период истории железнодорожники вступили далеко не в числе фаворитов. Большую часть 1980-х клуб провел во второй по силе лиге, вернувшись в элитный дивизион только в 1991 году. По итогам последнего розыгрыша союзного первенства «Локомотив» занял место в нижней части турнирной таблицы.
Тем не менее команда сильно выступила в первом розыгрыше чемпионата России, заняв четвертое место под руководством вернувшегося в команду после кратковременного перерыва Юрия Семина. Уже в 1993 году была завоевана бронза, в 1994-м — серебро, а в 1996-м «Локомотив» взял первый трофей в российской истории — выиграл Кубок страны, положив тем самым начало рекорду по победам в этом турнире.
В конце десятилетия «Локомотив» также неплохо выступал в еврокубках — в последних двух розыгрышах Кубка обладателей кубков (1997/98, 1998/99) московский клуб доходил до полуфиналов.
Новейшая история. «Золотой период»
Первое чемпионство
В 2002 году железнодорожники впервые в истории добились чемпионского титула. Успех команды был напрямую связан с работой главного тренера Юрия Семина, трудившегося в «Локомотиве» с 1986 года (с небольшим перерывом), и президента клуба Валерия Филатова. Спустя два года команда повторила успех, а в сезоне-2003/04 впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов. С этого момента клуб окончательно закрепился в статусе лидера чемпионата и одного из лучших отечественных клубов.
В 2007 году Юрий Семин покинул «Локомотив» во второй раз, но третья и последняя на данный момент победа в чемпионате страны также связана с его именем. В 2016 году специалист уже в третий раз вернулся на пост тренера, а спустя два года железнодорожники снова стали чемпионами.
Кубковые рекорды
«Локомотив» по праву считается кубковой командой, так как именно ему принадлежит рекорд по количеству побед в данном соревновании — семь раз. Впервые клуб выиграл Кубок России в 1996 году, последняя победа датируется сезоном-2020/21.
Руководство «Локомотива»
Председателем совета директоров клуба является Александр Плутник, генеральный директор — Владимир Леонченко. Пост спортивного директора железнодорожников занимает Томас Цорн.
Последние выступления
«Локомотив» занял шестое место по итогам розыгрыша чемпионата России-2021/22.
Последняя победа в Кубке России была одержана клубом в сезоне-2020/21: в финальном матче на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе были обыграны самарские «Крылья Советов» — 3:1.
Номинально главным тренером «Локомотива» является немец Йозеф Циннбауэр, но фактически командой руководит его соотечественник Марвин Комппер. Капитан команды — российский полузащитник Дмитрий Баринов.
Рекордсмены «Локомотива»
Как и в предыдущих статьях из данного цикла, несмотря на наличие в истории «Локомотива» многих футболистов и тренеров, достойных упоминания в числе легенд клуба, придется ограничиться рекордсменами железнодорожников.
Лучший бомбардир/наибольшее количество матчей
«Локомотив» — единственный из великих отечественных клубов, где обе эти номинации объединяет в себе один и тот же человек — Дмитрий Лоськов (род. 1974). Легендарный полузащитник родился в городе Кургане, где и делал первые шаги в карьере. Дальше последовал переход в игравший в высшей лиге ростовский «Ростсельмаш» (сейчас — «Ростов»), а в 1997 году Лоськова пригласили в «Локомотив», где он впоследствии и завершил карьеру.
За железнодорожников Лоськов провел 421 игру и забил 128 голов. В 2007 году игрок покинул клуб, перейдя в раменский «Сатурн», но уже в 2010-м вернулся обратно, отыграв в родной команде еще три сезона. Интересная деталь: после завершения карьеры игрока выяснилось, что Лоськову не хватило лишь одного выхода на поле в сезоне-2012/13, чтобы стать первым игроком, принявшим участие в 20 розыгрышах чемпионата России. Специально для исправления данной ситуации в 2017 году «Локомотив» подписал с Лоськовым краткосрочный контракт, заявив его на один из матчей премьер-лиги, где футболист сыграл 13 минут и тем самым добился вышеуказанного рекорда.
Самый титулованный тренер
Юрий Павлович Семин (род. 1947), безусловно, одна из важнейших фигур в истории «Локомотива». Семин выступал за железнодорожников еще в качестве игрока (1975-1977, 78 матчей, девять голов), а впервые возглавил клуб в 1986 году, когда тот выступал в первой союзной лиге.
За четыре года Семин дважды сумел вывести команду обратно в высшую лигу, а в 1990 году покинул Советский Союз, став главным тренером олимпийской сборной Новой Зеландии. Впрочем, уже через год он вернулся в Москву и с тех пор бессменно возглавлял «Локомотив» до 2005 года. Именно Семин, или, как его ласково называют болельщики, Юрий Палыч, привел клуб к двум победам в чемпионате России в начале 2000-х годов. Также с Семиным команда выиграла четыре Кубка страны.
После этого Семин возглавил сборную России, работал в московском и киевском «Динамо», а в 2009 году вернулся в «Локомотив». Впрочем, этот период не принес клубу успеха, и уже спустя год легендарный тренер покинул команду в результате конфликта с руководством. После этого специалист снова работал в Киеве и в таких клубах, как азербайджанская «Габала», саранская «Мордовия» и махачкалинский «Анжи».
Куда продуктивнее и ярче вышел четвертый по счету приход Семина в родной клуб. В первом же сезоне под его руководством железнодорожники завоевали Кубок России, а спустя год, в сезоне-2017/18, впервые за 14 лет и третий раз в истории стали чемпионами страны. Позже Семин добавил к списку трофеев «Локомотива» еще один Кубок России и ушел из команды в 2020 году.
Летом 2021 года тренер возглавил «Ростов», но подал в отставку спустя месяц работы и с тех пор находится без клуба. Несмотря на свой почтенный возраст, Семин до сих пор не объявлял о завершении тренерской карьеры.
Данные о соревнованиях и контакты клуба
Официальный сайт ФК «Локомотив»: https://www.fclm.ru/
Адрес стадиона: Москва, Большая Черкизовская улица, 125.
Профиль ВК: https://vk.com/fclokomotiv
Официальный telegram-канал: https://t.me/fclokomotiv
Соревнования в сезоне-2022/23: РПЛ, Кубок России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1