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Сегодня, 11:00

«Локомотив»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде

Владислав Маслов
Читать «СЭ» в
Футболисты «Локомотива» с Кубком России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Флаг «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Локомотива» в 1936 году.
Фото из архива Виктора Лаврова
«РЖД Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрай Довичович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Локомотив» — чемпион России-2002.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Футболисты «Локомотива» с Кубком России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Баринов и Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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История ФК «Локомотив».

Краткая справка:
Город — Москва.
Год основания — 1922-й.
Соревнование — Российская премьер-лига (РПЛ).
Титулы — трехкратный чемпион России, девятикратный обладатель Кубка СССР/России,
трехкратный обладатель Суперкубка России.
Стадион — «РЖД Арена» (27 320).
Прозвище — железнодорожники.

Основание клуба

Официально считается, что московский «Локомотив» был основан в 1922 году. Отсчет существования клуба в данном случае ведется от команды работников московского отделения Казанской железной дороги, или попросту «Казанки», принимавшей участие в чемпионате Москвы по футболу. Однако в 2022 году руководством клуба было принято решение пересмотреть дату основания «Локомотива», так как некоторые из историков, изучавших судьбу клуба, отказываются считать датой его возникновения 1922 год и настаивают на другой дате - 1936 годе, когда команда и получила современное название. Во избежание путаницы автор этой статьи будет отталкиваться от официальных данных.

Флаг "Локомотива". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Флаг «Локомотива».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Предшественники «Локомотива»

Уже в том же 1922 году название команды сменилось на идеологически выдержанный «Клуб Октябрьской революции» (КОР), под этим именем московские железнодорожники играли в первенствах города и РСФСР до 1934 года. Тогда было принято решение вновь вернуться к первоначальному названию «Казанка», пока перед стартом первого в истории всесоюзного чемпионата клуб не получил легендарное название — «Локомотив».

Хронология названий:

  1. «Казанка» — 1922-1934, 1934-1936 годы.

  2. «КОР» — 1922-1934 годы.

  3. «Локомотив» — 1936 — н.в.

Несмотря на то, что во времена СССР железнодорожный клуб не был в числе лидеров чемпионата страны, часто вылетал из высшей лиги (хотя и возвращался обратно) и даже получил обидное прозвище «пятого колеса в телеге московского футбола» — недоброжелатели и болельщики других столичных клубов так выражали презрение к невысоким результатам команды в сравнении со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА и «Торпедо», — одно достижение «Локомотива» вписано в историю навсегда.

Футболисты "Локомотива" в 1936 году. Фото из архива Виктора Лаврова
Футболисты «Локомотива» в 1936 году.
из архива Виктора Лаврова

Кубок Советского Союза

Железнодорожники - обладатели первого в истории Кубка СССР, разыгранного летом 1936 года. Стартовав со стадии 1/32 финала, «Локомотив» завоевал трофей, обыграв в финале «Динамо» Тбилиси со счетом 2:0. Победный гол забил форвард Виктор Лавров (1909-1983), тренировал команду Алексей Столяров (1905-1944).

Впоследствии клуб выиграет еще один Кубок страны, в 1957 году. На тот момент у «Локомотива» подобрался сильный состав, в котором выделялись будущий форвард сборной СССР и чемпион Европы-1960 Валентин Бубукин, и голкипер Владимир Маслаченко, также вызывавшийся в сборную и вошедший в заявку на победное первенство Европы, а позже ставший популярным комментатором. Тренером был создатель знаменитой «команды лейтенантов» ЦДКА конца 1940-х годов Борис Аркадьев. В финале железнодорожники победили московский «Спартак» (1:0), игра, проходившая на стадионе «Лужники» при 103 тыс. зрителей, поставила на тот момент рекорд посещаемости для футбольных матчей в СССР.

ФК &quot;Локомотив&quot;. Сегодня — годовщина старта дебютного Кубка СССР. Помните, кто его выиграл?

Чемпионаты страны

Наивысшее достижение в национальном чемпионате для «Локомотива» — серебряные медали в розыгрыше все того же 1957 года. Впервые клуб вылетел из высшей лиги в 1945 году, а в совокупности провел 16 сезонов во втором по силе дивизионе.

Тем не менее в разное время команду возглавляли такие специалисты, как Гавриил Качалин, Константин Бесков и Михаил Якушин.

Стадион

Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД Арена», построенная в 2002 году и расположенная на Большой Черкизовской улице в районе Богородское на востоке Москвы.

Арена была построена на месте старого стадиона «Локомотив», открытого в 1966 году. «РЖД Арена» неоднократно принимала матчи сборной России. Рядом со стадионом расположен тренировочный комплекс и МСА «Локомотив», на которой выступает молодежная команда железнодорожников и некоторые профессиональные московские клубы.

"РЖД Арена". Фото Александр Федоров, "СЭ"
«РЖД Арена».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Факты о «Локомотиве»

Самое распространенное прозвище «Локомотива» — железнодорожники, возникшее в связи с названием и происхождением клуба. Порой игроков и болельщиков команды называют «паровозами». Иногда также употребляется прозвище «красно-зеленые», так как на сегодняшний день «Локомотив» выступает именно в этих цветах. Однако в советское время официальными цветами команды были красный и белый, именно в такой форме железнодорожники выиграли Кубок СССР-1936. Зеленый же цвет появился в фанатской атрибутике, а потом и на игровой форме с распадом Советского Союза, так как поклонники «Локомотива» хотели визуально отличаться от болельщиков «Спартака», клубными цветами которого тоже являлись красный и белый. В качестве отличительного знака был выбран зеленый цвет, в который обычно красили железнодорожные составы. Так зеленый появился на шарфах болельщиков, а позже был принят клубом в качестве официального.

Юрай Довичович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрай Довичович.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локомотив» сейчас

Сегодня «Локомотив» — один из лидеров чемпионата России, ежегодно претендующий на трофеи, является одним из самых популярных клубов страны.

После распада СССР

В российский период истории железнодорожники вступили далеко не в числе фаворитов. Большую часть 1980-х клуб провел во второй по силе лиге, вернувшись в элитный дивизион только в 1991 году. По итогам последнего розыгрыша союзного первенства «Локомотив» занял место в нижней части турнирной таблицы.

Тем не менее команда сильно выступила в первом розыгрыше чемпионата России, заняв четвертое место под руководством вернувшегося в команду после кратковременного перерыва Юрия Семина. Уже в 1993 году была завоевана бронза, в 1994-м — серебро, а в 1996-м «Локомотив» взял первый трофей в российской истории — выиграл Кубок страны, положив тем самым начало рекорду по победам в этом турнире.

В конце десятилетия «Локомотив» также неплохо выступал в еврокубках — в последних двух розыгрышах Кубка обладателей кубков (1997/98, 1998/99) московский клуб доходил до полуфиналов.

1992 год. Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу в&nbsp;первом чемпионате России. «И тут амбалы молча начинают меня избивать железными прутьями...» 30 лет назад стартовал первый чемпионат России

Новейшая история. «Золотой период»

Первое чемпионство

В 2002 году железнодорожники впервые в истории добились чемпионского титула. Успех команды был напрямую связан с работой главного тренера Юрия Семина, трудившегося в «Локомотиве» с 1986 года (с небольшим перерывом), и президента клуба Валерия Филатова. Спустя два года команда повторила успех, а в сезоне-2003/04 впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов. С этого момента клуб окончательно закрепился в статусе лидера чемпионата и одного из лучших отечественных клубов.

В 2007 году Юрий Семин покинул «Локомотив» во второй раз, но третья и последняя на данный момент победа в чемпионате страны также связана с его именем. В 2016 году специалист уже в третий раз вернулся на пост тренера, а спустя два года железнодорожники снова стали чемпионами.

"Локомотив" - чемпион России-2002. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
«Локомотив» — чемпион России-2002.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Кубковые рекорды

«Локомотив» по праву считается кубковой командой, так как именно ему принадлежит рекорд по количеству побед в данном соревновании — семь раз. Впервые клуб выиграл Кубок России в 1996 году, последняя победа датируется сезоном-2020/21.

Футболисты "Локомотива" с Кубком России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Футболисты «Локомотива» с Кубком России.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Руководство «Локомотива»

Председателем совета директоров клуба является Александр Плутник, генеральный директор — Владимир Леонченко. Пост спортивного директора железнодорожников занимает Томас Цорн.

Последние выступления

«Локомотив» занял шестое место по итогам розыгрыша чемпионата России-2021/22.

Последняя победа в Кубке России была одержана клубом в сезоне-2020/21: в финальном матче на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе были обыграны самарские «Крылья Советов» — 3:1.

Номинально главным тренером «Локомотива» является немец Йозеф Циннбауэр, но фактически командой руководит его соотечественник Марвин Комппер. Капитан команды — российский полузащитник Дмитрий Баринов.

Дмитрий Баринов и Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Баринов и Гильерме.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Рекордсмены «Локомотива»

Как и в предыдущих статьях из данного цикла, несмотря на наличие в истории «Локомотива» многих футболистов и тренеров, достойных упоминания в числе легенд клуба, придется ограничиться рекордсменами железнодорожников.

Лучший бомбардир/наибольшее количество матчей

«Локомотив» — единственный из великих отечественных клубов, где обе эти номинации объединяет в себе один и тот же человек — Дмитрий Лоськов (род. 1974). Легендарный полузащитник родился в городе Кургане, где и делал первые шаги в карьере. Дальше последовал переход в игравший в высшей лиге ростовский «Ростсельмаш» (сейчас — «Ростов»), а в 1997 году Лоськова пригласили в «Локомотив», где он впоследствии и завершил карьеру.

За железнодорожников Лоськов провел 421 игру и забил 128 голов. В 2007 году игрок покинул клуб, перейдя в раменский «Сатурн», но уже в 2010-м вернулся обратно, отыграв в родной команде еще три сезона. Интересная деталь: после завершения карьеры игрока выяснилось, что Лоськову не хватило лишь одного выхода на поле в сезоне-2012/13, чтобы стать первым игроком, принявшим участие в 20 розыгрышах чемпионата России. Специально для исправления данной ситуации в 2017 году «Локомотив» подписал с Лоськовым краткосрочный контракт, заявив его на один из матчей премьер-лиги, где футболист сыграл 13 минут и тем самым добился вышеуказанного рекорда.

Сегодня. Баковка. Хавбек &quot;Локомотива&quot; Александр САМЕДОВ (слева) и тренер команды Дмитрий ЛОСЬКОВ. Дмитрий Лоськов: «Когда позвонил президент «Локо», я покупал удочки»

Самый титулованный тренер

Юрий Павлович Семин (род. 1947), безусловно, одна из важнейших фигур в истории «Локомотива». Семин выступал за железнодорожников еще в качестве игрока (1975-1977, 78 матчей, девять голов), а впервые возглавил клуб в 1986 году, когда тот выступал в первой союзной лиге.

Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За четыре года Семин дважды сумел вывести команду обратно в высшую лигу, а в 1990 году покинул Советский Союз, став главным тренером олимпийской сборной Новой Зеландии. Впрочем, уже через год он вернулся в Москву и с тех пор бессменно возглавлял «Локомотив» до 2005 года. Именно Семин, или, как его ласково называют болельщики, Юрий Палыч, привел клуб к двум победам в чемпионате России в начале 2000-х годов. Также с Семиным команда выиграла четыре Кубка страны.

После этого Семин возглавил сборную России, работал в московском и киевском «Динамо», а в 2009 году вернулся в «Локомотив». Впрочем, этот период не принес клубу успеха, и уже спустя год легендарный тренер покинул команду в результате конфликта с руководством. После этого специалист снова работал в Киеве и в таких клубах, как азербайджанская «Габала», саранская «Мордовия» и махачкалинский «Анжи».

Юрий Семин. Палычу — 75! Большое интервью Юрия Семина — о Лобановском, Романцеве, Федуне, друзьях и врагах

Куда продуктивнее и ярче вышел четвертый по счету приход Семина в родной клуб. В первом же сезоне под его руководством железнодорожники завоевали Кубок России, а спустя год, в сезоне-2017/18, впервые за 14 лет и третий раз в истории стали чемпионами страны. Позже Семин добавил к списку трофеев «Локомотива» еще один Кубок России и ушел из команды в 2020 году.

Летом 2021 года тренер возглавил «Ростов», но подал в отставку спустя месяц работы и с тех пор находится без клуба. Несмотря на свой почтенный возраст, Семин до сих пор не объявлял о завершении тренерской карьеры.

Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Данные о соревнованиях и контакты клуба

Официальный сайт ФК «Локомотив»: https://www.fclm.ru/

Адрес стадиона: Москва, Большая Черкизовская улица, 125.

Профиль ВК: https://vk.com/fclokomotiv

Официальный telegram-канал: https://t.me/fclokomotiv

Соревнования в сезоне-2022/23: РПЛ, Кубок России.

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1
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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