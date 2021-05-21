«Мы остаемся в Черкизове». Как прошла встреча руководства «Локо» с фанатами

В пятницу болельщики «Локомотива» больше двух часов обсуждали насущные вопросы с боссами красно-зеленого клуба. «СЭ» выделяет ключевое из мероприятия.

Николич и Жемалетдинов

Встречу посетили многие руководители «Локомотива», но в подавляющем числе случаев на вопросы отвечал председатель совета директоров Александр Плутник. Далеко не всегда он отвечал конкретно, чаще — дипломатично. Но за умение вести политкорректный диалог болельщики на мероприятии его даже похвалили.

«Локомотив» вообще верно выстроил план встречи. Почти одновременно с ее началом на сайте красно-зеленых были опубликованы две отличные новости для болельщиков: продлены контракты с главным тренером Марко Николичем и воспитанником клуба Рифатом Жемалетдиновым. С этого начал и Плутник:

— Из первых уст вам сообщаю, что контракт с Николичем заключен на три года. Мы очень рады и благодарны Марко за работу в его первом сезоне. Результаты вы знаете — поздравляю вас с Кубком.

Стадион

После этого слово взяли болельщики. Вопросов накопилось много — почти два десятка фанатов задавали их, затрагивали разные темы. Но было очевидно, что ключевым станет вопрос возможного переезда «Локомотива» в Лужники. И пришедшие на встречу болельщики красно-зеленых явно готовились к борьбе за Черкизово, о чем один из них и сказал в конце мероприятия. Но Плутник всех успокоил:

— Никакие письма из РЖД никуда не уходили. Никакой аренды «Лужников» нет. Мы остаемся в Черкизове и играем следующий сезон там. У нас и других планов не было.

На прямой вопрос о сносе «РЖД Арены» глава «Локомотива» ответил так:

— Я вас обману, если скажу, что знаю ответ. Что делать со стадионом, покажет только набор идей и требований, которые мы вместе выработаем. Нужно понимание того, возможно ли проведение реконструкции, которое учтет все требования, или требуется строительство новой арены в этом же месте.

Уважаемые болельщики «Локомотива»



21 мая состоится встреча болельщиков с Председателем совета директоров АО «ФК «Локомотив» Александром Плутником для обсуждения вопросов о переезде в «Лужники» и будущем «РЖД Арены».



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Стратегия развития и Баковка

В первый час встречи самым популярным вопросом после Черкизова был вопрос стратегии развития клуба, в которую входит и стадион. Эту тему затронули сразу четыре болельщика. Один из них попросил, чтобы стратегия была связана с Черкизовом, в том числе с историческими зданиями у стадиона. Плутник ответил так:

— Стратегия проходит предпоследнюю стадию обсуждения, и до конца июня она будет. В нее войдут и вопросы стадиона и развития инфраструктуры клуба.

Тема инфраструктуры постоянно поднималась по ходу встречи, просто вопросы задавали под разными углами. Плутник заверил болельщиков, что «Локо» следующий сезон проведет на своем стадионе, но он не раз упоминал о необходимости его улучшения. Глава клуба предложил всем болельщикам высказать через сайт предложения и идеи по поводу развития стадиона и всего спортивного ядра в Черкизове. Заявки от болельщиков будут приниматься на сайте до 1 сентября — по крайней мере, такая дата была озвучена в конце встречи.

Волновала фанатов и база клуба. Реконструкция в Баковке началась еще в прошлом году, но о ее финале еще не было объявлено. В пятницу генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поделился хорошими новостями:

— Пришла информация по Баковке. Все сложные работы по основному полю завершены, газон засеян, поле будет к 1 июля в хорошем состоянии, можно будет тренироваться.

Мухин

Еще один волновавший всех вопрос — будущее хавбека сборной России Максима Мухина, который близок к переходу в ЦСКА. Недавно трансфер даже подтвердил член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов, но Плутник, услышав это, лишь покачал головой:

— Я не знал, что Валерий Николаевич давал такой комментарий. Могу сказать, что это не так.

Факт переговоров с ЦСКА председатель совдира красно-зеленых подтвердил оригинально. В начале встречи он сказал:

— Говорю открыто, что мы ведем переговоры с ЦСКА по нескольким футболистам обеих команд.

А на исходе второго часа мероприятия у Плутника состоялся любопытный диалог с болельщиком:

— Хотелось бы услышать комментарий по поводу Максима Мухина, которого купили всего лишь за 15 миллионов...

— Кто купил за 15 миллионов? — переспросил Плутник.

— ЦСКА.

— Откуда у вас такая информация?

— Об этом писали в интернете, везде пишут.

— Когда объявим официально, тогда сможем обсудить с вами. Мы ведем переговоры с ЦСКА по нескольким игрокам. Сейчас нет никакой сделки.

— Мухин играет в «Локомотиве»?

— Сезон закончен. Мухин в расположении сборной. Еще раз могу пожелать ему и всей сборной удачи.

— А он будет играть в «Локомотиве»?

— Есть двустороннее обсуждение ситуации между клубами, между игроками, их представителями. Это не вопрос публичного обсуждения. Если мы так все начнем обсуждать, то это будет непрофессиональная работа. Давайте чуть-чуть подождем все вместе.

Главный тренер команды Марко Николич подписал новый контракт с ФК «Локомотив». Соглашение рассчитано на три года.



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Семин

В начале второго часа беседы болельщики подняли тему легенды клуба. Один из них высказал пожелание поставить памятник Юрию Семину у стадиона, но основной темой стало именно приглашение экс-главного тренера «Локомотива» в Черкизово. Фанаты отметили, что в минувшем сезоне он арену красно-зеленых не посещал.

— Юрий Павлович — заслуженный тренер, с ним связаны лучшие годы в истории команды, — подчеркнул Плутник. — Клуб готовится отмечать столетие. Будем этот вопрос с ним обсуждать и посмотрим, какие мероприятия будем проводить вместе. Обсудим это и с ветеранами.

Болельщики на встрече настаивали на том, что ранее руководство клуба обещало до конца мая решить вопрос возвращения Семина на стадион. Однако Плутник ответил, что в таком формате обсуждения вопроса не было. И добавил:

— Юрий Павлович может прийти на стадион, когда захочет. У меня никаких контактов с ним не было.

Разное

Плутник дважды за встречу повторил фразу «бюджет стабилен», а на второй раз уточнил:

— Поддержка РЖД стабильна, неизменна. В этой части ничего не меняется.

Чорлука играть за «Локомотив» больше не будет, но может войти в тренерский штаб:

— У Марко Николича полный карт-бланш на формирование штаба. Насколько мне известно, каких-то серьезных изменений Марко не планировал. Мы рады и гордимся, что легенды «Локомотива» входят в тренерский штаб. Рассчитываем на то, что Ведран тоже пополнит ряды работников тренерского штаба. Я разговаривал и с ним, и с Марко — у всех такое желание есть.

Болельщиков сильно беспокоит то, что в последнее время клуб мало высказывается в медиаполе. Один из фанатов так и сказал: «Клуб проигрывает информационную войну». Плутник пообещал, что в следующем сезоне «Локо» будет активнее: