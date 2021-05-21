Филатов выступил против переезда «Локомотива» в «Лужники»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов выступил против переезда клуба из Черкизово на стадион «Лужники», сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе.

«Это его мнение, и он считает, что клуб должен рассматривать варианты по тому, чтобы остаться в Черкизово, в том числе из-за болельщиков. При этом в клубе совершенно нет единого мнения о том, нужно ли окончательно переезжать на «Лужники», — приводит РБК слова источника в «Локомотиве».

Ранее стало известно, что «Локомотив» может переехать с «РЖД Арены» на «Лужники». «СЭ» вместе с Eurostavka первым написал о возможных сценариях по смене прописки.