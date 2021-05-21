21 мая в здании РЖД прошла встреча руководства московского «Локомотива» с болельщиками. Глава совета директоров Александр Плутник в течение двух часов отвечал на вопросы людей, которым небезразлична судьба клуба.

Корреспондент «СЭ» пообщался с болельщиком «Локомотива», который принимал участие во встрече, Кириллом Крюковым о продлении контракта Николича, трансфере Максима Мухина и несостоявшемся переезде на «Лужники».

— Что думаете о формате проведения подобных встреч руководства «Локомотива» с болельщиками?

— Вы знаете, формат достаточно подходящий, потому что большое количество людей в зал по определенным моментам невозможно вместить, но руководство клуба сделало отличную трансляцию и пустило максимальное количество людей. По поводу самого мероприятия могу сказать, что хорошо, когда есть открытый разговор. Но сложилось негативное впечатление от того, что мы услышали ответы далеко не на все вопросы. Порадовало, что остаемся дома, в Черкизове, а не переезжаем в Лужники. Вопросы о переходе Максима Мухина, непродлении Игнатьева и ряд других кадровых вопросов, на которые можно дать ответ, руководство предпочло не комментировать. И поэтому двоякое ощущение после встречи.

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— Когда объявили о продлении Николича на три года, не возникло чувство несправедливости, ведь с Юрием Семиным после чемпионского сезона контракт продлили по системе «1+1»?

— Как сказало руководство клуба, комментировать они это не будут. А если говорить про Марко, то он достоин этого продления. Отличный тренер: выиграл 11 матчей подряд, третье место, выигранный Кубок. Сравнивать с Юрием Палычем я не могу — это будет ошибкой. Их нельзя сравнить, ибо это разные специалисты с разной историей.

— Не показалось ли вам, что Александр Плутник на вопрос про Юрия Семина ответил уклончиво?

— Да, в конце марта была встреча с болельщиками, где было обещано привести Юрия Павловича на стадион до конца мая. В какой это форме будет — не было озвучено. Казалось, что Юрий Павлович появится на стадионе и поприветствует болельщиков, а мы поприветствуем его. Мы этого до сих пор не увидели. Поэтому мы задали конкретный вопрос — ответа мы не услышали. Оказывается, что разговора про май не шло, хотя несколько человек из тех, что были на прошлой встрече, подтвердили факт подобного общения. Это странно и наталкивает на определенные мысли и вопросы, даже внутри себя.

— Вы могли представить, что «Локомотив» переедет в Лужники?

— В голове такое не укладывалось. Черкизово — это родной дом, а Лужники — это проходной двор, там играют разные команды. У этого стадиона нет души. Поэтому я рад, что в июле мы снова придем в свой дом в Черкизове.

— На вопрос про Максима Мухина руководство предпочло не отвечать. Что вы об этом думаете?

— Вся футбольная общественность, вся Москва говорит о том, что Максим Мухин перешел в ЦСКА. Причем перешел за небольшие деньги. И ЦСКА, у которого бюджет гораздо меньше, чем у московского «Локомотива», сделал более выгодное предложение Максу и его агенту — это как минимум странно. Мы не получили ответа на этот вопрос, хотя я так понимаю, что этот трансфер — дело решенное, Макс уже подписан.

— Будут ли проводиться еще подобные встречи с болельщиками, может быть, с командой, как это было в прошлые годы?