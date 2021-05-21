«Локо» предложил Мухину 500 тысяч рублей в месяц. Смешно! По игре он может превзойти Денисова»

Интервью с бывшим директором академии «Локомотива» Владимиром Кузьмичевым — о переходе Мухина в ЦСКА, уходе Чорлуки и реакции Смолова на решение Черчесова.

Почему Леонченко не начал переговоры с Мухиным еще зимой?!

— Как вам видится ситуация с переходом Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА? Член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов уже это подтвердил.

— Валерий Николаевич (Филатов. — Прим. «СЭ») немножко поторопился, на сегодняшний день трансфер не оформлен, не подписан. Есть понимание, что это должно произойти, но клубы пока официально о переходе не объявили. В первую очередь меня удивил подход Владимира Леонченко к этим переговорам.

— Поясните, пожалуйста.

— Я о тех условиях, которые гендиректор клуба предложил Максиму, чтобы его сохранить и убрать из контракта опцию выкупа, доступную для всех (15 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»). Вот это для меня стало сюрпризом. Почему Леонченко начал переговоры не после первого круга, а только на финише сезона? Ведь уже зимой было понятно, что Мухин — очень интересный игрок и надо было искать компромисс. Почему «Локомотив» тогда промолчал?

В итоге Мухин провел достаточное количество качественных игр за «Локомотив», получил приглашение в сборную и, естественно, привлек к себе интерес со стороны других клубов, которые были готовы заплатить сумму выкупа.

— То есть вы полагаете, что в конце сезона у менеджмента «Локомотива» уже не было шансов удержать Мухина?

— По факту просто смешно говорить о том предложении, которое «Локомотив» сделал Мухину...

— Почему?

— Ну как? Мы же говорим об игроке сборной России. У него уже есть предложения от других клубов, которые готовы ему платить около 500 тысяч евро в год! А что предложил Леонченко? 500-600 тысяч рублей в месяц? Смешно. Это же абсолютно неадекватный вариант.

— Думаете?

— Конечно. Максим доказал свою состоятельность не в одной игре, а на протяжении довольно длительного отрезка. Проводил матчи от звонка до звонка на хорошем уровне. Было понятно, что с этим полузащитником нужно обязательно договориться. Мухин поможет сегодня, завтра. И это очень ценный актив для клуба.

— Полагаете, что «Локомотиву» просто нужно было повторить предложение ЦСКА по личным условиям контракта?

— Конкретные суммы обсуждать не хочется. Но понятно, что где-то рядом с предложением ЦСКА. Условно, если армейцы дают 100 рублей, то как минимум нужно заплатить 80. Как-то так. Но никак не рубль!

Для него вообще нет авторитетов на поле

— Еще в начале этого сезона зарплата Максима была чуть больше 100 тысяч рублей в месяц. В ЦСКА, как пишут СМИ, она увеличится до 4,5 миллиона рублей. Не закружится ли у 19-летнего парня голова от таких цифр?

— Точно могу сказать, что голова у Максима не закружится. Знаю его не понаслышке. Мы вместе работали, сотрудничали.

Да, были случаи, когда футболисты просто переставали расти, прогрессировать, пропадали при резком увеличении зарплаты. Но, насколько я помню, те игроки и их агенты требовали баснословного повышения жалования после всего двух-трех удачных матчей. Здесь не тот случай.

— Полагаете?

— Всей стране уже очевидно, что Максим полузащитник высокого класса и заслуживает определенного денежного вознаграждения. Он это доказал на поле.

— Вы считаете, уже доказал? Все-таки это пока его первый сезон на взрослом уровне. Не рановато ли журналисты и специалисты поют ему дифирамбы?

— Да я бы не сказал, что журналисты много и часто писали про игру Максима. Да, отмечали, но не более. Перебора я его не заметил. Мухин ниже определенного уровня ни в одном из матчей не опускался. Вот что важно.

Когда я только с ним познакомился, он с листа влился в молодежную команду «Локомотива». Потом также без проблем адаптировался к требованиям первой. Для него нет авторитетов на поле. Он совершенно спокойно выполняет свою работу, слушает тренеров, впитывает знания, постоянно развивается. Я уже, кстати, как-то говорил, что не боюсь перехвалить этого парня. Он все очень адекватно воспринимает. И любая оценка для Максима — лишний стимул, чтобы развиваться.

— По потенциалу он может стать вторым Игорем Денисовым?

— Да я думаю, что Мухин даже может и превзойти Денисова.

— Даже так?

— По объему работы, по отбору они примерно на одном уровне. Но у Максима повыше скоростно-силовые качества. Кроме того, Мухин может играть не только чистого шестого номера, но, уверен, прибавит в созидании. То есть в будущем сможет здорово начинать атаки и даже завершать их.

Мухин сильнее Вернблума

— Процитирую Илью Геркуса, который не понимает, почему Мухин уходит из «Локомотива»: «И что же делает наш герой? Он позволяет себе думать, что его «недооценивают», собирается расторгать контракт и уходить в другой клуб, к другому тренеру (про которого еще сто раз нужно подумать, надолго ли он там), в другую схему, к другим партнерам по команде, другим болельщикам. Скверное решение».

— Илья Леонидович в первую очередь говорил как руководитель клуба. Но он забывает одну вещь.

— Какую?

— Контракт — обязательство двух сторон. И если в соглашении прописано, что футболист может уйти за сумму отступных, что же тогда нарушает Мухин? Он же не ставит «Локомотиву» ультиматум. Нет, Максим действует в рамках правового поля. Так что Геркус, считаю, только с одной стороны «подсветил» эту ситуацию.

Не совсем понимаю, когда говорят, что Мухин поступил непатриотично по отношению к «Локомотиву». Возможно, следовало так сказать в отношении Рифата Жемалетдинова, который прошел в «Локомотиве» все ступени. Получил здесь футбольное образование. Но Мухина, если помните, пригласили из молодежки «Крыльев». Так что не до конца соглашусь с Ильей Леонидовичем. Хотя, в принципе, и понимаю его реакцию как руководителя клуба.

— Еще одна ремарка Геркуса: «Когда молодые игроки уходят к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за денег — это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом».

— Я бы не спешил сейчас оценивать уровень тренера Олича. Давайте подождем. Ведь про Николича тоже много чего писали после первого круга. Все тогда говорили: пригласили ноунейма — получите...

Но как только Марко смог провести полноценные сборы, довел до подопечных свою философию, мы увидели результат. Максим в первую очередь, наверное, переходил не к Оличу, а в клуб, который на протяжении 20 лет находился стабильно в лидерах нашего чемпионата.

— Но сейчас армейцы даже в Лигу Европы не попали...

— Ну что поделать... Бывает и такое. Тем более команда перестраивается, много молодежи. Но сам клуб в целом всегда наверху. Так что, считаю, Максим сделал хороший выбор.

— ЦСКА, в свою очередь, наконец-то нашел замену Вернблуму?

— Да. Максим вполне может заменить шведа. Он точно не хуже, а по-моему, и сильнее. Понятно, что здесь есть и моя субъективная оценка. Максим для меня не посторонний человек, я хорошо знаю его возможности, характер.

— Он не обращался к вам за советом в последнее время?

— Мы с ним на связи, поддерживаем контакт. Говорили и про нынешнюю ситуацию. Считаю, он принял взвешенное решение, причем со всех сторон.

Чорлука был готов еще минимум сезон отыграть в «Локо», но ему вообще ничего не предложили

— В то же время «Локомотив», похоже, все-таки договорился с Жемалетдиновым по новому контракту. Победа менеджмента клуба?

— Это скорее не победа, а то, что руководители клуба после потери Мухина стали по-другому вести переговоры — более конструктивно. Начали учитывать не только позицию «Локомотива», но и пожелания футболиста. Это ведь и хотел изначально донести до менеджмента агент Мухина и Жемалетдинова Вадим Шпинев. Понимаете, когда взрослые люди договариваются, невозможно, чтобы кто-то действовал с позиции силы, в ультимативной форме: или так, или идите на все четыре стороны! Как только руководители «Локо» обожглись на Мухине, то поменяли свой подход. Ведь и Рифат, и его агент были готовы остаться в клубе на адекватных условиях.

— В общем, сделали работу над ошибками?

— Да. Потеря Мухина и в игровом, и в имиджевом плане довольно серьезная. А потерять еще одного ключевого футболиста... Это было бы уже совсем недопустимо!

— Был ли шанс удержать Чорлуку? Что следовало предпринять менеджменту клуба?

— Как я понял, клуб ничего и не предпринял.

— Как это?

— Чарли хотел еще минимум год поиграть в «Локомотиве». Более того, у него абсолютно адекватная зарплата. Когда переподписывали соглашение, он пошел на очень существенное понижение личных условий. Допускаю, что если бы ему и сейчас предложили подвинуться по деньгам, он бы согласился.

— Получается, «Локомотив» вообще ему ничего не предложил?

— Так и есть... В клубе просто приняли такое решение: все, спасибо, дальше мы сами.

— А в чем логика? Ставка на омоложение?

— Думаю, в клубе рассчитывают на пару в центре обороны Пабло — Мурило. Плюс, видимо, будут искать более молодого защитника. Хотя лично для меня очевидно, что Чарли еще минимум один сезон точно помог бы команде. Я уж не говорю про то, каким он обладает авторитетом в раздевалке, как влияет на ребят.

Понравилась реакция Смолова на состав Черчесова

— Уход Мухина и Чорлуки значительно снижает шансы «Локомотива» побороться хотя бы за второе место в следующем сезоне?

— Будет весьма непросто. Это две серьезные потери. Если у тренера есть выбор в середине поля, то центрального защитника однозначно надо искать. Посмотрим, получится ли. Если придет футболист с такими же качествами, как и Пабло, тогда, возможно, решат эту проблему.

— Как восприняли решение Станислава Черчесова не включать Смолова даже в расширенный список сборной? Не выбьет ли эта история Федора из колеи?

— Федор уже взрослый человек, выдержит.

— Хотя в инстаграме отреагировал довольно резко.

— Его право. Я, честно говоря, не понял, почему в сборную вызвали трех одноплановых форвардов и не взяли Федю, который мог бы добавить вариативности в атаке, да еще и с учетом его отличной формы весной. Уверен, эта история его не убьет. Он и не такое проходил. Ну написал пост в инстаграме. Мне понравилась его реакция. Молодец.

— Так и надо реагировать?

— Федя имеет право на такой пост.