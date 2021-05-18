У Николича отличная весна. Но Семин имеет полное право вспоминать «Зальцбург»

Игорь Рабинер — о праве голоса легенды «Локомотива».

На днях Юрий Семин высказался в эфире «Матч ТВ»: «Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать. Нет, я не спокоен. С «Зальцбургом» очень важный матч, правильно? Ты можешь выйти в Лигу Европы, но ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?»

Это обсуждается. И я не понимаю, почему даже некоторые уважаемые мною авторы — например, Александр Дорский — говорят о «некрасивом набросе» Семина на Николича.

Мысль Юрия Палыча, с которым я в ноябре общался и помню, о чем он говорил, ясна и, по мне, верна. Была важнейшая игра сезона, определявшая успешность евросезона «Локо». К тому моменту у красно-зеленых прилично и уже сыгранно действовала пара центральных защитников Чорлука — Мурило. Схема с тремя центральными Николичем почти не использовалась.

Ничего важнее стабильности сзади в таких ситуациях быть не может. Но в тот вечер Марко перешел на схему с тремя центральными и двумя опорниками оборонительного плана. Хуже того — выдернул Мурило в опорную зону, лишив Чарли уже привычного партнера, зато засунув туда достопамятного Райковича. Приобретенного именно по настоянию Николича.

? Обращение к болельщикам главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича — https://t.co/ijHI5VW3d1 pic.twitter.com/FHgLXSjJef — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 16, 2021

Результат матча известен. Этого всего не было? Это надо вычеркнуть из биографии хорошего тренера Николича, потому что он отлично сработал весной и на всех нас произвел впечатление душки? Давайте тогда и про то, что в этом чемпионате у «Локо» были счета 1:5, 0:5 и 1:6, тоже забудем, хотя два последних — самые крупные поражения в истории клуба. Но Николич же красавчик (с чем я по весне в целом согласен), а значит, зачем обо всем этом помнить?

Тому же Семину предъявляли за две предыдущие ЛЧ, в каждой из которых он, по крайней мере, одержал по одной победе. У Николича их в этой Лиге было ноль. Но в нынешнюю парадигму его восприятия это не вписывается — в отличие от качественного домашнего матча с «Баварией» и двух ничьих с «Атлетико».

То, что потом Марко здорово подготовил «Локомотив» к весне, — уже другая тема. Речь шла о конкретном и очень важном матче. И, когда Семин говорит, что ни в чем на будущее нельзя быть уверенным, не понимаю, почему он, столько для «Локо» сделавший и ушедший со второго места, не имеет права на такие слова о тренере, который занял третье, не выиграл ни одного матча в ЛЧ, не вышел (в отличие от Семина) в следующую и прошел через три разгрома в РПЛ с общим счетом 3:16.

Повторяю — мне нравится Николич, и он, конечно, должен продолжать работать в «Локо». На зимних сборах он показал образцовую работу и за два месяца успел создать свою команду. И мужик, кажется, отличный — мало кто осмелится, еще не обладая серьезным весом, почти в открытую и публично противопоставить себя гендиректору, как осенью Марко сделал в программе у Нобеля Арустамяна. Помните же его комментарий к словам Кикнадзе о якобы присущем ему атакующем футболе — мол, погуглите, нигде ничего подобного не найдете.

Только Петржела когда-то так же отчаянно и лихо попер на президента «Зенита» Виталия Мутко. И тоже выиграл — Виталий Леонтьевич ушел из клуба, а Властимил в том, 2003-м году занял даже второе место.

Но мне решительно непонятно, почему мы должны Николича только хвалить, забывать о минусах этого сезона и особенно лишать права слова на эту тему Семина. Тем более что по вопросу разбивания в решающий момент сыгранной пары Чорлука — Мурило он, на мой взгляд, абсолютно прав.

Ведь, по такой логике, Фергюсон не имеет права критиковать Сульшера, а Венгер — Артету. Или это «другое»?