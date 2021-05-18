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У Николича отличная весна. Но Семин имеет полное право вспоминать «Зальцбург»

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
18 мая 2021, 14:30
Юрий Семин и Марко Николич.
Юрий Семин и Марко Николич.
Теги:
Игорь Рабинер — о праве голоса легенды «Локомотива».
Юрий Семин.Семин: «Николич ставит семь защитников в матче с «Зальцбургом» и проигрывает. Как я могу быть спокоен за будущее «Локомотива»?»

На днях Юрий Семин высказался в эфире «Матч ТВ»: «Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать. Нет, я не спокоен. С «Зальцбургом» очень важный матч, правильно? Ты можешь выйти в Лигу Европы, но ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?»

Это обсуждается. И я не понимаю, почему даже некоторые уважаемые мною авторы — например, Александр Дорский — говорят о «некрасивом набросе» Семина на Николича.

Мысль Юрия Палыча, с которым я в ноябре общался и помню, о чем он говорил, ясна и, по мне, верна. Была важнейшая игра сезона, определявшая успешность евросезона «Локо». К тому моменту у красно-зеленых прилично и уже сыгранно действовала пара центральных защитников Чорлука — Мурило. Схема с тремя центральными Николичем почти не использовалась.

Ничего важнее стабильности сзади в таких ситуациях быть не может. Но в тот вечер Марко перешел на схему с тремя центральными и двумя опорниками оборонительного плана. Хуже того — выдернул Мурило в опорную зону, лишив Чарли уже привычного партнера, зато засунув туда достопамятного Райковича. Приобретенного именно по настоянию Николича.

Результат матча известен. Этого всего не было? Это надо вычеркнуть из биографии хорошего тренера Николича, потому что он отлично сработал весной и на всех нас произвел впечатление душки? Давайте тогда и про то, что в этом чемпионате у «Локо» были счета 1:5, 0:5 и 1:6, тоже забудем, хотя два последних — самые крупные поражения в истории клуба. Но Николич же красавчик (с чем я по весне в целом согласен), а значит, зачем обо всем этом помнить?

Тому же Семину предъявляли за две предыдущие ЛЧ, в каждой из которых он, по крайней мере, одержал по одной победе. У Николича их в этой Лиге было ноль. Но в нынешнюю парадигму его восприятия это не вписывается — в отличие от качественного домашнего матча с «Баварией» и двух ничьих с «Атлетико».

12&nbsp;мая. Нижний Новгород. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Железнодорожники празднуют победу в&nbsp;Кубке.«Локомотив» — «Крылья»: первый трофей Николича в России

То, что потом Марко здорово подготовил «Локомотив» к весне, — уже другая тема. Речь шла о конкретном и очень важном матче. И, когда Семин говорит, что ни в чем на будущее нельзя быть уверенным, не понимаю, почему он, столько для «Локо» сделавший и ушедший со второго места, не имеет права на такие слова о тренере, который занял третье, не выиграл ни одного матча в ЛЧ, не вышел (в отличие от Семина) в следующую и прошел через три разгрома в РПЛ с общим счетом 3:16.

Повторяю — мне нравится Николич, и он, конечно, должен продолжать работать в «Локо». На зимних сборах он показал образцовую работу и за два месяца успел создать свою команду. И мужик, кажется, отличный — мало кто осмелится, еще не обладая серьезным весом, почти в открытую и публично противопоставить себя гендиректору, как осенью Марко сделал в программе у Нобеля Арустамяна. Помните же его комментарий к словам Кикнадзе о якобы присущем ему атакующем футболе — мол, погуглите, нигде ничего подобного не найдете.

12&nbsp;мая. Нижний Новгород. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. В&nbsp;атаке Федор Смолов.

Только Петржела когда-то так же отчаянно и лихо попер на президента «Зенита» Виталия Мутко. И тоже выиграл — Виталий Леонтьевич ушел из клуба, а Властимил в том, 2003-м году занял даже второе место.

Но мне решительно непонятно, почему мы должны Николича только хвалить, забывать о минусах этого сезона и особенно лишать права слова на эту тему Семина. Тем более что по вопросу разбивания в решающий момент сыгранной пары Чорлука — Мурило он, на мой взгляд, абсолютно прав.

Ведь, по такой логике, Фергюсон не имеет права критиковать Сульшера, а Венгер — Артету. Или это «другое»?

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