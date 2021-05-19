Председатель совета директоров «Локомотива» встретится с болельщиками 21 мая

21 мая состоится встреча болельщиков с председателем совета директоров АО «ФК «Локомотив» Александром Плутником, сообщает официальный сайт клуба 19 мая.

На встрече будет обсуждаться вопрос о переезде команды на стадион «Лужники» и будущем «РЖД Арены». Задать вопрос руководству клуба можно, направив свое обращение на электронный адрес fanclub@fclm.ru. Вопросы принимаются до 16 часов 21 мая.

Ранее стало известно, что клуб может переехать с «РЖД Арены» на «Лужники». «СЭ» вместе с Eurostavka первым написал о возможных сценариях по смене прописки.

18 мая Telegram-канал Baza опубликовал письмо, в котором глава РЖД Олег Белозеров просит мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локо».