Пути «Локомотива». Колонка Ильи Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о ситуации с возможным переездом «Локомотива» из Черкизова.

Худшее, что сейчас можно сделать применительно к «Локомотиву», — не зная, что именно происходит на самых верхах, пытаться угадать про новый контракт Николича, про переезд в Лужники, про снос арены в Черкизове и строительство нового стадиона у метро «Рижская».

То самое письмо на имя столичного мэра Сергея Собянина, опубликованное Telegram-каналом Baza, — это ведь не официальный документ, а проект, где нет подписи. Судя по заявлению градоначальника, он отнесся к идее ликвидации «РЖД Арены» ради новых многоэтажек как к чему-то несуразному и невозможному. Какие еще, с какими просьбами и где могут лежать сейчас подобные послания — загадка. Ясно одно — подобные решения принимаются не на уровне клуба, а на куда более высоком.

Что касается новых проектов в Черкизове — они действительно есть, но речь шла не о жилой застройке. Там запланирован Восточный вокзал, который должен разгрузить Курское направление дальнего следования. Пока это еще не классический вокзал как таковой, скорее новая станция, выросшая рядом с метро и МЦК, — но кто знает, что будет дальше. Так что многоэтажек на месте стадиона «Локомотив» точно не появится. А вот переедет ли клуб на новую арену — и не в Лужники — вопрос открытый.

Рядом с Рижским вокзалом планируется возвести многофункциональный комплекс «РЖД Сити» общей площадью почти в полмиллиона квадратных метров. Два года назад Александр Плутник, еще будучи генеральным директором Дом.РФ, говорил, что строительство пойдет за счет привлеченных инвестиций, без денег бюджета и РЖД. Хотя именно там расположится новый офисный центр компании-перевозчика, а старые помещения планируется продать.

Что интересно, подряд на проект выиграло токийское архитектурное бюро Nikken Sekkei, в чьем портфолио также есть новый стадион «Барселоны». Поэтому представить, что «Локомотив» переедет на «Рижскую», достаточно просто.

Но произойдет ли это в реальности? Хороший вопрос.

Очевидно, что сносить старую арену ради постройки новой странно — особенно с учетом оптимизации бюджета клуба и объявленного курса на подготовку и последующую продажу за границу собственных воспитанников. Это невыгодно, это имиджево рискованно, это вряд ли окупится. Безусловно, стадион «Локомотива» уже устарел, там очень сложная ситуация с сетями, кабелями. Он очень холодный.

Но это «намоленное место». И если послушать болельщиков, то вряд ли кто-то из них захочет перебираться в новое спортсооружение вместо существующего.

Не знаю, насколько здесь уместна параллель с «Торпедо». Но его владельцу Роману Авдееву неоднократно доводилось слышать просьбы или требования оставить все как есть, потому что поклонникам черно-белых старенькая арена на Восточной по душе именно в том виде, в котором она пребывала последние годы. И точно так же, когда он приходил в клуб, едва ли не все были уверены, что территорию стадиона застроят жилыми домами. И тоже звучали слова о кощунстве собственника и намоленном месте.

Полагаю, во время пятничной встречи Плутника с болельщиками «Локо» разговор пойдет в основном об этом. Другие темы, продление контракта с Николичем, уход Мухина, прочие возможные потери и приобретения — все это отошло на второй план.

Вопрос только в том, будет ли что-то сказано о переезде?

Чтобы так сразу все сказать болельщикам... Про переезд, новое соглашение Николича, по которому тоже нет никаких подробностей: на какой срок, с какими задачами, какова сумма договора...

Очень странно, если это произойдет так — в формате встречи, транслируемой YouTube-канале клуба. Тем более внутри «Локомотива» пока нет вообще никакой информации про Лужники, снос черкизовского стадиона или возведение нового.

Поэтому надо вернуться к тезису, вынесенному в первые строки. Сейчас никто не понимает, что происходит. И все ждут, что им если не объяснят, то хотя бы озвучат то, как красно-зеленые собираются жить в ближайшее время. И в том числе — где.

Молчание со стороны «Локомотива» в последнее время стало данностью. Объяснить его можно, вероятно, тем, что система принятия решения стала более сложной, с меньшей автономией всего того, что находится на территории Черкизова.

При этом надо отдать должное Плутнику — встреча могла быть камерной, но решение организовать трансляцию в YouTube было его пожеланием. Здесь, безусловно, заложен риск того, что непонимание может существенно вырасти.

Но у клуба есть козыри для разговора — в виде бронзы, Кубка и возможной новости о новом стадионе — более современном и расположенном в удобном месте. Правда, строительство на Рижской невозможно связать с проектом письма об аренде Лужников на 49 лет — но опять-таки кто знает, что Плутник скажет болельщикам.

А хуже всего, если все эти вопросы останутся без ответов.

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