Отказал Василию Сталину, водил танк и сделал ЦСКА чемпионом. Самый успешный тренер из «команды лейтенантов»
Можно долго перечислять его достижения. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка, лучший бомбардир первенства страны 1947 года, член «Клуба Григория Федотова» (111 голов)...
А можно сказать проще — Валентин Николаев, «команда лейтенантов». Та самая, где была знаменитая пятерка форвардов — Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Алексей Гринин, Владимир Демин и Валентин Николаев. Они не только вместе играли, но и жили в одном доме на Ленинградском проспекте.
Осенью 1939-го Николаева, игравшего за молодежный состав «Локомотива», призвали в армию. Через пару месяцев шустрого паренька пригласили на сборы в ЦДКА. И уже в 18 лет он дебютировал в чемпионате СССР, причем в первом же матче против «Стахановца» забил победный гол.
С этого момента вся жизнь Николаева была связана с армейским клубом — сначала как футболиста, затем как тренера, последние годы — как члена совета ветеранов ЦСКА. А ведь он, равно как и Федотов, Бобров, Гринин, Демин, запросто мог стать спартаковцем! История эта известна немногим.
— Еще до моего появления в ЦДКА кому-то из руководителей военного ведомства это название чем-то пришлось не по вкусу, — рассказывал Николаев. — Тогда Реввоенсовет СССР решил создать Всеармейское добровольное физкультурное общество, разработать его устав и наименование. Образовали комиссию под председательством Каменева, который и предложил новое имя — «Спартак». «В честь вождя римских гладиаторов, как символ отваги и стойкости», — добавил он. Почему решение это так и осталось на бумаге, никому не ведомо. В итоге в «Спартак» превратился не ЦДКА, а «Промкооперация».
Генерал-майор авиации Василий Сталин, опекавший команду ВВС, стремился собрать у себя всех лучших игроков страны послевоенных лет. Устоять под нажимом отпрыска вождя народов удавалось не каждому. Например, в ВВС перешел друг и многолетний партнер Николаева по ЦДКА Всеволод Бобров. На их отношениях, впрочем, это никак не отразилось.
Валентин Александрович никогда не осуждал Боброва. Отказывался верить в разговоры, что тот польстился на дополнительные звездочки на погонах и капитанские полномочия в футбольной и хоккейной команде ВВС.
— Я прекрасно знал Севу — у него должны были быть чрезвычайно веские причины, чтобы он принял предложение Василия Сталина, — говорил Николаев. — Уверен, дело не в каких-то меркантильных интересах. Правда, на эту тему мы с ним разговоров не вели... Давайте я лучше расскажу о том, как в ВВС Лешку Гринина зазывали. Привез его Василий Иосифович в свой особняк на Гоголевском бульваре. На обещания, как водится, не скупился. Гринин решил потянуть время: мол, подумать надо. В ответ неожиданно прозвучало: «Вот здесь сиди и думай. Еда в холодильнике. А мне уехать нужно». Оказавшись в западне, Алексей не растерялся. Заметив во дворе грузовик, доставлявший в особняк продукты, улучил момент и сиганул из окна прямо в кузов. Так и выбрался. К счастью, серьезных последствий для Гринина этот фортель не имел.
Василий Сталин несколько раз пытался переманить в ВВС и Николаева. Но неизменно следовал ответ: «Играть буду только в ЦДКА. Либо вовсе с футболом закончу». И от него отстали.
В 1952-м, после того как сборная СССР на Олимпиаде в Хельсинки проиграла Югославии, ЦДКА расформировали. У футболистов было два пути. Одни решили уволиться из армии и направились кто куда — в «Динамо», «Спартак», «Торпедо». Другие, включая Николаева, очутились в Калинине, где базировалась команда спортклуба Московского военного округа. Сыграть за нее успели всего шесть матчей — затем разогнали и окружные армейские команды.
Аркадьев, возглавлявший «Локомотив», настойчиво звал Николаева. Ему было 32 — мог еще поиграть. Но кроме ЦДКА он себя нигде не мыслил. Даже отъезд в Калинин дался тяжело, а уж о переходе в другой клуб и речи не было. К тому же армейское звание всегда гарантировало кусок хлеба. Плюс выслуга лет, льготы. Здравый смысл взял верх.
Николаев поступил на инженерный факультет Академии бронетанковых войск. Служил в Германии и Белоруссии, был заместителем командира батальона по технической части в танковом полку. Иногда сам водил танк. При этом за рулем автомобиля, как ни странно, ни разу не сидел.
— Признаться, не лежала у меня душа к вождению машины, — объяснял Валентин Александрович. — Я, наверное, один из немногих футболистов, у кого ее сроду не было. Играя в ЦДКА, ездил на трамвае или автобусе. Меня это совершенно не смущало. Позже, став тренером, мне служебное авто с шофером полагалось. Ну а в армии, конечно, танк вынужден был освоить — куда ж деваться?
Десять лет провел он вдали от большого футбола и уже не очень верил, что когда-нибудь снова будет востребован. Однако в 1963-м в Министерстве обороны о Николаеве наконец вспомнили. Назначили старшим тренером юношеских команд ЦСКА. А в мае 1964-го он заступил на аналогичную должность и в главной армейской команде.
На тренерском поприще из звездной плеяды «лейтенантов» Николаев оказался успешнее всех. Помимо чемпионства 1970-го, два года подряд с армейцами брал бронзу. Между этими событиями — двухлетняя командировка в Хабаровск, чему предшествовала беседа в Минобороны. Николаеву порекомендовали взять в помощники зятя генерала Филиппова — на место Виктора Чистохвалова, старого партнера по ЦДКА. Николаев наотрез отказался. И был отправлен на Дальний Восток — «поднимать армейский футбол».
На следующий после золотого для ЦСКА сезона Николаеву доверили и сборную СССР, поскольку ее костяк составляли в основном армейцы. При нем команда провела 24 матча — официальных и товарищеских — и ни разу не проиграла. Рекорд! Сборная пробилась в плей-офф первенства Европы, заняв первое место в отборочной группе. Вот только повез ее в Бельгию в 1972-м уже Александр Пономарев.
Маршал Гречко, разочарованный спадом в игре ЦСКА, просто-напросто отозвал Николаева обратно в клуб. Тому, человеку военному, ничего не оставалось, как взять под козырек.
— Ужасно жалко, что мне не дали довести начатое дело до конца и поработать со сборной на чемпионате Европы, — сокрушался Валентин Александрович. — Но приказ есть приказ. В армии он не обсуждается.
Последней командой тренера Николаева была молодежная сборная Советского Союза, которая дважды — в 1976-м и 1980-м — становилась чемпионом Европы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0