Отказал Василию Сталину, водил танк и сделал ЦСКА чемпионом. Самый успешный тренер из «команды лейтенантов»

Истории Валентина Николаева. Сегодня — 102 года со дня его рождения.

Можно долго перечислять его достижения. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка, лучший бомбардир первенства страны 1947 года, член «Клуба Григория Федотова» (111 голов)...

А можно сказать проще — Валентин Николаев, «команда лейтенантов». Та самая, где была знаменитая пятерка форвардов — Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Алексей Гринин, Владимир Демин и Валентин Николаев. Они не только вместе играли, но и жили в одном доме на Ленинградском проспекте.

Осенью 1939-го Николаева, игравшего за молодежный состав «Локомотива», призвали в армию. Через пару месяцев шустрого паренька пригласили на сборы в ЦДКА. И уже в 18 лет он дебютировал в чемпионате СССР, причем в первом же матче против «Стахановца» забил победный гол.

С этого момента вся жизнь Николаева была связана с армейским клубом — сначала как футболиста, затем как тренера, последние годы — как члена совета ветеранов ЦСКА. А ведь он, равно как и Федотов, Бобров, Гринин, Демин, запросто мог стать спартаковцем! История эта известна немногим.

— Еще до моего появления в ЦДКА кому-то из руководителей военного ведомства это название чем-то пришлось не по вкусу, — рассказывал Николаев. — Тогда Реввоенсовет СССР решил создать Всеармейское добровольное физкультурное общество, разработать его устав и наименование. Образовали комиссию под председательством Каменева, который и предложил новое имя — «Спартак». «В честь вождя римских гладиаторов, как символ отваги и стойкости», — добавил он. Почему решение это так и осталось на бумаге, никому не ведомо. В итоге в «Спартак» превратился не ЦДКА, а «Промкооперация».

Юрий Нырков и Валентин Николаев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Генерал-майор авиации Василий Сталин, опекавший команду ВВС, стремился собрать у себя всех лучших игроков страны послевоенных лет. Устоять под нажимом отпрыска вождя народов удавалось не каждому. Например, в ВВС перешел друг и многолетний партнер Николаева по ЦДКА Всеволод Бобров. На их отношениях, впрочем, это никак не отразилось.

Валентин Александрович никогда не осуждал Боброва. Отказывался верить в разговоры, что тот польстился на дополнительные звездочки на погонах и капитанские полномочия в футбольной и хоккейной команде ВВС.

— Я прекрасно знал Севу — у него должны были быть чрезвычайно веские причины, чтобы он принял предложение Василия Сталина, — говорил Николаев. — Уверен, дело не в каких-то меркантильных интересах. Правда, на эту тему мы с ним разговоров не вели... Давайте я лучше расскажу о том, как в ВВС Лешку Гринина зазывали. Привез его Василий Иосифович в свой особняк на Гоголевском бульваре. На обещания, как водится, не скупился. Гринин решил потянуть время: мол, подумать надо. В ответ неожиданно прозвучало: «Вот здесь сиди и думай. Еда в холодильнике. А мне уехать нужно». Оказавшись в западне, Алексей не растерялся. Заметив во дворе грузовик, доставлявший в особняк продукты, улучил момент и сиганул из окна прямо в кузов. Так и выбрался. К счастью, серьезных последствий для Гринина этот фортель не имел.

Василий Сталин несколько раз пытался переманить в ВВС и Николаева. Но неизменно следовал ответ: «Играть буду только в ЦДКА. Либо вовсе с футболом закончу». И от него отстали.

В 1952-м, после того как сборная СССР на Олимпиаде в Хельсинки проиграла Югославии, ЦДКА расформировали. У футболистов было два пути. Одни решили уволиться из армии и направились кто куда — в «Динамо», «Спартак», «Торпедо». Другие, включая Николаева, очутились в Калинине, где базировалась команда спортклуба Московского военного округа. Сыграть за нее успели всего шесть матчей — затем разогнали и окружные армейские команды.

Аркадьев, возглавлявший «Локомотив», настойчиво звал Николаева. Ему было 32 — мог еще поиграть. Но кроме ЦДКА он себя нигде не мыслил. Даже отъезд в Калинин дался тяжело, а уж о переходе в другой клуб и речи не было. К тому же армейское звание всегда гарантировало кусок хлеба. Плюс выслуга лет, льготы. Здравый смысл взял верх.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Николаев поступил на инженерный факультет Академии бронетанковых войск. Служил в Германии и Белоруссии, был заместителем командира батальона по технической части в танковом полку. Иногда сам водил танк. При этом за рулем автомобиля, как ни странно, ни разу не сидел.

— Признаться, не лежала у меня душа к вождению машины, — объяснял Валентин Александрович. — Я, наверное, один из немногих футболистов, у кого ее сроду не было. Играя в ЦДКА, ездил на трамвае или автобусе. Меня это совершенно не смущало. Позже, став тренером, мне служебное авто с шофером полагалось. Ну а в армии, конечно, танк вынужден был освоить — куда ж деваться?

Десять лет провел он вдали от большого футбола и уже не очень верил, что когда-нибудь снова будет востребован. Однако в 1963-м в Министерстве обороны о Николаеве наконец вспомнили. Назначили старшим тренером юношеских команд ЦСКА. А в мае 1964-го он заступил на аналогичную должность и в главной армейской команде.

На тренерском поприще из звездной плеяды «лейтенантов» Николаев оказался успешнее всех. Помимо чемпионства 1970-го, два года подряд с армейцами брал бронзу. Между этими событиями — двухлетняя командировка в Хабаровск, чему предшествовала беседа в Минобороны. Николаеву порекомендовали взять в помощники зятя генерала Филиппова — на место Виктора Чистохвалова, старого партнера по ЦДКА. Николаев наотрез отказался. И был отправлен на Дальний Восток — «поднимать армейский футбол».

На следующий после золотого для ЦСКА сезона Николаеву доверили и сборную СССР, поскольку ее костяк составляли в основном армейцы. При нем команда провела 24 матча — официальных и товарищеских — и ни разу не проиграла. Рекорд! Сборная пробилась в плей-офф первенства Европы, заняв первое место в отборочной группе. Вот только повез ее в Бельгию в 1972-м уже Александр Пономарев.

Маршал Гречко, разочарованный спадом в игре ЦСКА, просто-напросто отозвал Николаева обратно в клуб. Тому, человеку военному, ничего не оставалось, как взять под козырек.

— Ужасно жалко, что мне не дали довести начатое дело до конца и поработать со сборной на чемпионате Европы, — сокрушался Валентин Александрович. — Но приказ есть приказ. В армии он не обсуждается.

Последней командой тренера Николаева была молодежная сборная Советского Союза, которая дважды — в 1976-м и 1980-м — становилась чемпионом Европы.