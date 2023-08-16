Реальная дисквалификация Дзюбы стала бы перебором. Рабинер — о конфликте игрока и журналиста
Мнение
Почему я до сих пор не написал ни буквы на обсосанную (прочитайте это слово правильно!) всеми до косточек тему угроз Дзюбы корреспонденту на парковке и поддержки Артема его партнером по эфирам и давно уже другом Слуцким? Ну, вот пишу сейчас, после штрафа 50 тысяч рублей и условной дисквалификации Дзюбы на два матча.
А раньше не писал, потому что достало. Со всех сторон. Читаешь все это, да еще и наблюдаешь бурные эмоции, которые она у журналистов якобы вызывает, — и думаешь: неужели сейчас более важных и серьезных вопросов нет? Неужели оно того стоит и об этом надо думать больше одной минуты после того, как оно случилось? Ну, вот всем в этой истории — неужели не унизительно разменивать себя, свое время, свои эмоции на эту чушь?
Слуцкий зачем-то впрягся — тоже не понимаю. А дальше уже по цепочке — пресса, обиженная за своего, начала докапываться до каждого его слова и аргумента. И во многом справедливо. Но меня ни на секунду не оставлял вопрос — зачем вообще все это? Какой-то мусор в голове и душе.
И какие все нежные стали, ё-моё. У меня в карьере были десятки намного более предметных угроз, которые в том числе озвучивались публично их авторами. И не только угроз. Я сам обнародовал только одну историю, с Кирьяковым, когда были перейдены все грани.
И то этого никогда бы не было, если бы он мне тогда сказал: давай выйдем из студии — и раз на раз. Не вопрос! Но он подло ударил без предупреждения, мне не дали ответить, тут же растащили, а потом в полиции нынешний главный тренер «Ленинградца», годка три после этого случая остававшийся без работы, говорил, что ничего такого не было. Видимо, я сам наткнулся на его кулак и поставил себе фингал.
То, что сказал Дзюба, это ерунда по сравнению с переданными мне словами одного криминального авторитета лет двадцать назад: такой-то, мол, тобой недоволен. Причем без конкретики — иди сам догадывайся. Я голову ломать не стал, продолжил писать как пишется. Слава богу, без продолжения.
А с динамовским взрослым фанатьем, которое, публично о том объявив, начало меня искать, пробивать по базам после дисквалификации в 2005-м Коштиньи после моего текста (мне тогда пришлось на три недели для успокоения ситуации аж в Мексику в отпуск съездить, но и потом был баннер «Рабинер, расплата ждет» на целый сектор), разруливали в баре «Гол» за пивом после сезона. На удивление спокойно поговорили и за час решили все вопросы — без угроз и претензий друг к другу.
Тут надо понимать: журналистика, в том числе спортивная, — профессия, которая априори вызывает у людей эмоции. И не всегда они будут выражаться в дипломатичном и культурном виде. Надо всегда быть к этому готовым, если вы таким делом занялись. И шум надо поднимать, только если чувствуешь за этим возможность реальных последствий. Но тут это было прилюдно, поэтому так вышло само собой. Но зачем было еще несколько дней этого треша?
А КДК все сделал правильно: условная дисквалификация Дзюбы — решение, считаю, верное. С одной стороны, пусть выбирает выражения, тем более что это было пусть не в микст-зоне, но на территории стадиона. С другой, там не было ничего такого запредельного, чтобы с первого раза впаять ему реальную дисквалификацию.
Желтую карточку дать — самое оно. Но красная — это был бы уже перебор.
А штраф 50 тысяч рублей можно пустить на благотворительность — например, на площади трех вокзалов. Хоть толк от этой незаметной для Артема суммы появится. И к РЖД какое-никакое отношение будет иметь.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0