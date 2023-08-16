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Реальная дисквалификация Дзюбы стала бы перебором. Рабинер — о конфликте игрока и журналиста

Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболист Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» анализирует последствия главного скандала недели.

Мнение

Почему я до сих пор не написал ни буквы на обсосанную (прочитайте это слово правильно!) всеми до косточек тему угроз Дзюбы корреспонденту на парковке и поддержки Артема его партнером по эфирам и давно уже другом Слуцким? Ну, вот пишу сейчас, после штрафа 50 тысяч рублей и условной дисквалификации Дзюбы на два матча.

Артем Дзюба. Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация

А раньше не писал, потому что достало. Со всех сторон. Читаешь все это, да еще и наблюдаешь бурные эмоции, которые она у журналистов якобы вызывает, — и думаешь: неужели сейчас более важных и серьезных вопросов нет? Неужели оно того стоит и об этом надо думать больше одной минуты после того, как оно случилось? Ну, вот всем в этой истории — неужели не унизительно разменивать себя, свое время, свои эмоции на эту чушь?

Слуцкий зачем-то впрягся — тоже не понимаю. А дальше уже по цепочке — пресса, обиженная за своего, начала докапываться до каждого его слова и аргумента. И во многом справедливо. Но меня ни на секунду не оставлял вопрос — зачем вообще все это? Какой-то мусор в голове и душе.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

И какие все нежные стали, ё-моё. У меня в карьере были десятки намного более предметных угроз, которые в том числе озвучивались публично их авторами. И не только угроз. Я сам обнародовал только одну историю, с Кирьяковым, когда были перейдены все грани.

И то этого никогда бы не было, если бы он мне тогда сказал: давай выйдем из студии — и раз на раз. Не вопрос! Но он подло ударил без предупреждения, мне не дали ответить, тут же растащили, а потом в полиции нынешний главный тренер «Ленинградца», годка три после этого случая остававшийся без работы, говорил, что ничего такого не было. Видимо, я сам наткнулся на его кулак и поставил себе фингал.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Артем Дзюба. «19-летний дебил!» Слуцкий вступился за Дзюбу, который угрожал журналисту, но переврал факты

То, что сказал Дзюба, это ерунда по сравнению с переданными мне словами одного криминального авторитета лет двадцать назад: такой-то, мол, тобой недоволен. Причем без конкретики — иди сам догадывайся. Я голову ломать не стал, продолжил писать как пишется. Слава богу, без продолжения.

А с динамовским взрослым фанатьем, которое, публично о том объявив, начало меня искать, пробивать по базам после дисквалификации в 2005-м Коштиньи после моего текста (мне тогда пришлось на три недели для успокоения ситуации аж в Мексику в отпуск съездить, но и потом был баннер «Рабинер, расплата ждет» на целый сектор), разруливали в баре «Гол» за пивом после сезона. На удивление спокойно поговорили и за час решили все вопросы — без угроз и претензий друг к другу.

Футболист Артем Дзюба
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тут надо понимать: журналистика, в том числе спортивная, — профессия, которая априори вызывает у людей эмоции. И не всегда они будут выражаться в дипломатичном и культурном виде. Надо всегда быть к этому готовым, если вы таким делом занялись. И шум надо поднимать, только если чувствуешь за этим возможность реальных последствий. Но тут это было прилюдно, поэтому так вышло само собой. Но зачем было еще несколько дней этого треша?

А КДК все сделал правильно: условная дисквалификация Дзюбы — решение, считаю, верное. С одной стороны, пусть выбирает выражения, тем более что это было пусть не в микст-зоне, но на территории стадиона. С другой, там не было ничего такого запредельного, чтобы с первого раза впаять ему реальную дисквалификацию.

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. Дзюба. Антигерой нашего времени

Желтую карточку дать — самое оно. Но красная — это был бы уже перебор.

А штраф 50 тысяч рублей можно пустить на благотворительность — например, на площади трех вокзалов. Хоть толк от этой незаметной для Артема суммы появится. И к РЖД какое-никакое отношение будет иметь.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
КДК
16
40
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1
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2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
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