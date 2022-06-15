У «Спартака» нет денег на Бакаева и вторую команду. Но Каттани сделал лучший ход, дающий надежду

Игорь Рабинер — о последних событиях в «Спартаке» и пресс-конференции Луки Каттани.

Спортивный директор и главный тренер — в одной лодке

Ключевым моментом вчерашней пресс-конференции Луки Каттани для меня были слова о том, что если Гильермо Абаскаль провалится, то и сам спортивный директор уйдет вместе с ним. А то и раньше.

Не знаю, конечно, насколько искренен итальянец, но спортивный директор, делая рискованную ставку с главным тренером, должен вести себя именно так. То есть — четко давать понять, что находится с ним в одной лодке. От этого и у самого тренера уверенности появится намного больше.

Помню, как Юрий Семин на совете директоров «Локомотива» предлагал, чтобы в случае увольнения главного тренера одновременно с ним уходил и гендиректор — поскольку в этом случае единства в их работе автоматически станет больше. Это ведь ровно о том же. В сегодняшней конфигурации «Спартака» генеральный, Евгений Мележиков, не играет такой роли в спортивной составляющей, зоне ответственности Каттани. И если Ваноли привез не он, то 33-летнего испанца, «одного из самых перспективных тренеров Европы», — именно спортдир. И, кстати, признал за собой личное авторство этой формулировки.

Пример «Динамо» показывает, что связка спортивного директора и главного тренера — единственно правильный подход. Сколько раз в этом клубе тренер и руководитель назначались разными боссами! И вспомните, например, междоусобицы Романа Широкова и Дмитрия Хохлова. Что из этого могло получиться? Разумеется, ничего. А вот Сандро Шварца доставил из Германии спортивный директор Желько Бувач. Они работали в одной связке и привели бело-голубых к бронзе чемпионата и финалу Кубка. А ведь пока этого единства не было, сколько лет динамовцам не помогали любые деньги и любые имена!

Лука Каттани. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Насчет имен на сегодняшнем этапе истории, и не только футбольной, Каттани не без иронии заметил: «Конечно, я хотел бы видеть здесь Клоппа, но по объективным причинам он не будет тренировать «Спартак». Правда, не было упомянуто, почему акцент при этом делался на иностранцах (хоть Лука и упомянул, что российские тренеры рассматривались, но без фамилий и очень неконкретно), но мы это и так понимаем. Правда, Зарема Равилевна?

«Тедеско пришел сюда в 34 и стал одним из лучших», — еще одно замечание Каттани, с которым не поспоришь. К нему можно добавить и то, что Олег Романцев, кстати, к месту упоминавшийся спортивным директором, возглавил «Спартак» в 35. И стал не одним из, а просто лучшим, выиграв куда более сильный чемпионат страны, чем сейчас, в первом же сезоне. Дважды обыграв, в том числе в решающем матче в «Лужниках», киевское «Динамо» Валерия Лобановского с общим счетом 6:2.

Молодой Лобановский был рыжим (его многие, в том числе Анатолий Бышовец, так и называли) — рыжеволос и Абаскаль. Его профайл, география работы и содержание интервью говорят о том, что молодой тренер не боится работать в самых разных местах Европы, экспериментировать, идти своим путем. Опять же, никто не знает, насколько этот путь окажется эффективен в стране, о которой наш же поэт говорил: «Умом Россию не понять», и в ней не шло у гораздо более опытных испанских специалистов — Унаи Эмери, Хави Грасии. Хотя вот, например, Сергей Рыжиков, вчера назначенный ассистентом Андрея Талалаева в «Ахмат», в нашем недавнем разговоре высказался неожиданно:

«У меня Хави Грасия стоит вторым после Бердыева. Хотел бы у него поучиться, у меня есть и видео с его тренировок. Представьте себе, у нас за год не повторилась ни одна тренировка! Они были, возможно, одной направленности, но упражнения разные. И сейчас, спустя годы, я понимаю, что он от нас требовал.

Он мне очень нравился. Он был открыт в общении с игроками, объяснял тренировочный процесс. У него была электронная доска. Под приезд иностранных тренеров у нас на базе сделали шикарный ремонт, поставили огромный экран, где можно было ручкой, как на iPad, водить. Грасия был очень образованный, с компьютером на «ты». С ним можно было на любые темы говорить. Когда с ним подписывали контракт на четыре года, мы все думали, что ему дадут шанс. И если бы его через год не убрали, на второй год было бы намного интереснее.

Поймите, он приходит в команду, в которую берут 13 новичков, из них он только двоих просил! А остальных даже не знал. Тоже тяжело в таких условиях работать. И сразу после первого сезона увольнять было неправильно. Нужно было дать ему еще поработать".

Примерно то же самое можно было сказать в «Спартаке» об Эмери. Недаром в европейских чемпионатах о тренере никогда не судят (по крайней мере, в плохую сторону) по его работе в РПЛ. Для них это что-то вроде Китая — поехал человек подзаработать, ну и опыта экзотического набрался.

«Увольнять после первого сезона неправильно», «нужно было дать еще поработать» — все эти абсолютно правильные тезисы Рыжикова точно не про «Спартак» XXI века. Но у Абаскаля хотя бы не будет той текучки игровых кадров, которая была у упомянутого экс-вратарем «Рубина» Грасии. Состав у красно-белых сейчас достаточно устоявшийся, по прогнозам он почти не изменится, даже если ФИФА и УЕФА разрешат иностранцам из РПЛ прерывать контракты.

Каттани оставил бы Бакаева. Но решал не он

Плюс на левый край обороны добавился Мацей Рыбус, приход которого можно назвать однозначно хорошей новостью для «Спартака». Каттани свое дело знает — и нашел в лице обрусевшего (жена-осетинка и дети, родившиеся в России) поляка реально качественный вариант для замены Лукаса Айртона. И очевидно, что с учетом двукратного снижения зарплаты Рыбусу по сравнению с «Локомотивом» и его бесплатного подписания в роли свободного агента красно-белые ему не переплатили. Даже если «личка» польского защитника в любом случае для нынешнего «Спартака» велика.

Именно режим жесткой экономии, насколько знаю, заставил Леонида Федуна отказаться от переподписания Зелимхана Бакаева.

Мне лично жаль, что полузащитник ушел из родного клуба. До последнего надеялся, что этого не произойдёт, но дня два назад стало ясно, что всё. Сорвался, как я слышал, один альтернативный вариант на Ближнем Востоке, а других предложений и не было.

Зелимхан Бакаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Главное — в этом году его ни разу не было и от самого «Спартака».

Доводилось слышать и о том, что последнее предложение «Спартаку» со стороны игрока, ещё в прошлом году, было вполне адекватным — 1,7 миллиона евро в год плюс бонусы. Тогда Федун и не особо симпатизировавшая Зелимхану Зарема взяли паузу, а после 24 февраля и всего, что было с ним связано для Федуна, он решил, что таких денег на Бакаева у него нет. Если бы все зависело от Каттани, то игрок остался бы. Но решал не Лука.

При этом сколько говорилось в кулуарах о том, что возьмут Зиньковского, который эффективнее Бакаева! Но, во-первых, не понимаю, что мешает быть в команде им обоим, во-вторых, своего воспитанника уже в сотый раз в «Спартаке» воспринимают по остаточному принципу, а в-третьих, сейчас в нем — ни Бакаева, ни Зиньковского.

И не сильно удивлюсь, если Бакаев выйдет на замену в Суперкубке и забьет «Спартаку» победный мяч. И, конечно, не будет радоваться. Только разве от этого легче?

Денег нет, но «Спартак» держится?

Красно-белые потеряли Бакаева, а также «Спартак-2». Говоря о котором, Каттани опять же в первую очередь упомянул финансовый фактор: «Стоимость содержания «Спартака-2» значительно выше того, о чем писали в прессе». Правда, тут же, казалось, спохватившись, начал говорить и о других причинах.

Деньги неоднократно фигурировали и в тренерском вопросе: «Здесь не будет тренера, который хочет набить кошелек и постоянно думает о том, как побыстрее уехать с тренировки, чтобы поиграть в гольф. Нам нужен тренер, который будет страдать!» Почему-то при этих эффектных репликах у меня перед глазами всплывал образ Микаэля Лаудрупа, которого гендиректор Валерий Карпин и обвинил в том, что датчанин очевидно недорабатывал.

Не то что лишних, а вообще прежних денег у красно-белых сейчас нет. Поэтому все активнее и все обоснованнее, насколько мне известно, разговоры о том, что идет процесс все большего влияния на клуб «Лукойла».

Сочные формулировки Каттани не должны застилать глаза на объективные сложности, постепенно накрывающие «Спартак». Очень возможно, что и Абаскаля взяли исходя в том числе из оскудевших ресурсов — но не ослабевающего пристрастия Заремы к зарубежным тренерам.

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Каттани отказался обвинять Ваноли в предательстве — и стратегически правильно сделал. Потому что любой тренер, приходящий в тот или иной клуб, изучает то, что говорилось о его предшественниках после их ухода. Какой смысл сейчас был спортивному директору метать фекалии вслед обладателю Кубка России, если того уже не вернешь, а репутацию такими словами можно испортить только самому клубу? Объяснения, что у Луки возникли сомнения после заключительного разговора с Ваноли перед отъездом последнего в Италию и он начал работать над возможной заменой, выглядят вполне правдоподобными — хотя далеко не уверен, что реально правдивыми. Но в целом — не подкопаешься.

Почему Ваноли сделал то, что сделал, — может, когда-нибудь и расскажет. «Спартаку» же теперь жить с Абаскалем — как бы этому ни противился, например, Александр Мостовой. И первым матчем для испанца, вероятнее всего, станет Суперкубок с «Зенитом». Не думаю, что нового зарубежного тренера поставят перед фактом, что его клуб бойкотирует матч за трофей.

Суперкубок в Санкт-Петербурге — несправедливость, но бойкот — не решение. «Спартак» им накажет только себя

Да и последняя цитата Заремы, что «Спартак» рассматривает этот матч как гастроли, на которые клуб пригласили вместо группы «Руки Вверх», говорит о том, что бойкота не будет. А будет попытка превратить все в фарс. Впрочем, они с Федуном нигде и не говорили напрямую, что «Спартак» в Санкт-Петербург не поедет. Все это сообщалось только в форме инсайдов в разных анонимных каналах в Telegram. А за них и отвечать не надо.

И как же здорово «Спартак» вчера «наколол» нас с «важнейшей новостью» в 11 утра! «Купили» всех словом «бойкотируйте» (применительно ко всем делам в это время) — а выяснилось, что просто Промес в новом сезоне вновь будет играть под 10-м номером. И клип по такому случаю годный сделали.

Для меня как противника бойкота это большое облегчение — а то думал уж, что все. И сама по себе новость хорошая — и что Квинси остается (в чем, впрочем, было мало сомнений), и что номер у него будет такой. Заслуженный.

Что же до Суперкубка, то не надо путать моральную несправедливость, которая имела место в решении РФС, с нарушением футбольного закона. Назначение матча в Санкт-Петербург — это попрание духа, но не буквы. Поэтому ехать «Спартаку» надо. Ехать — и костьми ложиться, и побеждать, как в Питере в мае 2012-го, когда ни за что ни про что удалили Эменике, а потом Кариока забил победный мяч, и команда Карпина вышла в Лигу чемпионов.

А все эти истерики, бойкоты, посты в неспортивных Telegram-каналах — по мне, не выход, хотя многие считают иначе. Если кто-то думает, что с помощью этого можно куда-то высоко достучаться и изменить общую конфигурацию, не верю. Тем, к кому хотят достучаться, сейчас не до того. Заменят, если что, «Спартак» на серебряного призера «Сочи», о чем с таким сарказмом говорила Зарема, — и красно-белые просто проедут мимо редкой для себя возможности взять трофей. Не вижу в этом ничего умного.

Федун с Заремой так заполонили информационное пространство и делают это с таким градусом, что лопаются барабанные перепонки, — и в результате не вижу, чтобы нейтральные болельщики «Спартаку» сейчас сочувствовали. Притом что вызвать это сочувствие и неприязнь к оппонентам совсем не сложно. Но от крика из Тушина нейтральные и колеблющиеся уже просто утомились. Может, это одна из причин того, что случилось. Хотя Никите Симоняну и Ашоту Хачатурянцу — респект за уход от единогласия. Это действительно заслуживает уважения.

Я очень хотел, чтобы Суперкубок был в Нижнем, и не видел, что объективно этому мешает. Но в РФС решили, что в Петербурге. Думаю, что не из-за более высоких доходов. Назло.

Имели юридическое право так решить? Имели, поскольку в регламенте ничего не сказано о том, что не имели. Значит, «Спартаку» надо в конце концов это принимать, а потом ехать и вытаскивать из себя больше максимума. Поскольку просто максимума может не хватить.

И только представьте себе, каким героем красно-белой публики мгновенно станет Абаскаль, если ему каким-то образом удастся взять Суперкубок.