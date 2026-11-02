Геркус — о поражении «Локо» от «Спартака»: «Свободное падение продолжается...»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал разгромное поражение железнодорожников от «Спартака» (0:4).

«За железнодорожников стало тревожно гораздо раньше. В последних матчах — с ЦСКА и «Ростовом» — все, увы, уже прояснилось... Да и вообще отсчет надо вести еще со второй части прошлого сезона. Еще весной прослеживались определенные проблемы. Всего три победы в РПЛ... Но команда держалась на плаву во многом благодаря одному игроку — Батракову. Он уникальный футболист. Алексей — суперзвезда РПЛ. И меня в этом никто не переубедит! Но даже при нем железнодорожники тогда забуксовали. А сейчас Батракова и вовсе нет. И что мы видим?

Вчера поразила разница в классе двух команд. Грустно! При этом нельзя сказать, что «Спартак» продемонстрировал что-то совершенно невероятное. Команда как команда. Сильная, добротная, с хорошим подбором исполнителей. Но я не припомню, чтобы «Локомотив» выглядел настолько беспомощно...

Свободное падение, что называется, продолжается. Конечно, руководству клуба необходимо серьезно задуматься, как выходить из этого состояния. Хотя я уже даже не знаю, что здесь можно сделать. Возможно, пришло время принимать какие-то кардинальные решения», — сказал Геркус «СЭ».

После 13 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.