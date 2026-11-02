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Геркус считает, что проблемы Локомотива начались еще в прошлом сезоне

Геркус — о поражении «Локо» от «Спартака»: «Свободное падение продолжается...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал разгромное поражение железнодорожников от «Спартака» (0:4).

«За железнодорожников стало тревожно гораздо раньше. В последних матчах — с ЦСКА и «Ростовом» — все, увы, уже прояснилось... Да и вообще отсчет надо вести еще со второй части прошлого сезона. Еще весной прослеживались определенные проблемы. Всего три победы в РПЛ... Но команда держалась на плаву во многом благодаря одному игроку — Батракову. Он уникальный футболист. Алексей — суперзвезда РПЛ. И меня в этом никто не переубедит! Но даже при нем железнодорожники тогда забуксовали. А сейчас Батракова и вовсе нет. И что мы видим?

Вчера поразила разница в классе двух команд. Грустно! При этом нельзя сказать, что «Спартак» продемонстрировал что-то совершенно невероятное. Команда как команда. Сильная, добротная, с хорошим подбором исполнителей. Но я не припомню, чтобы «Локомотив» выглядел настолько беспомощно...

Свободное падение, что называется, продолжается. Конечно, руководству клуба необходимо серьезно задуматься, как выходить из этого состояния. Хотя я уже даже не знаю, что здесь можно сделать. Возможно, пришло время принимать какие-то кардинальные решения», — сказал Геркус «СЭ».

После 13 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Михаил Галактионов и&nbsp;Илья Геркус.«Галактионов говорит о мальчиках из школы? А у Талалаева состав сильнее?» Геркус — о кризисе «Локо»
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ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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