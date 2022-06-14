Каттани — о выборе нового тренера «Спартака»: «Если Абаскаль провалится, я уйду вместе с ним»

Большая пресс-конференция спортивного директора «Спартака».

Не считаю уход Ваноли предательством

— Когда вы начали искать замену Паоло Ваноли?

— На следующее утро после матча [с «Динамо"] у нас не было никакого разговора с Паоло. Через день, перед его вылетом в Италию, у меня появились первые сомнения. Потом уже мы начали искать замену.

— Почему у журналистов информация о его уходе появилась раньше, чем в клубе?

— Возможно, он проинформировал журналистов раньше клуба. Это надо спрашивать у него.

— Выглядит ли это предательством со стороны Ваноли?

— Не считаю, что здесь можно говорить о предательстве. Это не тот случай. Вы знаете, какие были ситуации в других клубах, а Паоло доработал сезон до конца. Он до последней минуты думал исключительно о команде, мы с ним общались по восемь раз в день и все время обсуждали трансферы, сборы и все остальное.

Как и любой человек, Ваноли принимал решение не в один момент. Он думал, обсуждал все с клубом. Мы обменивались мнениями. Не хочу давать оценку. Моя работа не позволяет мне выражать эмоции. Есть ситуация — мы должны конкретно реагировать.

— Повлияло ли изменение трансферного бюджета на решение Паоло?

— Нет. Мы обсуждали это. Но он не из тех людей, которые сдаются перед такими трудностями.

Конечно, я уйду вместе с Абаскалем

— Вместо Ваноли клуб выбрал человека, которого в России никто не знает. Абаскаль — это ноунейм.

— В самом начале у меня было восемь кандидатов. Три из них сразу отказались ехать в Россию. Одному не позволила жена. У другого был действующий контракт. Трое хотели просто нажиться, запрашивали гигантские суммы. Если тренер приезжает в Москву и думает, как бы поиграть в гольф, — нас это не интересует. Абаскаль был единственным, кто все понимает и знает. Он был очень убедителен!

Единственный большой успех «Спартаку» принес Романцев — после него было 22 тренера, которые выиграли только два трофея. Каррера и Ваноли. Не хочу иметь дело с людьми, которые хотят здесь только нажиться. Тренировать «Спартак» тяжело. Паоло это демонстрировал на протяжении всех этих месяцев. Вы думаете, я неправильно подбираю тренера? Я делаю это под требования команды.

Абаскаль ничего не добился? За пять месяцев работы в «Базеле» он улучшил там все. Тренирует не имя человека, а его желание и мотивация.

— Когда Абаскаль приедет в Москву?

— Через несколько дней, до начала сборов.

— Вы рассматривали кандидатуры российских тренеров?

— Да, но я их называть не буду.

— Абаскаля вам предложил агент Джуфрида?

— Абаскаля мне никто не предлагал. Но очевидно, что я позвонил Джуфриде.

— Кто в «Спартаке» считает Абаскаля одним из самых перспективных специалистов Европы?

— Я. Если ваше мнение отличается, вы свободны его высказывать. У меня есть компетенции, и я действительно считаю, что тренер многообещающий. Конечно, я хотел бы видеть здесь Клоппа, но по объективным причинам он не будет тренировать «Спартак».

Я сразу отмел специалистов, которые не ставят интенсивный футбол. Здесь подвергается критике любое мое решение с первого дня, поэтому ничего удивительного не вижу. Абаскаль — специалист, который показал свою готовность. Про евро и рубли мы заговорили только на третий день переговоров. Он очень заряжен, могу вас заверить! И, конечно, его назначение — это моя ответственность. Это будет моя ошибка, если ничего не получится.

— То есть если Абаскаль провалится, то вы уйдете вместе с ним?

— Конечно. Или еще раньше. Я уже понял, как здесь все работает. С первого дня все говорили, что я уйду. Любое решение, которое я здесь принимаю, — всегда риск. Даже решение поднять ручку над столом.

— Многих смущает возраст Абаскаля.

— У меня нет вопросов к возрасту. Тедеско пришел сюда в 34 и стал одним из лучших.

— Есть ли пункт в контракте о досрочном отъезде Абаскаля?

— Этими вещами я не занимаюсь. Контракт рассчитан на два года, с ним приедут его помощник-аналитик и тренер по физподготовке. Останутся некоторые члены из прошлого тренерского штаба.

— Вы не боитесь, что вновь повторится история с Ваноли?

— Мы сейчас говорим не о ситуации с Паоло. Мы принимаем решение исходя из того, что есть. Всякое случается! Иногда тренер обещает одно, а поступает по-другому. Мы это понимаем. Пока я спортивный директор «Спартака», здесь не будет тренера, который хочет набить кошелек и постоянно думает о том, как побыстрее уехать с тренировки, чтобы поиграть в гольф. Нам нужен тренер, который будет страдать!

Ему необходим высочайший уровень готовности и желание выходить за рамки своих возможностей. Надеюсь, что с Абаскалем не случится ситуации, в которую мы попали с Паоло. Но я не хочу, чтобы вы думали, что Паоло сбежал. Он выполнил свой долг и добился результата.

Ещенко покидает «Спартак»

— Все ли игроки будут готовы к Суперкубку?

— Не сыграют Мартинс, Николсон, Тил и Крал. Поэтому запросы «Спартака» относительно Суперкубка были обоснованны. Эти футболисты задействованы в своих сборных. Что касается Тила и Крала, то будем разбираться после их возвращения.

— «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок?

— Это вопрос не ко мне.

— Как политическая ситуация повлияла на переговоры с тренерами?

— Абаскаль не спрашивал меня про политическую ситуацию. Но один из тренеров пытался за счет этого набить себе высокую цену.

— Что будет с Ещенко?

— Я предложил ему альтернативный вариант. Я видел, что он хочет новый вызов. Предложили ему работать в академии, но не нашли согласия. Он покидает «Спартак».

— По каким принципам одному из самых перспективных тренеров Европы интересен «Спартак»?

— Я Абаскаля назвал одним из самых многообещающих в Европе. «Спартак» важен и интересен даже без еврокубков. Даже очень интересен! Не могу сказать, что для всех, но это так.

Ситуация вокруг Бакаева не шла на пользу «Спартаку»

— Почему вы не можете влиять на продление ключевых игроков?

— Я говорил про конкретные параметры контрактов. На них не может влиять никто.

— Почему не продлили Бакаева?

— С Бакаевым у меня отличные человеческие отношения. Но для продления контракта этого недостаточно, нужно взаимное согласие. Да, решение было затянутым. В какой-то момент и я его отложил до окончания Кубка. Здесь есть и моя ответственность. Но его история закончилась нормально, это вопрос алхимии. Ненормально, когда после каждого матча спрашивают о том, сколько отыграл Бакаев.

— Как Зарема Салихова влияет на трансферы?

— Никто не влияет на трансферную кампанию. На нее влиял только Ваноли.

— Изменится ли трансферная кампания сейчас?

— Трансферная кампания изменится для нас очень сильно из-за нынешней ситуации. Нам придется терпеть.

— Если ФИФА разрешит легионерам разрывать контракты в одностороннем порядке, это сильно скажется на «Спартаке»?

— Мы прекрасно помним, как все было в апреле. Ситуация сложная, она может повлиять на все российские клубы. Если это случится во время трансферного окна, у нас могут возникнуть серьезные проблемы.

— У вас есть понимание по будущему футболистов, которые находятся в аренде?

— Будем принимать решение позднее. Пока могу лишь сообщить, что Тил и Крал не отправятся в новые аренды.

— Ларссон говорил, что не хочет возвращаться в Москву.

— В жизни бывают разные ситуации. До 30 июня у него действует арендное соглашение. Если со стороны клуба будет предложение [о трансфере], мы готовы рассмотреть. Если не будет, он вернется в Москву.

— Что делать с Педро Рошей?

— У бразильского трансферного окна другие сроки. У нас есть обращение от «Атлетико Паранаэнсе». Оно не подтверждено клубом. Мне его передали за 24 часа до закрытия окна: просто пришло письмо, что клуб готов начать переговоры, конкретного предложения не было. Я разговаривал со спортивным директором этого клуба — он сказал, что предложения не будет.

Очень сожалею из-за этой ситуации, я потратил на нее много времени. До 30 июля Роша — игрок «Атлетико», пока мы ничего не можем сделать. Они не используют право выкупа.

— Правда, что вы рассматриваете Зиньковского на замену Бакаеву?

— Зиньковский — отличный футболист, но на сегодняшний день никаких переговоров по нему нет. В это трансферное окно нам нужно набраться терпения.

— В апреле вы говорили, что нынешняя ситуация не скажется на трансферах и у вас даже есть два готовых игрока из Европы.

— В апреле я говорил, что решение ФИФА может нам создать проблемы, но не создало. Я говорил про двух игроков из Европы, но им не повезло, потому что мы уже взяли Рыбуса. Есть футболисты, которые хотят приехать в Россию. ФИФА не запрещает футболистам приезжать сюда. Десять могут уехать, а восемь — приедут.

— Рыбусу скоро 33. Вас не смущает его возраст?

— В январе пришло много молодых игроков. Они себя хорошо проявили, был прогресс. Можем продолжать эту линию, но нам нужно стабилизировать ситуацию. Недавно выбирали лучших футболистов лиги — под вторым номером у меня был Нобоа. Если человек в 37 лет так показывает себя в РПЛ, то какие проблемы с 32-летним Рыбусом? Поэтому мы и дали ему двухлетний контракт. Вы увидите, он может стать и трехлетним.

Не стоит преувеличивать результаты «Спартака-2»

— Почему закрыли «Спартак-2»?

— Стоимость содержания «Спартака-2» значительного выше того, о чем писали в прессе. Но здесь дело не только в финансах, есть совокупность факторов. Для другого клуба, возможно, наличие второй команды полезно. Но в случае со «Спартаком» это не так. Далеко не у всех клубов РПЛ есть вторая команда — это не мешает им развиваться.

— Почему вам не нужна вторая команда, а другим нужна?

— Можем сделать эксперимент — поставить «Спартак-2» в РПЛ и посмотреть, чем это закончится. Я всегда за привлечение молодежи, но требования на уровне РПЛ очень высокие. «Спартак-2» давал результаты, но не нужно их преувеличивать.

Тот же Игнатов сначала был в академии. Именно я вызывал на постоянную основу игроков из второй команды. Зачастую, когда я их приглашал в основу, а также брал игроков из молодежки, то последние проявляли себя лучше. Структура и смысл существования второй команды в ФНЛ — гибридные. У них нет конкретных задач в лиге.

Лично для меня решение о второй команде стало болезненным — сейчас мне нужно понять, что делать с футболистами. Мне было бы лучше, если бы команда осталась, но ситуация такая, какая есть.

— Почему ушел технический директор клубной академии Антар Яхья?

— Он покинул клуб по семейным обстоятельствам. Он провел отличную работу, все им довольны. Мне жаль, что Яхья уехал.

— Кто из легионеров начнет сборы с первого дня?

— Те, кто уже завершил сезон и не был вызван в сборные. Николсон, Тил, Перейра, Крал и Урунов еще завершают предыдущий сезон. У Ларссона и Роши до сих пор действуют арендные соглашения.

— Будете ли вы проводить товарищеские матчи до Суперкубка?

— Да, мы уже запланировали товарищеские игры. Но соперников назвать не могу.