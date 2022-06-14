Каттани — о выборе нового тренера «Спартака»: «Если Абаскаль провалится, я уйду вместе с ним»
Не считаю уход Ваноли предательством
— Когда вы начали искать замену Паоло Ваноли?
— На следующее утро после матча [с «Динамо"] у нас не было никакого разговора с Паоло. Через день, перед его вылетом в Италию, у меня появились первые сомнения. Потом уже мы начали искать замену.
— Почему у журналистов информация о его уходе появилась раньше, чем в клубе?
— Возможно, он проинформировал журналистов раньше клуба. Это надо спрашивать у него.
— Выглядит ли это предательством со стороны Ваноли?
— Не считаю, что здесь можно говорить о предательстве. Это не тот случай. Вы знаете, какие были ситуации в других клубах, а Паоло доработал сезон до конца. Он до последней минуты думал исключительно о команде, мы с ним общались по восемь раз в день и все время обсуждали трансферы, сборы и все остальное.
Как и любой человек, Ваноли принимал решение не в один момент. Он думал, обсуждал все с клубом. Мы обменивались мнениями. Не хочу давать оценку. Моя работа не позволяет мне выражать эмоции. Есть ситуация — мы должны конкретно реагировать.
— Повлияло ли изменение трансферного бюджета на решение Паоло?
— Нет. Мы обсуждали это. Но он не из тех людей, которые сдаются перед такими трудностями.
Конечно, я уйду вместе с Абаскалем
— Вместо Ваноли клуб выбрал человека, которого в России никто не знает. Абаскаль — это ноунейм.
— В самом начале у меня было восемь кандидатов. Три из них сразу отказались ехать в Россию. Одному не позволила жена. У другого был действующий контракт. Трое хотели просто нажиться, запрашивали гигантские суммы. Если тренер приезжает в Москву и думает, как бы поиграть в гольф, — нас это не интересует. Абаскаль был единственным, кто все понимает и знает. Он был очень убедителен!
Единственный большой успех «Спартаку» принес Романцев — после него было 22 тренера, которые выиграли только два трофея. Каррера и Ваноли. Не хочу иметь дело с людьми, которые хотят здесь только нажиться. Тренировать «Спартак» тяжело. Паоло это демонстрировал на протяжении всех этих месяцев. Вы думаете, я неправильно подбираю тренера? Я делаю это под требования команды.
Абаскаль ничего не добился? За пять месяцев работы в «Базеле» он улучшил там все. Тренирует не имя человека, а его желание и мотивация.
— Когда Абаскаль приедет в Москву?
— Через несколько дней, до начала сборов.
— Вы рассматривали кандидатуры российских тренеров?
— Да, но я их называть не буду.
— Абаскаля вам предложил агент Джуфрида?
— Абаскаля мне никто не предлагал. Но очевидно, что я позвонил Джуфриде.
— Кто в «Спартаке» считает Абаскаля одним из самых перспективных специалистов Европы?
— Я. Если ваше мнение отличается, вы свободны его высказывать. У меня есть компетенции, и я действительно считаю, что тренер многообещающий. Конечно, я хотел бы видеть здесь Клоппа, но по объективным причинам он не будет тренировать «Спартак».
Я сразу отмел специалистов, которые не ставят интенсивный футбол. Здесь подвергается критике любое мое решение с первого дня, поэтому ничего удивительного не вижу. Абаскаль — специалист, который показал свою готовность. Про евро и рубли мы заговорили только на третий день переговоров. Он очень заряжен, могу вас заверить! И, конечно, его назначение — это моя ответственность. Это будет моя ошибка, если ничего не получится.
— То есть если Абаскаль провалится, то вы уйдете вместе с ним?
— Конечно. Или еще раньше. Я уже понял, как здесь все работает. С первого дня все говорили, что я уйду. Любое решение, которое я здесь принимаю, — всегда риск. Даже решение поднять ручку над столом.
— Многих смущает возраст Абаскаля.
— У меня нет вопросов к возрасту. Тедеско пришел сюда в 34 и стал одним из лучших.
— Есть ли пункт в контракте о досрочном отъезде Абаскаля?
— Этими вещами я не занимаюсь. Контракт рассчитан на два года, с ним приедут его помощник-аналитик и тренер по физподготовке. Останутся некоторые члены из прошлого тренерского штаба.
— Вы не боитесь, что вновь повторится история с Ваноли?
— Мы сейчас говорим не о ситуации с Паоло. Мы принимаем решение исходя из того, что есть. Всякое случается! Иногда тренер обещает одно, а поступает по-другому. Мы это понимаем. Пока я спортивный директор «Спартака», здесь не будет тренера, который хочет набить кошелек и постоянно думает о том, как побыстрее уехать с тренировки, чтобы поиграть в гольф. Нам нужен тренер, который будет страдать!
Ему необходим высочайший уровень готовности и желание выходить за рамки своих возможностей. Надеюсь, что с Абаскалем не случится ситуации, в которую мы попали с Паоло. Но я не хочу, чтобы вы думали, что Паоло сбежал. Он выполнил свой долг и добился результата.
Ещенко покидает «Спартак»
— Все ли игроки будут готовы к Суперкубку?
— Не сыграют Мартинс, Николсон, Тил и Крал. Поэтому запросы «Спартака» относительно Суперкубка были обоснованны. Эти футболисты задействованы в своих сборных. Что касается Тила и Крала, то будем разбираться после их возвращения.
— «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок?
— Это вопрос не ко мне.
— Как политическая ситуация повлияла на переговоры с тренерами?
— Абаскаль не спрашивал меня про политическую ситуацию. Но один из тренеров пытался за счет этого набить себе высокую цену.
— Что будет с Ещенко?
— Я предложил ему альтернативный вариант. Я видел, что он хочет новый вызов. Предложили ему работать в академии, но не нашли согласия. Он покидает «Спартак».
— По каким принципам одному из самых перспективных тренеров Европы интересен «Спартак»?
— Я Абаскаля назвал одним из самых многообещающих в Европе. «Спартак» важен и интересен даже без еврокубков. Даже очень интересен! Не могу сказать, что для всех, но это так.
Ситуация вокруг Бакаева не шла на пользу «Спартаку»
— Почему вы не можете влиять на продление ключевых игроков?
— Я говорил про конкретные параметры контрактов. На них не может влиять никто.
— Почему не продлили Бакаева?
— С Бакаевым у меня отличные человеческие отношения. Но для продления контракта этого недостаточно, нужно взаимное согласие. Да, решение было затянутым. В какой-то момент и я его отложил до окончания Кубка. Здесь есть и моя ответственность. Но его история закончилась нормально, это вопрос алхимии. Ненормально, когда после каждого матча спрашивают о том, сколько отыграл Бакаев.
— Как Зарема Салихова влияет на трансферы?
— Никто не влияет на трансферную кампанию. На нее влиял только Ваноли.
— Изменится ли трансферная кампания сейчас?
— Трансферная кампания изменится для нас очень сильно из-за нынешней ситуации. Нам придется терпеть.
— Если ФИФА разрешит легионерам разрывать контракты в одностороннем порядке, это сильно скажется на «Спартаке»?
— Мы прекрасно помним, как все было в апреле. Ситуация сложная, она может повлиять на все российские клубы. Если это случится во время трансферного окна, у нас могут возникнуть серьезные проблемы.
— У вас есть понимание по будущему футболистов, которые находятся в аренде?
— Будем принимать решение позднее. Пока могу лишь сообщить, что Тил и Крал не отправятся в новые аренды.
— Ларссон говорил, что не хочет возвращаться в Москву.
— В жизни бывают разные ситуации. До 30 июня у него действует арендное соглашение. Если со стороны клуба будет предложение [о трансфере], мы готовы рассмотреть. Если не будет, он вернется в Москву.
— Что делать с Педро Рошей?
— У бразильского трансферного окна другие сроки. У нас есть обращение от «Атлетико Паранаэнсе». Оно не подтверждено клубом. Мне его передали за 24 часа до закрытия окна: просто пришло письмо, что клуб готов начать переговоры, конкретного предложения не было. Я разговаривал со спортивным директором этого клуба — он сказал, что предложения не будет.
Очень сожалею из-за этой ситуации, я потратил на нее много времени. До 30 июля Роша — игрок «Атлетико», пока мы ничего не можем сделать. Они не используют право выкупа.
— Правда, что вы рассматриваете Зиньковского на замену Бакаеву?
— Зиньковский — отличный футболист, но на сегодняшний день никаких переговоров по нему нет. В это трансферное окно нам нужно набраться терпения.
— В апреле вы говорили, что нынешняя ситуация не скажется на трансферах и у вас даже есть два готовых игрока из Европы.
— В апреле я говорил, что решение ФИФА может нам создать проблемы, но не создало. Я говорил про двух игроков из Европы, но им не повезло, потому что мы уже взяли Рыбуса. Есть футболисты, которые хотят приехать в Россию. ФИФА не запрещает футболистам приезжать сюда. Десять могут уехать, а восемь — приедут.
— Рыбусу скоро 33. Вас не смущает его возраст?
— В январе пришло много молодых игроков. Они себя хорошо проявили, был прогресс. Можем продолжать эту линию, но нам нужно стабилизировать ситуацию. Недавно выбирали лучших футболистов лиги — под вторым номером у меня был Нобоа. Если человек в 37 лет так показывает себя в РПЛ, то какие проблемы с 32-летним Рыбусом? Поэтому мы и дали ему двухлетний контракт. Вы увидите, он может стать и трехлетним.
Не стоит преувеличивать результаты «Спартака-2»
— Почему закрыли «Спартак-2»?
— Стоимость содержания «Спартака-2» значительного выше того, о чем писали в прессе. Но здесь дело не только в финансах, есть совокупность факторов. Для другого клуба, возможно, наличие второй команды полезно. Но в случае со «Спартаком» это не так. Далеко не у всех клубов РПЛ есть вторая команда — это не мешает им развиваться.
— Почему вам не нужна вторая команда, а другим нужна?
— Можем сделать эксперимент — поставить «Спартак-2» в РПЛ и посмотреть, чем это закончится. Я всегда за привлечение молодежи, но требования на уровне РПЛ очень высокие. «Спартак-2» давал результаты, но не нужно их преувеличивать.
Тот же Игнатов сначала был в академии. Именно я вызывал на постоянную основу игроков из второй команды. Зачастую, когда я их приглашал в основу, а также брал игроков из молодежки, то последние проявляли себя лучше. Структура и смысл существования второй команды в ФНЛ — гибридные. У них нет конкретных задач в лиге.
Лично для меня решение о второй команде стало болезненным — сейчас мне нужно понять, что делать с футболистами. Мне было бы лучше, если бы команда осталась, но ситуация такая, какая есть.
— Почему ушел технический директор клубной академии Антар Яхья?
— Он покинул клуб по семейным обстоятельствам. Он провел отличную работу, все им довольны. Мне жаль, что Яхья уехал.
— Кто из легионеров начнет сборы с первого дня?
— Те, кто уже завершил сезон и не был вызван в сборные. Николсон, Тил, Перейра, Крал и Урунов еще завершают предыдущий сезон. У Ларссона и Роши до сих пор действуют арендные соглашения.
— Будете ли вы проводить товарищеские матчи до Суперкубка?
— Да, мы уже запланировали товарищеские игры. Но соперников назвать не могу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0