Мажич: «Правила игры должны быть одинаковы для всех участников матча»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает, что арбитры РПЛ должны одинаково оценивать нарушения против всех футболистов независимо от их статуса.

«Правила игры должны быть одинаковы для всех участников матча, а нарушения должны оставаться нарушениями вне зависимости от того, против кого они направлены, и оцениваться одинаково. В то же время судьи должны осознавать, когда одна команда идет умышленно на лучшего игрока соперника, и пресекать это в соответствии с правилами», — цитирует Мажича ТАСС.

28 октября руководитель судейского департамента РФС рассказал, что перед каждым матчем арбитры получают материалы об особенностях команд и футболистах, склонных к провокациям.

Мажич подчеркнул, что полностью предугадать развитие событий на поле невозможно, поэтому главная задача судьи — сохранять контроль над игрой.