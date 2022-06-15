«Только пусть Бакаев не целует эмблему «Зенита»! В Питере не любят дешевые понты». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— С одной стороны, зачем «Зениту» отказываться от такого футболиста, если он приходит еще и свободным агентом? Почему ему не дать шанс?

Но с другой, у меня пока нет уверенности, что он заиграет в питерской команде. Явных козырей Бакаева я в «Спартаке» не увидел. По разным причинам он не смог там себя проявить в полной мере. Безусловно, он активен, лезет в атаку, передерживает мяч, как, кстати, все бразильцы. Но у зенитовских бразильцев, в отличие от экс-спартаковца, эта лишняя возня с мячом часто заканчивается взятием ворот. КПД явно выше.

То есть Бакаеву нужно будет поменяться, подстроиться под другую модель игры. Но раз Семак дал добро на такой трансфер, значит, он в нем что-то видит.

По большому счету, я не знаю толком потенциала Зелимхана. Бросается в глаза, что в обороне он вообще не играет! Это и настораживает. Азмун и Дзюба тоже не принимали участия в оборонительных действиях. Сейчас их обоих нет в «Зените», и команда играет быстрее. Почему Сердар не проходит в состав «Байера»? Его футбол немного устарел. Он не отрабатывает назад со страшной силой! Надо быть эффективным не только в завершающей стадии, но и в отборе.

Бакаев пытался, конечно, обострять, играл агрессивно, но какой-то законченности в его действиях я не увидел. Не хватало стабильности. Где-то его не ставили, где-то он сам не проходил в состав. Но яркой игры на протяжении 5-10 матчей я в его исполнении пока не видел.

Что ж, теперь у него новый вызов. Это же интересно. По идее, у Бакаева должен быть неплохой уровень индивидуального мастерства. Он же прошел спартаковскую школу. Это уже о чем-то говорит? Дзюба тоже прошел спартаковскую школу, получил хорошие азы. Поэтому так долго и продержался в «Зените», играл на высоком уровне. У него была заложена база.

Кстати, может быть, история Дзюбы и заставила Бакаева выбрать «Зенит». Он подумал: а почему нет? Есть еще один замечательный пример. Обратный. В 1944 году Кубок СССР выиграли ленинградцы, обыграв ЦДКА (2:1). Победный гол забил Сергей Сальников, который потом стал спартаковцем до мозга костей. Такой технарь! Он, наверное, был первый, кто в нашем футболе начал исполнять «полотерский номер».

Кого Бакаев вытеснит из состава «Зенита»? Не готов так сразу сказать. Его взяли для конкуренции. Бакаев играет справа. Но там же есть Малком. Сравнивать их сейчас бессмысленно. Это две разные планеты. Зелимхану предстоит много работать. Но все равно свой шанс он обязательно получит. Понаблюдаем за ним. И пожелаем успеха.

Примет ли его «вираж»? Все зависит от футболиста. Что он будет говорить, как себя поведет? Только ему ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему. В городе на Неве не любят дешевые понты! Он должен это четко усвоить. Будь скромным, выходи на поле и давай результат. Будешь играть — тебя полюбят. Поменьше громких слов!

Дзюба утратил свой авторитет у «виража» именно своими выходками. Ну вы меня понимаете... При этом, считаю, Артем хорошо отработал свой контракт. Забивал, был лидером. Принес пользу. Но отношения с болельщиками не сложились как раз из-за каких-то реплик, поступков...

Бойкотирует ли «Спартак» матч за Суперкубок? Игра в любом случае состоится. Ну не приедет «Спартак» — против «Зенита» выйдет другая команда. Не проблема. По идее — «Динамо», финалист Кубка. Это будет еще интереснее.

Не захочет «Спартак», и что дальше? Хотя я этого не понимаю. Ведь красно-белые получают прекрасный шанс заявить о себе. Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере — разве это не вызов? Тем более матч состоится после сборов. Неясно, кто в каком состоянии подойдет к поединку. «Спартаку» нужно в каждом матче играть на победу, чтобы не потерять свою репутацию! Странно, что руководство клуба этого не понимает...