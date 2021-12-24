Как создавался новый хит «Рубина»: играет ли Слуцкий на рояле, что значит посылка от СИБУРа и где спрятаны пасхалки

«СЭ» поговорил с автором главного релиза недели в РПЛ.

Медиаслужба «Рубина» выпустила главный клип зимы в премьер-лиге. «Не новогодний клип» — новое видео казанцев с вокалом игроков и тренера, отсылками к неудачным моментам, пасхалками и настроением, которое отличается от прошлогоднего видео.

«СЭ» поговорил с продюсером клипа и главой медиадепартамента «Рубина» Иваном Бодылевским о том, как создавался новый шедевр.

— Съемки стартовали в ноябре и шли пять дней, а записывать песню мы начали в октябре. Каждый записывался где-то по часу — это четыре игрока и Слуцкий. Песню Last Christmas мы рассматривали ещё в прошлом году, но она вряд ли бы попала под настроение. Тогда песня была более веселой, а сейчас — лиричной. Все аранжировки создавались с нуля. Новогодний хит прошлого года навсегда запомнится как яркое поздравление от клуба. А новый клип — в нем мы делали акцент на другие вещи с учетом того, как складывается сезон.

Мысль о том, что мы вылетели из Лиги конференций в первом раунде отбора, — она не отпускала нас. Это ключевой момент в клипе, который вы увидели. А в концовке все собираются вокруг тренера — мы одна семья, все равно вместе и поздравляем всех с наступающим Новым годом.

— В соцсетях вы писали, что клипа не будет, а потом вообще закрыли все аккаунты на десять дней. Объясни, зачем?

— Акцент был сделан на то, что не будет именно новогоднего праздничного видео. Именно поэтому слоган «новогоднего клипа не будет» на следующий день сменился на «не новогодний клип будет». В прошлом году говорили, что мы своим клипом подарили всем новогоднее настроение. Но в этом году все иначе — это четырехминутный фильм о том, что вообще происходило с командой. Закрытие социальных сетей — это не попытка подогреть интерес. если бы мы хотели именно этого, то закрыли бы все за два-три дня до выхода клипа, чтобы сделать последующее резонансное возвращение. В тот момент, спустя несколько дней после последнего матча с «Крыльями Советов», мы понимали, что тяжело и нам, и болельщикам. Понимали, что почти любая публикация станет для них раздражителем. Скажем так, закрыв аккаунты, мы хотели предложить людям отдохнуть от соцсетей «Рубина».

— По расходам насколько этот клип отличается от прошлогоднего?

— Не буду называть цифры. С прошлым годом невозможно сравнивать, потому что тогда не было такого масштаба, плюс мы снимали клип на базе, в отеле. Часть клипа была снята в студии, в комплексе «Казань Экспо», часть — в съёмочном павильоне. При этом мы в медиаслужбе собирали декорации сами, не могли объяснить кому-то, что и как мы хотим видеть. У нас дружный коллектив, поэтому без всяких проблем сами все собрали и сами все разобрали.

Сделать такой клип — это не очень дорого. Но любые расходы — это деньги. Спасибо, что букмекеры нас поддержали. У нас в клипе есть интеграция с их логотипом.

— Не было проблем, чтобы объяснить генеральному директору Сайманову, зачем эти съемки и расходы?

— Нет, никаких трудностей не было. Мы же не в первый раз снимаем.

— Отсылка к СИБУРу — это интеграция?

— Везде об этом писали — говорили, что спонсор клуба НКНХ и КОС и СИБУР объединились. Мы описывали события, которые не прошли мимо «Рубина». Это не интеграция. В клипе появляются логотипы других компаний — вот это уже часть спонсорского контракта, мы тем самым ещё и выполняем условия по договору.

Кадр из клипа «Рубина».

— Игроки рвут со стен газеты — это отсылка к критике прессы?

— Да, все верно. Хотя кто-то увидел в этом символизм, что Кварацхелия сдирает заголовки про возможный уход из клуба. Но там не об этом. Если посмотреть внимательно, то обложки и публикации со всего мира, когда мы облажались в Лиге конференций, когда у нас отвалились буквы с формы. Символизм в том, что хочется это забыть и в новый год войти с позитивными новыми эмоциями.

Кадр из клипа «Рубина».

— Ин Бом опять в тематике «Игры в кальмара».

— Это тема чисто для корейцев. Как говорит Ин Бом, у него на родине все просто с ума сходят по этому сериалу, его мама попросила привезти зеленый костюм, в котором он снимался на память. Когда у тебя в команде играет единственный на всю РПЛ кореец, грех этим не воспользоваться и не отыгрывать такие истории. Иначе мы бы вообще не трогали эту тему.

Кадр из клипа «Рубина».

— Чем обусловлен такой выбор игроков? Там в основном одни новички.

— Это связано с разнообразием языков и с тем, что этих ребят болельщики еще не видели в наших видео. Мы хотели сделать ролик более международным. По-французски у нас говорит только Тальби, по-корейски — только Ин Бом. Хотели захватить много языков. Ну, и еще мы оценивали вокальные возможности игроков — слышали, как они пели на презентации, и знали, чего ожидать.

— Из-за неудачно складывающегося сезона не было скепсиса от игроков?

— Уговаривать не приходилось, но все быстрее хотели закончить. Наверное, если бы мы на съемках просили их танцевать, плясать, улыбаться в 32 зуба, то мы вообще бы ничего не сняли. Идею и посыл игроки поняли, поэтому соглашались.

Кадр из клипа «Рубина».

— Как Слуцкий отреагировал на то, что ты опять его задействуешь в клипе?

— Так как Леонид Викторович ценит свое время, он нормально отреагировал. Просто просил, чтобы быстрее прошли съемки и запись. В целом проблем не было.

— Он действительно играл на рояле?

— Нет, это имитировали. Когда шла съемка, звучала фонограмма. Но Леонид Викторович на самом деле умеет играть.

Кадр из клипа «Рубина».

— Главный скепсис: в такой непростой период вы снимаете клип. Отсюда комментарии в духе: «Лучше бы играли». Как ты реагируешь?

— Считаю, что скепсиса не так много. Ну, кто-то считает так — хорошо. Но мы же не можем закрыться, удалить все соцсети и ничего не выпускать. Съемки клипа — это 10% времени игроков и тренера за один день. Это не основное, чем они были заняты.

Мы делаем это для болельщиков, для футбольной аудитории. Если бы Слуцкий у елки просто поздравил всех с Новым годом, нам бы сказали: «Можно было что-то и креативнее придумать». Так и есть.

— Отклик от Слуцкого был? Что он сказал о клипе?

— Викторович мне написал, что как обычно все круто. Знаю, что он переживает, что у него особо нет настроения. И это нормально для всех нас, мы все пропускаем через себя. Нет паники, нет пессимизма, но все равно все понимают, что мы на 10-м месте в таблице и это не может радовать.

Кадр из клипа «Рубина».

— В этом году пасхалок чуть меньше.

— Да, но они есть. Например, в моменте, когда Онугха садится за стол, за его спиной на стене можно увидеть новогодние украшения. Это отсылка к клубам РПЛ. Там есть и логотип лиги, и символы наших команд. Мы работаем с очень талантливым режиссером Солтаном Сунгатуллиным и оператором Арсением Козиным — первый вообще начинал свой путь у нас в клубе, а Сеня уже стал болельщиком «Рубина».