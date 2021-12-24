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Как создавался новый хит «Рубина»: играет ли Слуцкий на рояле, что значит посылка от СИБУРа и где спрятаны пасхалки

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 22:00
Кадр из клипа «Рубина». Кадр из клипа «Рубина». Кадр из клипа «Рубина». Кадр из клипа «Рубина». Кадр из клипа «Рубина». Кадр из клипа «Рубина». Кадр из клипа «Рубина». Кадр из клипа «Рубина».
Кадр из клипа «Рубина».
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«СЭ» поговорил с автором главного релиза недели в РПЛ.

Медиаслужба «Рубина» выпустила главный клип зимы в премьер-лиге. «Не новогодний клип» — новое видео казанцев с вокалом игроков и тренера, отсылками к неудачным моментам, пасхалками и настроением, которое отличается от прошлогоднего видео.

«СЭ» поговорил с продюсером клипа и главой медиадепартамента «Рубина» Иваном Бодылевским о том, как создавался новый шедевр.

— Съемки стартовали в ноябре и шли пять дней, а записывать песню мы начали в октябре. Каждый записывался где-то по часу — это четыре игрока и Слуцкий. Песню Last Christmas мы рассматривали ещё в прошлом году, но она вряд ли бы попала под настроение. Тогда песня была более веселой, а сейчас — лиричной. Все аранжировки создавались с нуля. Новогодний хит прошлого года навсегда запомнится как яркое поздравление от клуба. А новый клип — в нем мы делали акцент на другие вещи с учетом того, как складывается сезон.

Кадр из нового клипа &laquo;Рубина&raquo;. Все детали хита «Рубина»: идея пришла от Слуцкого, ради съемок закрыли терминал аэропорта, а Хвича устроил пикет в центре Казани

Мысль о том, что мы вылетели из Лиги конференций в первом раунде отбора, — она не отпускала нас. Это ключевой момент в клипе, который вы увидели. А в концовке все собираются вокруг тренера — мы одна семья, все равно вместе и поздравляем всех с наступающим Новым годом.

— В соцсетях вы писали, что клипа не будет, а потом вообще закрыли все аккаунты на десять дней. Объясни, зачем?

— Акцент был сделан на то, что не будет именно новогоднего праздничного видео. Именно поэтому слоган «новогоднего клипа не будет» на следующий день сменился на «не новогодний клип будет». В прошлом году говорили, что мы своим клипом подарили всем новогоднее настроение. Но в этом году все иначе — это четырехминутный фильм о том, что вообще происходило с командой. Закрытие социальных сетей — это не попытка подогреть интерес. если бы мы хотели именно этого, то закрыли бы все за два-три дня до выхода клипа, чтобы сделать последующее резонансное возвращение. В тот момент, спустя несколько дней после последнего матча с «Крыльями Советов», мы понимали, что тяжело и нам, и болельщикам. Понимали, что почти любая публикация станет для них раздражителем. Скажем так, закрыв аккаунты, мы хотели предложить людям отдохнуть от соцсетей «Рубина».

— По расходам насколько этот клип отличается от прошлогоднего?

— Не буду называть цифры. С прошлым годом невозможно сравнивать, потому что тогда не было такого масштаба, плюс мы снимали клип на базе, в отеле. Часть клипа была снята в студии, в комплексе «Казань Экспо», часть — в съёмочном павильоне. При этом мы в медиаслужбе собирали декорации сами, не могли объяснить кому-то, что и как мы хотим видеть. У нас дружный коллектив, поэтому без всяких проблем сами все собрали и сами все разобрали.

Леонид Слуцкий. Провал «Рубина»: что не так с командой Слуцкого, как спасти сезон и что ждет клуб с новым спонсором

Сделать такой клип — это не очень дорого. Но любые расходы — это деньги. Спасибо, что букмекеры нас поддержали. У нас в клипе есть интеграция с их логотипом.

— Не было проблем, чтобы объяснить генеральному директору Сайманову, зачем эти съемки и расходы?

— Нет, никаких трудностей не было. Мы же не в первый раз снимаем.

— Отсылка к СИБУРу — это интеграция?

— Везде об этом писали — говорили, что спонсор клуба НКНХ и КОС и СИБУР объединились. Мы описывали события, которые не прошли мимо «Рубина». Это не интеграция. В клипе появляются логотипы других компаний — вот это уже часть спонсорского контракта, мы тем самым ещё и выполняем условия по договору.

Кадр из клипа "Рубина".
Кадр из клипа «Рубина».

— Игроки рвут со стен газеты — это отсылка к критике прессы?

— Да, все верно. Хотя кто-то увидел в этом символизм, что Кварацхелия сдирает заголовки про возможный уход из клуба. Но там не об этом. Если посмотреть внимательно, то обложки и публикации со всего мира, когда мы облажались в Лиге конференций, когда у нас отвалились буквы с формы. Символизм в том, что хочется это забыть и в новый год войти с позитивными новыми эмоциями.

Кадр из клипа "Рубина".
Кадр из клипа «Рубина».

— Ин Бом опять в тематике «Игры в кальмара».

— Это тема чисто для корейцев. Как говорит Ин Бом, у него на родине все просто с ума сходят по этому сериалу, его мама попросила привезти зеленый костюм, в котором он снимался на память. Когда у тебя в команде играет единственный на всю РПЛ кореец, грех этим не воспользоваться и не отыгрывать такие истории. Иначе мы бы вообще не трогали эту тему.

Кадр из клипа "Рубина".
Кадр из клипа «Рубина».

— Чем обусловлен такой выбор игроков? Там в основном одни новички.

— Это связано с разнообразием языков и с тем, что этих ребят болельщики еще не видели в наших видео. Мы хотели сделать ролик более международным. По-французски у нас говорит только Тальби, по-корейски — только Ин Бом. Хотели захватить много языков. Ну, и еще мы оценивали вокальные возможности игроков — слышали, как они пели на презентации, и знали, чего ожидать.

— Из-за неудачно складывающегося сезона не было скепсиса от игроков?

— Уговаривать не приходилось, но все быстрее хотели закончить. Наверное, если бы мы на съемках просили их танцевать, плясать, улыбаться в 32 зуба, то мы вообще бы ничего не сняли. Идею и посыл игроки поняли, поэтому соглашались.

Кадр из клипа "Рубина".
Кадр из клипа «Рубина».

— Как Слуцкий отреагировал на то, что ты опять его задействуешь в клипе?

— Так как Леонид Викторович ценит свое время, он нормально отреагировал. Просто просил, чтобы быстрее прошли съемки и запись. В целом проблем не было.

— Он действительно играл на рояле?

— Нет, это имитировали. Когда шла съемка, звучала фонограмма. Но Леонид Викторович на самом деле умеет играть.

Кадр из клипа "Рубина".
Кадр из клипа «Рубина».
Леонид Слуцкий. «Рубин» не уволит Слуцкого, несмотря на кризис. В клубе верят в тренера

— Главный скепсис: в такой непростой период вы снимаете клип. Отсюда комментарии в духе: «Лучше бы играли». Как ты реагируешь?

— Считаю, что скепсиса не так много. Ну, кто-то считает так — хорошо. Но мы же не можем закрыться, удалить все соцсети и ничего не выпускать. Съемки клипа — это 10% времени игроков и тренера за один день. Это не основное, чем они были заняты.

Мы делаем это для болельщиков, для футбольной аудитории. Если бы Слуцкий у елки просто поздравил всех с Новым годом, нам бы сказали: «Можно было что-то и креативнее придумать». Так и есть.

— Отклик от Слуцкого был? Что он сказал о клипе?

— Викторович мне написал, что как обычно все круто. Знаю, что он переживает, что у него особо нет настроения. И это нормально для всех нас, мы все пропускаем через себя. Нет паники, нет пессимизма, но все равно все понимают, что мы на 10-м месте в таблице и это не может радовать.

Кадр из клипа "Рубина".
Кадр из клипа «Рубина».

— В этом году пасхалок чуть меньше.

— Да, но они есть. Например, в моменте, когда Онугха садится за стол, за его спиной на стене можно увидеть новогодние украшения. Это отсылка к клубам РПЛ. Там есть и логотип лиги, и символы наших команд. Мы работаем с очень талантливым режиссером Солтаном Сунгатуллиным и оператором Арсением Козиным — первый вообще начинал свой путь у нас в клубе, а Сеня уже стал болельщиком «Рубина».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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