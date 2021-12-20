Селюк: «Не понимаю хвалебных од Рую. Если бы не Селихов...»

Известный агент Дмитрий Селюк поддержал решение руководства «Спартака» уволить Руя Виторию. 17 декабря команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.

— Что скажете о выборе «Спартака»?

— Сейчас не хочется обсуждать Ваноли. Давайте дождемся его первого матча. Но вот по поводу Руя Витории я могу с вами поделиться своими соображениями. С «Бенфикой» он выиграл чемпионат Португалии на багаже Жесуша. После этого отправился в Саудовскую Аравию — в пешеходное первенство. Но дело даже не в этом.

— А в чем?

— Я не увидел у него каких-то идей в «Спартаке». Абсолютно правильное решение руководства с ним расставаться.

— А как же первое место в группе Лиге Европы?

— Смотрите. В чемпионате России красно-белые плетутся на 9-м месте. Лига Европы? Вообще-то большим европейским командам там обычно ничего не надо. Первое место в группе? А разве это заслуга Витории? Нет. Все же зависело от Селихова, который взял пенальти в матче с «Легией». А если бы не спас, «Спартак» стал бы третьим. Вот и все. Фарт. Неслучайно потом поляки говорили: «Как жаль было проиграть посредственной команде»... Но я бы обратил внимание еще на одну вещь.

— Какую?

— Когда «Спартак» проигрывал, по лицу Витории было понятно, что он просто не понимал, что делать? Считаю, он допускал ошибки по составу. Для меня Литвинов — не опорник. А Руй все время пулял его в эту зону. Все чмырили бедного Рассказова, но ведь дело не только в нем, а в очень слабой опорке. Эту проблему португалец не решил. И я не понимаю, почему сейчас пошла такая волна в поддержку Витории. Про Эмери говорили, что он никакой, а тут такие хвалебные оды...