Люди из Катара, «Фиорентины», «Виченцы» и «Краснодара». Кто вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке»

Рассказываем о помощниках нового главного тренера красно-белых.

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли — фигура пока для болельщиков красно-белых загадочная, но он хотя бы провел пресс-конференцию в Москве. Другое дело — его помощники. Столичный клуб озвучил их фамилии, но на публике эти специалисты пока не появлялись. Что же о них известно?

У меня складывается стойкое впечатление: практически всех членов штаба либо подбирал сам, либо согласовывал известный итальянский агент Андреа Д'Амико. Хорошо это или плохо, узнаем уже в 2022 году, а пока констатируем следующее. Ваноли и его первый ассистент Марко Донадель были клиентами Д'Амико еще в бытность футболистами. Тренера вратарей Марко Дзуккера (6 октября уволился из «Виченцы», выступающей в серии В), чье имя ни о чем не говорит подавляющему большинству людей на Апеннинах и тем более в России, тоже увязывают с Андреа. Специалист по физподготовке Джампьеро Ашенци до недавнего времени работал в Катаре под опекой одного из топ-менеджеров местной ассоциации футбола Вальтера Ди Сальво, с которым также давно знаком Д'Амико. И лишь Андреа Бьянки, трудившийся в «Краснодаре», никак не вяжется с фигурой этого 57-летнего агента.

Словом, возникает ощущение, что новый штаб «Спартака» собран с миру по нитке: пять итальянцев, раньше никогда не работавших вместе. При этом у главного тренера и его первого помощника нет опыта самостоятельной деятельности на взрослом уровне, Дзуккер выше серии В не поднимался, а Ашенци не добирался даже до такого уровня. На этом фоне 30-летний Бьянки, который у «быков» занимал должность видеоаналитика, отвечавшего за разбор соперников, выглядит на сегодня самым ценным кадром. Андреа давно и хорошо знаком с нашей страной и ее футболом, прилично говорит по-русски.

38-летний Донадель занимался в «Фиорентине» в основном молодежью, в первой же команде пробыл совсем недолго. Правда, местные эксперты уверяли меня, что именно Марко внес немалую лепту в то, что у «фиалок» смог раскрыться форвард Душан Влахович. А это сейчас не просто главная звезда клуба из Флоренции, но и один из самых ярких игроков вообще всей серии А.

53-летний Дзуккер известен только самому узкому кругу итальянских специалистов. Как действующего голкипера его мало кто помнит, а в той самой «Виченце» он до нового назначения в «Спартак» трудился три года. Вратарь этой команды Пицциньякко выступает сейчас в сборной страны для 20-летних. Кстати, пост президента клуба, где когда-то блистал легендарный Паоло Росси и начинал свою сумасшедшую карьеру Роберто Баджо, занимает Стефано Россо — сын знаменитого стилиста Ренцо Россо.

Дзуккер появился в «Виченце» именно при Стефано, а до этого Марко пять лет оттрубил в коллективе «Бассано», который тоже принадлежит семье Россо. Это любительский клуб из знаменитого городка Бассано дель Граппа. Вообще-то, Граппа — название горы, но всему миру Бассано известен не из-за нее, а благодаря одноименному напитку. А вот о том, что в этом симпатичном (поверьте на слово) населенном пункте есть футбольная команда, знают очень немногие.

Что касается Ашенци, то в Катаре он трудился в том самом центре «Эспайр», о котором на днях писал «СЭ». Джампьеро 32 года, и именно этот тренер вместе с Д'Амико и Донаделем сопровождал Ваноли во время недавней поездки в Москву. При этом о российском футболе Ашенци объективно знает пока очень мало, если не считать того, что пару лет назад его видели на тренировках «Зенита» в Дохе. Однако парень это явно прыткий и любопытный — недаром Джампьеро уже успел пообщаться со своими коллегами-соотечественниками, которые работают в России сейчас или трудились здесь ранее.

Ну и два слова про 30-летнего Бьянки. С нашей страной Андреа знаком уже лет десять. Раньше бывал наездами — в основном в Москве и Петербурге. Ну а затем оказался в «Краснодаре» — по протекции одного из членов тренерского штаба Сергея Семака. Это настоящий трудоголик и фанат своего дела. В свое время Бьянки начинал с детского любительского футбола, но всегда хотел большего и работал над этим. В итоге получил шанс в «Спартаке».

В какую сумму обойдется красно-белым такой скромный по именам штаб? В разговорах с теми, кто работает на европейском трансферном рынке, звучали такие цифры: около двух миллионов евро за сезон на всех. Звучит вполне правдоподобно — с учетом состава коллектива тренеров.

Что это такое в сравнении с серией А, где Ваноли был одним из ассистентов Конте? Сам Антонио получал в «Интере» 12 миллионов евро, а вот по помощникам в открытых источниках информации нет. Можно предполагать, что 1,5 миллиона евро, которые положили Паоло в Москве, в три-четыре раза (а то и больше) превышают его заработок в Милане. Кстати, сейчас в топе серии А по окладам Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Жозе Моуринью («Рома») — у них по 7 миллионов евро.

В Италии Ваноли замыкал бы десятку самых высокооплачиваемых тренеров, опередив Винченцо Итальяно из «Фиорентины», у которого 1,2 миллиона евро. Выше, помимо Аллегри и Моуринью, Симоне Индзаги («Интер», 4 миллиона), Лучано Спаллетти («Наполи», 3), Маурицио Сарри («Лацио», 3), Джанпьеро Гасперини («Аталанта», 2,2, но он только что продлил контракт на улучшенных условиях), Стефано Пьоли («Милан», 2), Синиша Михайлович («Болонья», 2) и Иван Юрич («Торино», 2).