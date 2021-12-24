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«Спартак» подпишет еще двух игроков в это зимнее окно и расстанется с лишним легионером

13:26
Квинси Промес, Михаил Игнатов, Виктор Мозес и Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес, Михаил Игнатов, Виктор Мозес и Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», защитник Леон Классен и полузащитник Данила Пруцев станут последними трансферами на вход для «Спартака» в зимнее окно. Все игроки будут на сборе с первого дня.

При этом в московском клубе будет один трансфер на выход с учетом подписания ямайского форварда Шамара Николсона, чтобы освободить лишнюю, 9-ю легионерскую позицию.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ действует лимит по схеме «8+17».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги