«Спартак» подпишет еще двух игроков в это зимнее окно и расстанется с лишним легионером
13:26
По информации «СЭ», защитник Леон Классен и полузащитник Данила Пруцев станут последними трансферами на вход для «Спартака» в зимнее окно. Все игроки будут на сборе с первого дня.
При этом в московском клубе будет один трансфер на выход с учетом подписания ямайского форварда Шамара Николсона, чтобы освободить лишнюю, 9-ю легионерскую позицию.
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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