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У «Спартака» перед дерби проблемы с составом. Как Руй Витория сможет заменить лидеров

Максим Никитин
Максим Никитин
Корреспондент
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «У «Спартака» – проблемы с составом. Кто заменит лидеров в дерби с «Динамо»?»

№ 8547, от 15.10.2021

Руй Витория и Руслан Литвинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и Руслан Литвинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Красно-белым придется обойтись без Промеса, Умярова и Понсе.
Спартак — Динамо
Руй Витория. «Спартак» готов к большим матчам". Руй Витория — о лимите на легионеров, травмах, Литвинове и Кофрие

В субботу «Спартак» ждет дерби со «Динамо». К нему уже набирают форму Зобнин, Ларссон и Хендрикс, но потери у Руя Витории все равно существенные. Против бело-голубых точно не сыграют четверо — выбывший на долгий срок Маслов, а также травмировавшиеся недавно Умяров, Понсе и Промес. Насколько это скажется на игре?

Потеря Умярова — одна из худших ситуаций, которая может быть прямо сейчас со «Спартаком». Много говорится, что центр поля «Спартака» слабо укомплектован, и я по-прежнему считаю, что он нуждается в усилении футболистами с автоматическим мышлением.

Что значит автоматическое и механическое мышление? Различие двух типов мышления заключается в количестве вариантов действий после приема мяча. То есть у игрока с механическим мышлением — один-два, с автоматическим — больше.

Хороший пример механического мышления — Алекс Крал, который отлично выглядел, когда «Спартак» Тедеско разыгрывал заученные комбинации. В таких моментах Кралу не нужно принимать решения, за него их принимал тренер, а ему лишь оставалось выполнить техническое действие, возможно, даже с закрытыми глазами. И давайте вспомним, как Крал выглядел у Витории, когда чеху приходилось самостоятельно искать коридоры продвижения мяча. Получалось не очень.

3&nbsp;октября. Грозный. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. У «Спартака» — три витории подряд. Но дальше — «Динамо», «Лестер» и «Зенит»

Зато у Витории отлично выглядит Наиль Умяров. Минус Наиля — увеличенное время принятия решения в момент передачи в линию атаки. Можно заметить, что Джикия часто командует Наилю делать «быстрее-быстрее». И, надо сказать, Умяров в этом смысле улучшился, хотя нужно еще ускоряться. В остальном он проводит прекрасный сезон с точки зрения остальных действий: отбор, позиционная игра, силовая борьба, прессинг, перехваты. Все это — на уровне лучших игроков РПЛ.

Умяров дает баланс в центре и за счет грамотного расположения успевает почти ко всем моментам. И поэтому Литвинов, который пока хуже в борьбе и позиционной работе, выглядит выигрышно за счет как раз явного автоматического мышления, способности играть с поднятой головой и качественно пасовать вперед. У Наиля, кстати, мышление тоже автоматическое, действует он разнообразно, но передачи нужно делать интенсивнее.

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Да, сейчас восстановились Зобнин и Хендрикс, но оба на сегодняшний день не выглядят людьми, способными Наиля полностью заменить. Хендрикс малоподвижен, Зобнин подвижен, но позиционно не дает достаточного качества и нестабилен в отборе.

В общем, Витории придется поломать голову перед матчем с «Динамо», а затем и перед «Лестером» с «Зенитом». К сожалению, прогресс футболиста особенно ощущается в моменты его отсутствия.

Еще одна действительно серьезная проблема — отсутствие Квинси Промеса. Голландец провел восхитительный сентябрь, забил четыре гола и стал лучшим по опросам болельщиков клуба.

В свои лучшие сезоны Промес решал результат матчей, поэтому был так ценен для «Спартака» и уже стал самым забивным легионером в истории красно-белых.

3&nbsp;октября. Грозный. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. 41-я минута. Александр Соболев празднует забитый мяч. «Спартаку» хватило сил после Неаполя. Красно-белые выиграли в Грозном

Тем не менее найти замену Промесу, скорее всего, можно. Если разговор идет о схеме 3-4-3, то его вероятным сменщиком впереди станет Джордан Ларссон. Проблема, правда, в том, что швед не очень любит играть в широкой позиции флангового форварда, его стихия — второй нападающий в схеме с двумя форвардами. И здесь либо Витория перестроит схему, к примеру, на 3-5-2, либо Ларссон адаптируется к флангу атаки. В любом случае отсутствие Промеса перед матчем с «Динамо» и форма Ларссона вкупе с непривычной позицией «Спартак» точно ослабят.

А вот потеря Понсе, пожалуй, в конкретном матче будет наименее заметна. Аргентинец был очень хорош на старте сезона и в итоге замотивировал Соболева, который в последних играх пришел в себя и даже забил победный мяч «Ахмату». Именно Соболев должен стать главной атакующей силой «Спартака» в игре с «Динамо». Как по мне, мощный российский форвард в хорошей форме — игрок достаточного высокого качества, чтобы дать Понсе спокойно восстановиться от травмы. Проблема Александра — это мотивация, но против «Динамо», «Лестера» и «Зенита» как раз с ней проблем быть не должно.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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24%

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ИТМ1 (1.5)

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