«Спартак» проиграет в дерби «Динамо», Гисдоль начнет в «Локомотиве» с победы. Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и музыкант Юрий Давыдов.

«Арсенал» — «Зенит»

Борис Игнатьев — 0:2. Поставлю на «Зенит», потому что он по всем компонентам сильнее соперника. Это лидер и флагман нашего футбола.

Юрий Давыдов — 1:3. «Зенит» сейчас как минимум на голову выше всех в РПЛ, и «Арсенала», конечно же, в том числе. Думаю, что «Зенит» уверенно выиграет.

«Рубин» — «Локомотив»

Игнатьев — 1:1. В «Локомотиве» сменился тренер, клуб ищет новый вектор развития. «Рубин» не в лучшем состоянии, поэтому здесь, на мой взгляд, будет ничья.

Давыдов — 1:2. После того, что произошло в «Локомотиве», никто не знает, как будет играть команда. Но поскольку я болею за «Локо», то поставлю на его победу со счетом 2:1.

«Спартак» — «Динамо»

Игнатьев — 0:1. Динамовцы показывают хорошую игру, одну из лучших в РПЛ на данный момент. У «Спартака» более хаотичный футбол, команда еще не выстроена. Думаю, что «Динамо» выиграет.

Давыдов — 0:1. Тяжело предсказать победу «Динамо», но в победу «Спартака» верится еще меньше. Красно-белые могут выиграть 5:0, а могут и проиграть с таким же счетом. Мне кажется, что «Динамо» все-таки выглядит сейчас чуть лучше, чем «Спартак».

«Сочи» — «Ростов»

Игнатьев — 2:0. Хозяева должны быть в хорошем настроении после победы над «Зенитом». «Ростов» тоже выиграл, но сочинцы играют стабильнее, у них более качественный состав. Поставлю на их победу.

Давыдов — 1:1. Непонятно, откуда сейчас «Ростову» брать силы, чтобы выйти из кризиса. Думаю, что дончане не выиграют, но и не проиграют. Мне кажется, здесь будет ничья.

«Урал» — ЦСКА

Игнатьев — 0:1. Хоть «Урал» и выиграл в последнем туре, ЦСКА обязан брать в Екатеринбурге три очка.

Давыдов — 1:0. Когда-то Дмитрий Кузнецов, бывший капитан ЦСКА, сказал об одном из аутсайдеров: «Мертвые поперли». Эта фраза вполне применима к нынешнему «Уралу». Что-то мне подсказывает, что армейцы в этом матче проиграют.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Игнатьев — 2:1. Две очень симпатичные команды. Футболисты «Нижнего» пытаются играть в комбинационный футбол, что иногда им даже мешает. Более динамичные «Крылья», на мой взгляд, выиграют.

Давыдов — 0:0. Такие команды, как «Крылья» и «Нижний», любят пободаться. Но в матче друг с другом это вряд ли принесет им много пользы. Поставлю на ничью.

«Химки» — «Ахмат»

Игнатьев — 1:1. И «Химки», и «Ахмат» начали неудачно. Обе команды куда лучше смотрелись в прошлом сезоне. Не думаю, что «Химки» смогут обыграть «Ахмат». Скорее всего, будет ничья.

Давыдов — 1:0. «Ахмат» играет невпопад. Буду рад победе «Химок».

«Краснодар» — «Уфа»

Игнатьев — 2:0. «Краснодар» играет в зрелищный футбол. В матче с такими командами всегда тяжело — не знаешь, откуда ждать неприятностей. Поставлю на победу хозяев со счетом 2:0.

Давыдов — 3:0. В прошлом туре «Краснодару» не дали пробить пенальти. Может быть, фортуна вернет должок в игре с «Уфой»? Хотя и без пенальти «Краснодар» должен уверенно побеждать.