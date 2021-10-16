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«Спартак» проиграет в дерби «Динамо», Гисдоль начнет в «Локомотиве» с победы. Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» проиграет в дерби «Динамо», Гисдоль начнет в «Локомотиве» с победы. Прогнозы на 11-й тур РПЛ»

№ 8547, от 15.10.2021

«Спартак» — «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и музыкант Юрий Давыдов.

«Арсенал» — «Зенит»

Борис Игнатьев — 0:2. Поставлю на «Зенит», потому что он по всем компонентам сильнее соперника. Это лидер и флагман нашего футбола.

Юрий Давыдов — 1:3. «Зенит» сейчас как минимум на голову выше всех в РПЛ, и «Арсенала», конечно же, в том числе. Думаю, что «Зенит» уверенно выиграет.

Арсенал Т — Зенит

«Рубин» — «Локомотив»

Игнатьев — 1:1. В «Локомотиве» сменился тренер, клуб ищет новый вектор развития. «Рубин» не в лучшем состоянии, поэтому здесь, на мой взгляд, будет ничья.

Давыдов — 1:2. После того, что произошло в «Локомотиве», никто не знает, как будет играть команда. Но поскольку я болею за «Локо», то поставлю на его победу со счетом 2:1.

Рубин — Локомотив

«Спартак» — «Динамо»

Игнатьев — 0:1. Динамовцы показывают хорошую игру, одну из лучших в РПЛ на данный момент. У «Спартака» более хаотичный футбол, команда еще не выстроена. Думаю, что «Динамо» выиграет.

Давыдов — 0:1. Тяжело предсказать победу «Динамо», но в победу «Спартака» верится еще меньше. Красно-белые могут выиграть 5:0, а могут и проиграть с таким же счетом. Мне кажется, что «Динамо» все-таки выглядит сейчас чуть лучше, чем «Спартак».

Спартак — Динамо

«Сочи» — «Ростов»

Игнатьев — 2:0. Хозяева должны быть в хорошем настроении после победы над «Зенитом». «Ростов» тоже выиграл, но сочинцы играют стабильнее, у них более качественный состав. Поставлю на их победу.

Давыдов — 1:1. Непонятно, откуда сейчас «Ростову» брать силы, чтобы выйти из кризиса. Думаю, что дончане не выиграют, но и не проиграют. Мне кажется, здесь будет ничья.

Сочи — Ростов

«Урал» — ЦСКА

Игнатьев — 0:1. Хоть «Урал» и выиграл в последнем туре, ЦСКА обязан брать в Екатеринбурге три очка.

Давыдов — 1:0. Когда-то Дмитрий Кузнецов, бывший капитан ЦСКА, сказал об одном из аутсайдеров: «Мертвые поперли». Эта фраза вполне применима к нынешнему «Уралу». Что-то мне подсказывает, что армейцы в этом матче проиграют.

Урал — ЦСКА

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Игнатьев — 2:1. Две очень симпатичные команды. Футболисты «Нижнего» пытаются играть в комбинационный футбол, что иногда им даже мешает. Более динамичные «Крылья», на мой взгляд, выиграют.

Давыдов — 0:0. Такие команды, как «Крылья» и «Нижний», любят пободаться. Но в матче друг с другом это вряд ли принесет им много пользы. Поставлю на ничью.

Крылья Советов — Нижний Новгород

«Химки» — «Ахмат»

Игнатьев — 1:1. И «Химки», и «Ахмат» начали неудачно. Обе команды куда лучше смотрелись в прошлом сезоне. Не думаю, что «Химки» смогут обыграть «Ахмат». Скорее всего, будет ничья.

Давыдов — 1:0. «Ахмат» играет невпопад. Буду рад победе «Химок».

Химки — Ахмат

«Краснодар» — «Уфа»

Игнатьев — 2:0. «Краснодар» играет в зрелищный футбол. В матче с такими командами всегда тяжело — не знаешь, откуда ждать неприятностей. Поставлю на победу хозяев со счетом 2:0.

Давыдов — 3:0. В прошлом туре «Краснодару» не дали пробить пенальти. Может быть, фортуна вернет должок в игре с «Уфой»? Хотя и без пенальти «Краснодар» должен уверенно побеждать.

Краснодар — Уфа
        

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

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Обе забьют - да

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Николай Егорычев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры