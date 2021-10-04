У «Спартака» — три витории подряд. Но дальше — «Динамо», «Лестер» и «Зенит»
У «Спартака» впервые в сезоне три победы подряд во всех турнирах — «Уфа», «Наполи», «Ахмат». После Неаполя Руй Витория, думается, создал себе неплохой задел по времени, когда его вообще не будут трогать. Но победа в Грозном была очень нужна, чтобы закрепить это психологическое чувство — в первую очередь, для игроков.
После таких матчей, как в Италии, команда начинает намного больше верить в идеи своего тренера. Но, чтобы снова не разуверилась и не вернулась к прежнему состоянию, нужна быстрая моральная подпитка. В Грозном «Спартак» ее получил, притом что было очень сложно — игра через два дня на третий, перелеты Неаполь — Москва и Москва — Грозный. Учитывая, что в том же туре проиграли (причем кому!) «Динамо», «Локомотив» и «Рубин», неожиданно уступил дома «Зенит», отобрали по два очка друг у друга ЦСКА с «Краснодаром», это было особенно вовремя.
Сработал переход на схему с тремя центральными защитниками, в которой вполне рабочей боевой единицей выглядит новичок Кофрие. После дерби я высказывал мнение, что легионеры при нынешнем лимите не должны покупаться для «рабоче-крестьянских» функций; их роль — если использовать кальку с английского, «делать разницу». Не собираюсь переобуваться на лету, а лишь выражаю уважение бойцовским качествам и старательности бельгийца. Дурака он точно не валяет, и такое отношение к делу всегда влияет на других. Уж хейта этот парень точно не заслуживает — что может, максимум того и делает.
Помню, после дерби неодобрительно отозвался о действиях молодого Литвинова в работе с мячом, с чем многие не согласились. Может, я тогда и перегнул палку — он точно был не хуже команды в целом. А дальше пошло всё лучше. Теперь готов признать правоту Руя, сделавшего на этого парня ставку — пусть, наверное, и вынужденно, когда там стало просто некому играть. И посмотрите, как воспользовался своими шансами он, а как — тот же Ломовицкий.
Пара молодых Умяров — Литвинов — один из ключей к успеху в последних матчах. Наиль вообще ещё с предсезонки пользовался особым вниманием и доверием Руя, начавшего его ставить с первого контрольного матча. Теперь Умяров принялся стабильно оправдывать его доверие. Может, дело в том, что он по натуре — лидер, командир. Но опытными людьми в центре поля он рулить не мог. Когда же они стали выходить с Литвиновым — сам бог велел.
Гол Соболева был очень Саше нужен для восстановления уверенности. Играть он может и намного сильнее, но лучшего лекарства, чем гол, тем более победный, для форвардов ещё не создано.
Незабитый пенальти Бакаева совершенно не отражает его игры в последнее время — Зелимхан прибавляет на глазах, и в футболе Витории это рано или поздно должно было произойти. Вот и в сборную его справедливо довызвали, и за это оперативное опровержение своего предыдущего решения Валерий Карпин заслуживает одобрения — он показал, что пляшет от игры человека здесь и сейчас.
Ещё совсем недавно «Спартак», казалось, наглухо завяз в середине таблицы, а сейчас он, хоть и седьмой, лишь на очко отстаёт от четвёртого места и на три — от второго. И с этим самым вторым, «Динамо», сойдётся в важнейшем очном матче сразу после перерыва в чемпионате.
Вообще, три следующих встречи будут для красно-белых топовыми по сложности и очень показательными. Между матчами со вторым и первым местами РПЛ вклинится домашняя игра с «Лестером».
Вот на этом этапе и поймём, появляется ли стабильность у нового «Спартака». Ведь, чтобы не впадать в эйфорию от трёх побед подряд, не стоит забывать о том, что и «Легия», и проигрыш в дерби с ЦСКА были совсем недавно.
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Роман Савин
Т.е. во всех трех матчеах удалить по одному игроку соперника в середине 1го тайма? А лучше минуте этак на 5-й! Скорее всего получите вы три баранки в этих играх..Хотя силу Динамо уж очень преувеличивают и переоценивают..С ними можете зацепить очки.
04.10.2021
Анкль Ben's
Ну Фернан масай жеж?
04.10.2021
МЯСО ВРЕДНО
Опасайтесь команда в целом и персонально игроки, которых похвалил ИЯР. Плохая примета. Почти как Ловчев на ТВ.
04.10.2021
d c
Пpогнoзы футбольных матчей bet-org.ru
04.10.2021
serzheo
Ибо - чухня... И Соболь - топчик и Литвинов... Скучно.
04.10.2021
serzheo
Не знаю таких. У нас Колумбия и Бразилия. В Бразилии вообще фсе белые.
04.10.2021
Анкль Ben's
8:55 по мск, а у ИгрьЯклича жалких 20 коммов... Исписалсо Гуру?
04.10.2021
Анкль Ben's
Масаистей масаи тока в Буркино-Фасо.
04.10.2021
serzheo
У нас правильные метисы.
04.10.2021
HerculesKolya
Ну у Зенита тоже Ювентус, Спартак, а потом Динамо! Так что не надо ссыковать, надо играть!
04.10.2021
Анкль Ben's
Масаи из Зенития - убирайтесь!
04.10.2021
Анкль Ben's
Дануна. Дня два назад, Илюха Казаков, со страниц СЭ швырялсо.
04.10.2021
serzheo
Опять встали с колен. Но аккуратно озираясь - нет ли рядом волков. :face_with_monocle:
04.10.2021
Анкль Ben's
"Не собираюсь переобуваться на лету..."(с) Это ИгрьЯклич написал, есичо.
04.10.2021
alex-ls
с динамо можно и ничью сгонять. остальных надо побеждать :(
04.10.2021
Alkatraza111
Это уже устарело давно.
04.10.2021
Alkatraza111
Самая главная игра против Лестера.
04.10.2021
shutnik78
забыл про перчатку написать
04.10.2021
blue-white!
:stuck_out_tongue:
04.10.2021
Феликс Иваненко
Кто б сомневался
04.10.2021
blue-white!
Меня устроит поражение КБ в первом матче, победа во втором и ничья в третьем...:grin:
04.10.2021
Fanatico
и еще дальше голодный до очков кровожадный Ростов )))
04.10.2021
Михаил Пронькин
Задача минимум на матчи с Динамо, Лестером, Зенитом - 5 очков. Но порадуют только 9. Всех троих можно и нужно обыгрывать, если повторить уровень игры с Наполи.
04.10.2021
30.09.2021
вот и посмотрим, действительно, что почем..
04.10.2021
blue-white!
Но дальше — «Динамо», «Лестер» и «Зенит»-------------------Назревают 3 defeats...
04.10.2021
РУКА БОГА
Ну наконец то, Графоман Графоманович, мы так ждали очередной хвалебный гимн Спартаку!!!
04.10.2021