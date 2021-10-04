Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У «Спартака» — три витории подряд. Но дальше — «Динамо», «Лестер» и «Зенит»

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 08:30
3 октября. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 0:1. Фото ФК «Спартак»
3 октября. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 0:1. Фото ФК «Спартак»
Теги:
Игорь Рабинер — о победе красно-белых в Грозном.
3&nbsp;октября. Грозный. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. 41-я минута. Александр Соболев празднует забитый мяч. «Спартаку» хватило сил после Неаполя. Красно-белые выиграли в Грозном

У «Спартака» впервые в сезоне три победы подряд во всех турнирах — «Уфа», «Наполи», «Ахмат». После Неаполя Руй Витория, думается, создал себе неплохой задел по времени, когда его вообще не будут трогать. Но победа в Грозном была очень нужна, чтобы закрепить это психологическое чувство — в первую очередь, для игроков.

После таких матчей, как в Италии, команда начинает намного больше верить в идеи своего тренера. Но, чтобы снова не разуверилась и не вернулась к прежнему состоянию, нужна быстрая моральная подпитка. В Грозном «Спартак» ее получил, притом что было очень сложно — игра через два дня на третий, перелеты Неаполь — Москва и Москва — Грозный. Учитывая, что в том же туре проиграли (причем кому!) «Динамо», «Локомотив» и «Рубин», неожиданно уступил дома «Зенит», отобрали по два очка друг у друга ЦСКА с «Краснодаром», это было особенно вовремя.

Сработал переход на схему с тремя центральными защитниками, в которой вполне рабочей боевой единицей выглядит новичок Кофрие. После дерби я высказывал мнение, что легионеры при нынешнем лимите не должны покупаться для «рабоче-крестьянских» функций; их роль — если использовать кальку с английского, «делать разницу». Не собираюсь переобуваться на лету, а лишь выражаю уважение бойцовским качествам и старательности бельгийца. Дурака он точно не валяет, и такое отношение к делу всегда влияет на других. Уж хейта этот парень точно не заслуживает — что может, максимум того и делает.

Квинси Промес и&nbsp;Руслан Литвинов. Литвинов — открытие сезона в «Спартаке». Он долго шел к тому, чтобы играть в основе красно-белых

Помню, после дерби неодобрительно отозвался о действиях молодого Литвинова в работе с мячом, с чем многие не согласились. Может, я тогда и перегнул палку — он точно был не хуже команды в целом. А дальше пошло всё лучше. Теперь готов признать правоту Руя, сделавшего на этого парня ставку — пусть, наверное, и вынужденно, когда там стало просто некому играть. И посмотрите, как воспользовался своими шансами он, а как — тот же Ломовицкий.

Пара молодых Умяров — Литвинов — один из ключей к успеху в последних матчах. Наиль вообще ещё с предсезонки пользовался особым вниманием и доверием Руя, начавшего его ставить с первого контрольного матча. Теперь Умяров принялся стабильно оправдывать его доверие. Может, дело в том, что он по натуре — лидер, командир. Но опытными людьми в центре поля он рулить не мог. Когда же они стали выходить с Литвиновым — сам бог велел.

Гол Соболева был очень Саше нужен для восстановления уверенности. Играть он может и намного сильнее, но лучшего лекарства, чем гол, тем более победный, для форвардов ещё не создано.

Квинси Промес и&nbsp;Руслан Литвинов. Литвинов — открытие сезона в «Спартаке». Он долго шел к тому, чтобы играть в основе красно-белых

Незабитый пенальти Бакаева совершенно не отражает его игры в последнее время — Зелимхан прибавляет на глазах, и в футболе Витории это рано или поздно должно было произойти. Вот и в сборную его справедливо довызвали, и за это оперативное опровержение своего предыдущего решения Валерий Карпин заслуживает одобрения — он показал, что пляшет от игры человека здесь и сейчас.

Ещё совсем недавно «Спартак», казалось, наглухо завяз в середине таблицы, а сейчас он, хоть и седьмой, лишь на очко отстаёт от четвёртого места и на три — от второго. И с этим самым вторым, «Динамо», сойдётся в важнейшем очном матче сразу после перерыва в чемпионате.

Вообще, три следующих встречи будут для красно-белых топовыми по сложности и очень показательными. Между матчами со вторым и первым местами РПЛ вклинится домашняя игра с «Лестером».

Вот на этом этапе и поймём, появляется ли стабильность у нового «Спартака». Ведь, чтобы не впадать в эйфорию от трёх побед подряд, не стоит забывать о том, что и «Легия», и проигрыш в дерби с ЦСКА были совсем недавно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Поражения «Зенита» и «Локо», день сенсаций в Европе. Главное к утру
Кто не поможет сборной России в октябрьских матчах: от Головина до Дзюбы
У «Спартака» — три витории подряд. Но дальше — «Динамо», «Лестер» и «Зенит»
Фанат Джеки Чана, воспитывался кунг-фу-мамой, может проломить череп. Веном — самый креативный нокаутер в мире
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры


  • Роман Савин

    Т.е. во всех трех матчеах удалить по одному игроку соперника в середине 1го тайма? А лучше минуте этак на 5-й! Скорее всего получите вы три баранки в этих играх..Хотя силу Динамо уж очень преувеличивают и переоценивают..С ними можете зацепить очки.

    04.10.2021

  • Анкль Ben's

    Ну Фернан масай жеж?

    04.10.2021

  • МЯСО ВРЕДНО

    Опасайтесь команда в целом и персонально игроки, которых похвалил ИЯР. Плохая примета. Почти как Ловчев на ТВ.

    04.10.2021

  • d c

    Пpогнoзы футбольных матчей bet-org.ru

    04.10.2021

  • serzheo

    Ибо - чухня... И Соболь - топчик и Литвинов... Скучно.

    04.10.2021

  • serzheo

    Не знаю таких. У нас Колумбия и Бразилия. В Бразилии вообще фсе белые.

    04.10.2021

  • Анкль Ben's

    8:55 по мск, а у ИгрьЯклича жалких 20 коммов... Исписалсо Гуру?

    04.10.2021

  • Анкль Ben's

    Масаистей масаи тока в Буркино-Фасо.

    04.10.2021

  • serzheo

    У нас правильные метисы.

    04.10.2021

  • HerculesKolya

    Ну у Зенита тоже Ювентус, Спартак, а потом Динамо! Так что не надо ссыковать, надо играть!

    04.10.2021

  • Анкль Ben's

    Масаи из Зенития - убирайтесь!

    04.10.2021

  • Анкль Ben's

    Дануна. Дня два назад, Илюха Казаков, со страниц СЭ швырялсо.

    04.10.2021

  • serzheo

    Опять встали с колен. Но аккуратно озираясь - нет ли рядом волков. :face_with_monocle:

    04.10.2021

  • Анкль Ben's

    "Не собираюсь переобуваться на лету..."(с) Это ИгрьЯклич написал, есичо.

    04.10.2021

  • alex-ls

    с динамо можно и ничью сгонять. остальных надо побеждать :(

    04.10.2021

  • Alkatraza111

    Это уже устарело давно.

    04.10.2021

  • Alkatraza111

    Самая главная игра против Лестера.

    04.10.2021

  • shutnik78

    забыл про перчатку написать

    04.10.2021

  • blue-white!

    :stuck_out_tongue:

    04.10.2021

  • Феликс Иваненко

    Кто б сомневался

    04.10.2021

  • blue-white!

    Меня устроит поражение КБ в первом матче, победа во втором и ничья в третьем...:grin:

    04.10.2021

  • Fanatico

    и еще дальше голодный до очков кровожадный Ростов )))

    04.10.2021

  • Михаил Пронькин

    Задача минимум на матчи с Динамо, Лестером, Зенитом - 5 очков. Но порадуют только 9. Всех троих можно и нужно обыгрывать, если повторить уровень игры с Наполи.

    04.10.2021

  • 30.09.2021

    вот и посмотрим, действительно, что почем..

    04.10.2021

  • blue-white!

    Но дальше — «Динамо», «Лестер» и «Зенит»-------------------Назревают 3 defeats...

    04.10.2021

  • РУКА БОГА

    Ну наконец то, Графоман Графоманович, мы так ждали очередной хвалебный гимн Спартаку!!!

    04.10.2021