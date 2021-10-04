Игорь Рабинер — о победе красно-белых в Грозном.

У «Спартака» впервые в сезоне три победы подряд во всех турнирах — «Уфа», «Наполи», «Ахмат». После Неаполя Руй Витория, думается, создал себе неплохой задел по времени, когда его вообще не будут трогать. Но победа в Грозном была очень нужна, чтобы закрепить это психологическое чувство — в первую очередь, для игроков.

После таких матчей, как в Италии, команда начинает намного больше верить в идеи своего тренера. Но, чтобы снова не разуверилась и не вернулась к прежнему состоянию, нужна быстрая моральная подпитка. В Грозном «Спартак» ее получил, притом что было очень сложно — игра через два дня на третий, перелеты Неаполь — Москва и Москва — Грозный. Учитывая, что в том же туре проиграли (причем кому!) «Динамо», «Локомотив» и «Рубин», неожиданно уступил дома «Зенит», отобрали по два очка друг у друга ЦСКА с «Краснодаром», это было особенно вовремя.

Сработал переход на схему с тремя центральными защитниками, в которой вполне рабочей боевой единицей выглядит новичок Кофрие. После дерби я высказывал мнение, что легионеры при нынешнем лимите не должны покупаться для «рабоче-крестьянских» функций; их роль — если использовать кальку с английского, «делать разницу». Не собираюсь переобуваться на лету, а лишь выражаю уважение бойцовским качествам и старательности бельгийца. Дурака он точно не валяет, и такое отношение к делу всегда влияет на других. Уж хейта этот парень точно не заслуживает — что может, максимум того и делает.

Помню, после дерби неодобрительно отозвался о действиях молодого Литвинова в работе с мячом, с чем многие не согласились. Может, я тогда и перегнул палку — он точно был не хуже команды в целом. А дальше пошло всё лучше. Теперь готов признать правоту Руя, сделавшего на этого парня ставку — пусть, наверное, и вынужденно, когда там стало просто некому играть. И посмотрите, как воспользовался своими шансами он, а как — тот же Ломовицкий.

Пара молодых Умяров — Литвинов — один из ключей к успеху в последних матчах. Наиль вообще ещё с предсезонки пользовался особым вниманием и доверием Руя, начавшего его ставить с первого контрольного матча. Теперь Умяров принялся стабильно оправдывать его доверие. Может, дело в том, что он по натуре — лидер, командир. Но опытными людьми в центре поля он рулить не мог. Когда же они стали выходить с Литвиновым — сам бог велел.

Гол Соболева был очень Саше нужен для восстановления уверенности. Играть он может и намного сильнее, но лучшего лекарства, чем гол, тем более победный, для форвардов ещё не создано.

Незабитый пенальти Бакаева совершенно не отражает его игры в последнее время — Зелимхан прибавляет на глазах, и в футболе Витории это рано или поздно должно было произойти. Вот и в сборную его справедливо довызвали, и за это оперативное опровержение своего предыдущего решения Валерий Карпин заслуживает одобрения — он показал, что пляшет от игры человека здесь и сейчас.

Ещё совсем недавно «Спартак», казалось, наглухо завяз в середине таблицы, а сейчас он, хоть и седьмой, лишь на очко отстаёт от четвёртого места и на три — от второго. И с этим самым вторым, «Динамо», сойдётся в важнейшем очном матче сразу после перерыва в чемпионате.

Вообще, три следующих встречи будут для красно-белых топовыми по сложности и очень показательными. Между матчами со вторым и первым местами РПЛ вклинится домашняя игра с «Лестером».

Вот на этом этапе и поймём, появляется ли стабильность у нового «Спартака». Ведь, чтобы не впадать в эйфорию от трёх побед подряд, не стоит забывать о том, что и «Легия», и проигрыш в дерби с ЦСКА были совсем недавно.