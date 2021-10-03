«Спартаку» хватило сил после Неаполя. Красно-белые выиграли в Грозном

Победу (1:0) москвичам принес гол Александра Соболева.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Соболев, 41.

Нереализованный пенальти: Бакаев, 68 (вратарь).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Полярус (Карапузов, 66), Тимофеев, Уткин (Себай, 65), Коновалов (Иналкаев, 84), Харин, Конате.

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Кофрие, Джикия, Мозес, Умяров, Литвинов (Денисов, 90+5), Бакаев (Игнатов, 86), Айртон, Соболев, Промес (Ломовицкий, 78).

Предупреждения: Тимофеев, 38. Литвинов, 39. Коновалов, 55. Мозес, 71. Бакаев, 83. Ломовицкий, 90+6.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Богданов (Верея).

ВАР: Карасев (Москва). Богач (Люберцы).

3 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Когда сошла эйфория после успеха в Неаполе, стало ясно, что у «Спартака» возникла еще одна серьезная кадровая проблема: из-за травмы колена выбыл из строя Эсекиэль Понсе. В итоге команда осталась с одним номинальным форвардом, и забуксовавший на старте сезона Александр Соболев в Грозном вышел в старте. Он тоже, кстати, вернулся из Италии не до конца здоровым. На стадионе «Диего Армандо Марадона» нападающий заканчивал игру с перемотанной головой, а в Грозном появился на поле в регбийном шлеме. Вероятно, в том же, что в позапрошлом сезоне на матчи надевал Зелимхан Бакаев.

Хватит ли «Спартаку» сил на встречу в столице Чеченской Республики после феерии в Лиге Европы — таким для красно-белых был главный вопрос этого выезда. Да, после побед, тем более таких эмоциональных, всегда проще восстанавливаться, но с составом у красно-белых сейчас действительно есть проблемы. Собственно, Понсе вместо Соболева — это и есть единственная замена в старте по сравнению с Неаполем. По сути, у Витории нет вариантов, чтобы как-то освежить свой коллектив. Опций на скамейке совсем мало, в запасе становится все больше ребят из «Спартака-2».

Какой-то зрелищной игры в Грозном москвичи не показали. В первом тайме эпизодически проходили симпатичные атаки, но их оказалось не так много. Определенно эффект «Наполи» присутствовал. То ли спартаковцы действительно почувствовали уверенность в себе, поэтому действия футболистов не сквозили безнадегой, как это происходило совсем недавно, а может, просто так казалось на фоне яркой еврокубковой победы.

Как бы то ни было, «Спартак» приехал действовать на результат и обеспечил его, поймав соперника на ошибке. Руслан Литвинов перехватил мяч в центре и сразу покатил вперед на Соболева, который свой момент реализовал.

Празднуя гол, Соболев зажмурился и заткнул уши. Видимо, обращался к критикам, которые не дают ему покоя с начала сезона.

Ну а Литвинова вновь можно похвалить. 20-летний воспитанник спартаковской академии четвертую подряд встречу появился в числе первых одиннадцати — и вновь оставил очень приятное впечатление. Его уже называют открытием чемпионата-2021/22, и если кому-то это кажется поспешным выводом, то следует признать как минимум то, что парню выпал шанс и он за него крепко держится.

После перерыва «Спартак» вышел с очевидной задачей: построже и попроще сыграть в обороне и постараться найти еще один шанс впереди. Такой момент возник: Виктор Мозес на опыте спровоцировал Лысцова на фол в штрафной и заработал пенальти. Зелимхан Бакаев убедил Соболева отдать ему мяч, но 11-метровый не реализовал.

Играть оставалось еще полтайма, и красно-белым нужно было любыми способами доехать до победы. Тут нужно отметить, что «Ахмат» не выглядел свежее и по большому счету не наиграл на ничью. Логика вроде бы подсказывала «Спартаку» прижаться к своим воротам, но гости едва ли не больше времени проводили на чужой половине поля. И одержали в итоге трудовую и очень важную победу.

«Спартак» поднялся лишь на 7-е место, но в таблице такая плотность, что до идущего вторым «Динамо» всего три очка. РПЛ берет паузу на сборные, а сразу после нее нас ждет столичное дерби между красно-белыми и бело-голубыми.

Будет жара!