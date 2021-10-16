«Надо все делать по-людски, а не разбрасываться игроками такого уровня!» Как Дзюба реанимировал карьеру в Туле

Сегодня форвард сыграет против бывшего клуба.

В преддверии матча 11-го тура РПЛ «Арсенал» — «Зенит» «СЭ» вспоминает, как три года назад именно в тульском клубе реанимировал свою карьеру самый обсуждаемый футболист страны.

Зимой 2018 года из-за конфликта с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини нападающий Артем Дзюба ушел в аренду в тульский «Арсенал». Форвард надеялся, что у Миодрага Божовича, с которым завоевывал Кубок России в «Ростове», он вернет себе былую результативность и докажет свою состоятельность рулевому сборной России Станиславу Черчесову.

Два «привета» Карпину

В своем дебютном матче за туляков — против «Ахмата» (1:0) — Артем поучаствовал в голевой атаке, в результате которой Чаушич в компенсированное время принес команде Божовича победу (1:0).

Дальше — больше. Гол и результативная передача в гостевом поединке с «Амкаром» (2:1). Правда, победный мяч Дзюба забил после пенальти, который самостоятельно заработал, но которого вполне могло и не быть. Главный арбитр матча Михаил Вилков углядел фол Занева на форварде «Арсенала», хотя если нарушение и было (в чем также были сомнения), то, похоже, за пределами штрафной. 11-метровый Дзюба исполнил неважно — Хомич среагировал на не самый сложный удар. Только помочь голкиперу из партнеров на отскоке никто не успел — нападающий «Арсенала» добил мяч в сетку.

— Мы победили заслуженно. Дзюба сыграл очень хорошо в этом матче, — констатировал Божович на пресс-конференции.

На следующий день после этого тура Станислав Черчесов объявил расширенный состав сборной на контрольные матчи с Бразилией и Францией. Дзюбы в нем не оказалось. В атаке рулевой национальной команды сделал ставку на Заболотного, Смолова и Кокорина.

«В случае с Дзюбой вызов пока не так очевиден, выбор в пользу Заболотного еще можно объяснить. Но что если Дзюба поймает кураж и будет постоянно забивать? — рассуждал обозреватель «СЭ». — Это ведь не исключено — это его стихия — доказывать, когда все списали со счетов. Посмотрим, сработает ли здесь спортивный принцип».

Принцип сработал. Дзюба действительно продолжил клепать голы, оформив дубль в матче с «Ростовом» (2:2). А помните, кто тогда тренировал дончан? Правильно — Валерий Карпин.

Оба гола зенитовского «оружейника» получились по-настоящему классными. В первом случае Дзюба продавил Калачева в центре штрафной и здорово сыграл на опережение после прострела Кангва, умчавшегося на бровке от Скопинцева. Во втором — немедленно, первым же касанием уложил в угол мяч, отскочивший от Кангва. Праздновал успехи, кстати, Дзюба очень пылко. Плясал на углу поля, собрав рядом с собой всех партнеров. Устраивал забеги по бровке и несколько раз победно вскидывал руки вверх.

В противостоянии Карпин — Дзюба победу стоило зафиксировать за нападающим. Ведь именно он почти в одиночку украл у «Ростова» два очка.

Тогда же Артем произнес одну из своих знаменитых фраз, о которой в свете перемен в сборной России в июле 2021 года, возможно, сильно пожалел.

«Карпин? Для меня этот человек не существует. Я бы мог подбежать к нему и показать свою фамилию, но...» — сказал Артем в интервью журналисту Тимуру Журавелю после игры.

«Мне было жалко Дзюбу»

Черчесов, в свою очередь, внешне довольно спокойно реагировал на голевые подвиги Дзюбы.

— Сколько еще хороших матчей должен провести Дзюба , чтобы заслужить вызов? — спросили главного тренера сборной накануне игры с бразильцами.

— Реагировать мы можем на все и в любой ситуации, но стараемся не делать резких движ ений ни в ту, ни в другую сторону. Вы сейчас назвали одну фамилию, а вчера ведь и Ильин забил два, и Ионов. Понят но, что вам всем интересен один конкретный случай. Нас же интересует общая ситуация. Поэтому мы относимся спокойно.

Дзюба и сам понимал, что нужно дальше пополнять лицевой счет. Что и было сделано сразу после паузы на матчи сборной. Правда, очередного гола Артема тулякам не хватило даже для ничьей во встрече с «Динамо» (1:2). Но вот игра габаритного форварда однозначно приблизила его к национальной команде. Он сам начал атаку, поборовшись на подступах к штрафной. Сам же завершил, замкнув подачу мощным ударом головой.

В следующем туре «Арсенал» одолел «Уфу» без его голов. Однако Божович все равно на пресс-конференции порассуждал о «дзюбозависимости» туляков.

— Команда избавляется от «дзюбозависимости»? Сегодня оба гола были забиты без его участия.

— Я бы не сказал, что избавляется. После того как мы забили первый гол, стали делать длинные передачи на Дзюбу. Мы — играющая команда, а стали на него грузить. В этот момент мне было его жалко. Он один вступал в единоборства, а остальные наблюдали, как летает мяч. Нельзя так играть. А вот когда мы стали играть в комбинационный футбол, то начали создавать хорошие моменты. Не было установки играть на Артема, а «дзюбозависимость» есть. В конце, когда надо было сохранить мяч, он это делал. Артем очень нам помогает.

«Заплачу из своего кармана 10 миллионов, чтобы сыграть против «Зенита»!

Впрочем, против «Краснодара» и Дзюба не помог — 0:3. Возможно, Артем уже тогда держал в голове матч следующего тура. 22 апреля в Тулу пожаловал «Зенит» Манчини. Разговоры о том, сыграет ли Дзюба против своего клуба и сколько будет стоить его выход на поле (10 миллионов рублей), будоражили общественность весь месяц.

— Я понимаю, что сделав это, окончательно в ноль уйду. То есть на три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть. Но я 100 процентов заплачу из своего кармана, лишь бы выйти на поле. Если этого не сделаю, то стану крохобором на всю страну, — заявил Дзюба в эфире передачи «Футбол России» за несколько дней до игры.

Дзюба в итоге вышел на поле. Расходы, как выяснилось позже, взял на себя тульский клуб.

«Зенит» в первом тайме выглядел неважно. Тогда как Дзюба — отлично (во всяком случае, в атаке). Артем не забил сам, но обе голевые атаки были организованы при его участии. На 3-й минуте нападающий отдал своевременную передачу на Горбатенко, далее классно сместился в центр, стянув на себя двух соперников и освободив коридор для партнера. Тот, подработав мяч и приблизившись к штрафной, хлестким ударом в дальний угол открыл счет.

Радовался Артем очень бурно — тут же прибежал в кучу-малу и не успокоился, пока не поздравил лично каждого из игроков «Арсенала».

При втором голе Дзюба стал косвенным героем — при фланговой подаче он вновь вынудил защитников собраться возле себя, и пусть проиграл верховую дуэль, однако мяч отскочил к Ткачеву, который мощнейшим выстрелом в ближний угол не оставил шансов Лодыгину.

Питерцы благодаря дублю Кузяева и удалению Горбатенко перевернули игру, однако именно Дзюба, пусть и немного неуклюже, но все же внес мяч в сетку ворот гостей на 88-й минуте, лишив их победы.

— Олег Шатов, арендованный «Краснодаром», и Артем Дзюба отправили в ворота вашей команды по мячу, — заметили журналисты Манчини после матча.

— Я рад и за Олега, и за Артема, рад, что они забили. Мое мнение об игроке не может измениться из-за того, что он забил один гол.

— Артем сегодня показал, что заслуживает вызова в сборную России и заслуживает того, чтобы играть за «Зенит», — это уже реплика Божовича. — При всем моем уважении к «Зениту», но игра длинными передачами на Заболотного — не для такой команды. Вы помните, когда в Питере были Аршавин, Халк, Витсель, Кержаков, Тимощук, они играли короткими передачами, играли в футбол. А сейчас... К сожалению, идут длинные передачи на Заболотного.

«А что он показал? Гол в пустые ворота? Пусть в «Зените» 15 забьет!»

Сам Дзюба не скрывал удовлетворения от своей игры и результата матча против команды Манчини:

— Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества, — подчеркнул он в эфире программы «Foot'больные люди». — По-людски все надо делать. Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, не играл против «Зенита». Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами...Рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух — двух с половиной лет вместе. Но я очень рад, что я вышел, и, честно, очень ждал этой встречи.

Игра Дзюбы в тот день восхитила далеко не всех. Вот, например, отрывок из интервью «СЭ» известного шоумена, болельщика сине-бело-голубых Михаила Шаца.

— Да что вы с этим Дзюбой носитесь, господи. Чего он там доказал? Объясните мне, пожалуйста. Да, забил. И что дальше? Вы, журналисты, просто раздуваете историю, которой, на самом деле, нет.

— Почему нет?

— Да потому, что весь репортаж говорите только про Дзюбу. Для вас не сам футбол был важен, а то, забьет ли Дзюба «Зениту» или нет. Для вас, для комментаторов... Но сам матч был интереснее. Давайте не будем называть его пас тому п арню (Игорю Горбатенко. — Прим. «СЭ» ) голевым. Я тоже могу отдавать такие пасы. Это раз. Гол в пустые ворота на добивании? Окей. Прекрасно. А почему он не делал этого в «Зените» на протяжении 20 туров?

— Не сложилось с Манчини.

— Да что вы говорите? То есть Манчини ему запрещал забивать в пустые ворота и отдавать пасы? Наверное, так. Да? Я считаю, вы сейчас раздуваете мыльный пузырь. Что мне Дзюба мог доказать? Вот когда он вернется в «Зенит» и забьет свои 15 голов в течение сезона, тогда и докажет. Тогда не буду спорить. А вот этот гол в пустые ворота мне ничего абсолютно не показал.