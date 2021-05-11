«Спартаку» нечего делать в Лиге чемпионов? Смотрите в таблицу

Обозреватель «СЭ» не согласен с критикой красно-белых за матч с «Химками».

После победы «Спартака» посмотрел реакцию болельщиков красно-белых в соцсетях — ничего кроме удивления она не вызвала. Народ устроил команде экзекуцию: «футбол — дерьмо», «одни забросы в штрафную», «где мысль?», «нечего делать в Лиге чемпионов» и, конечно, «верните стеночки и забегания!», как без этого.

Ребята, очнитесь! На табло после 90 минут горели цифры 2:1 в пользу Доменико Тедеско и Ко — а ничего красивее результата в спорте вообще и в футболе в частности не придумано. И никогда не будет. Спартаковцы не просто дожали соперника — сделали это в ситуации, когда надо кровь из носу. Какие после этого могут быть вопросы?!

Я сам рос на игре Бескова, взрослел на кружевах Романцева, а спектакли в исполнении виртуоза Черенкова — едва ли не лучшее из того, что видел на поле своими глазами. Но мир и футбол меняются: сейчас НИКТО не может позволить себе тики-таку «Барселоны» нулевых-десятых и легендарный стиль «Спартака» 80-90-х. Теперь такое не работает: прагматики сожрут романтиков в секунду на быстром выходе из обороны и стремительных контратаках.

Кстати, если кто забыл, напомню: в плей-офф ЧМ-2010 сборная Испании, восхищавшая всех в 2008-2012 годах, выиграла все четыре матча с минимальным счетом 1:0, включая овертайм в финале против Голландии. И я что-то не припомню потоков критики в адрес «Красной фурии» — только респекты и восхищение...

Те же «Химки» стали при Черевченко грамотной, организованной, умеющей защищаться низким блоком командой. Достаточно посмотреть на результаты после назначения тренера: в 21 встрече одержаны 13 побед при 2 ничьих и 6 поражениях. Причем неудачи случались дважды с «Зенитом» и «Спартаком», по разу в гостях с «Локо» и «Ахматом» — против топ-клубов и неуступчивых дома грозненцев. То есть в понедельник красно-белые имели дело с крайне непростым оппонентом.

С самого начала было понятно, как именно подмосковный коллектив намерен действовать на «Открытие Банк Арене», а после удаления Глушенкова он вообще сел на свою треть — что вполне логично. Вы что, в такой ситуации ожидали града голов и моментов? Если да, то это очень наивно. Только так, как действовал «Спартак», можно добиться успеха в подобной игре: постоянное давление, навесы, забросы, борьба, борьба и еще раз борьба без особых изысков.

Все это в итоге привело к победному голу Ларссона, который как раз забит в лучших традициях красно-белых. Тонкий проникающий пас Соболева между ногами Тихого нашел шведа в штрафной, а Джордан, словно его великий отец Хенрик лет 25 назад, классно убрал движением корпуса защитника и пробил в противоход вратарю.

Вас все равно не впечатлила зрелищность? Тогда приведу статистику. Соотношение ударов — 22:6 в пользу команды Тедеско. В створ москвичи попали 8 раз, химчане — 3. По популярному сейчас показателю xG (коэффициенту ожидаемых голов) хозяева, по данным Understat, превзошли гостей более чем в четыре (!) раза — 2,18 против 0,51. Цифры свидетельствуют если не о тотальном, то об очень серьезном преимуществе «Спартака», так что его победа абсолютно логична.

Вы знаете, никогда не понимал тех болельщиков сборной Бразилии и СМИ, которые после успеха на ЧМ-1994 говорили и писали в духе «мы не можем принять этот титул, он взят не в нашем стиле». Причем таких было немало. Ну ок, у них, видевших триумфы Пеле и Гарринчи и имевших на тот момент уже три мировых чемпионства, имелся хотя бы какой-то повод так рассуждать — пусть, на мой взгляд, надуманный. Но нам в России вне зависимости от клубных пристрастий не до грибов — мы должны радоваться любой победе своей команды в РПЛ и тем более в Европе. Не обращая внимания на способ ее достижения. Или вы расстроились, когда наши прошли испанцев в 1/8 финала ЧМ-2018 по пенальти во встрече, которую британские соцсети назвали «обороной Сталинграда»? Нет, конечно, — вся страна прыгала до потолка от счастья.

Вы говорите, что «Спартаку» нечего делать в Лиге чемпионов? Есть чего. Прежде всего — зарабатывать огромные деньги, полагающиеся даже просто за участие в групповом турнире, не говоря уже о набранных очках. Закрывая тем самым вопрос с финансовым фейр-плей УЕФА. К тому же до старта в отборе в ЛЧ еще есть время — как на знакомство команды с новым тренером, так и на поиски усиления. И уж точно не стоит никого — в том числе красно-белых — хоронить заранее.

В общем, предлагаю перестать плеваться от понедельничного матча. Лучше внимательно посмотрите в таблицу, где «Спартак» второй с отличными шансами на серебро.