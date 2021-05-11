Нападающий «Спартака» Максим Глушенков, который на правах аренды играет за «Химки», после матча с красно-белыми поговорил с «СЭ».

— Брайан Идову сыграл рукой в атаке, которая привела к твоему голу?

— Да, но сейчас же такие трактовки правил. Если мяч отлетает от его ноги в руку на небольшом расстоянии, то это не засчитывается как фол. Поэтому он спокойно мог продолжить.

— Были сомнения? Думал, что гол могут не засчитать?

— Честно говоря, я был бы уже ничему не удивлен.

— Как удаление восприняла команда?

— Даже не знаю, что сказать. Да, я чуть перегорел, не совладал с эмоциями и получил красную карточку.

— Ты извинился перед ребятами?

— Конечно, попросил прощения. Парни молодцы, хочу отдать им должное, они боролись. Чуть-чуть не удержали результат.

— Не кажется, что эта красная не позволила «Химкам» зацепиться за ничью?

— У нас уже были красные карточки, но мы удерживали результат. Это седьмая красная, насколько я знаю. Чуть-чуть силенок не хватило, но парни все равно молодцы.

— В момент удаления тебя кто-то провоцировал или ты сам сорвался?

— Провокаций не было. Игровые моменты, стыки. Все нормально.

— Ты сейчас едешь на базу, а не домой, как большинство одноклубников. Это как-то связано с твоим удалением?

— Нет, это обычная практика. Я езжу на базу, потому что там вещи. Их нужно забрать, переодеться и ехать в гостиницу.

— После гола ты побежал к Денису Глушакову. Почему именно к нему?

— Мы просто в раздевалке договорились, что если я забью, то побегу к нему.

— Что он сказал?

— Да ничего такого: «Если забьешь, то беги ко мне».

— Как ты оцениваешь этот сезон с учетом твоей тяжелой травмы?

— Травма меня немного подкачала, хотя я не унывал. Восстанавливался как мог. Очень хотел попасть на молодежное Евро, но не получилось. Восстановиться я успел, но врачи и тренерский штаб в «Химках» перестраховывались. Не давали мне выходить играть, боялись немного. После шести месяцев уже начали выпускать.

— Летом ты возвращаешься в «Спартак». Готов к тому, что вновь придется доказывать свою состоятельность?

— Да, конечно. Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе.

— А если опять будет аренда?

— Я готов к этому. Ничего страшного я в этом не вижу. Мне нужна игровая практика, чтобы прогрессировать.

— Сегодня на матче был Николай Ларин (бывший директор академии «Чертаново», где обучался Глушенков. — Прим. «СЭ»). Ты как-то поддержал его после той ситуации с допросом?

— Я с ним связывался и лично виделся. Все мои слова в поддержку ему. Я надеюсь, что все будет хорошо.

— Ты веришь, что из этой ситуации он выйдет чистым?

— Никак не буду это комментировать. Он дал мне дорогу в футбол, поэтому все мои слова только в поддержку ему.