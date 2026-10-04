Ямаль штампует в сборной быстрые голы, Англия унизила Хорватию, а у Белоруссии первая победа

Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

Новый рекорд Кейна

Лига А. Группа 3

После поражения в полуфинале ЧМ-2018 Англия словно поставила задачу мстить Хорватии за ту обиду. Началось все в том же году, когда «Три льва» отправили «Шашечных» во второй по статусу дивизион ЛН. Потом — выиграли на групповой стадии Евро-2020 (1:0), а нынешним летом ярко стартовали на ЧМ-2026 (4:2). Сейчас успех англичан допускался даже с поправкой на магию Риеки, где хорваты никогда не проигрывали. Только даже в самых невероятных сценариях не было прописано повторение самой крупной победы в истории турнира (Германия громила Боснию). Хотя правильнее назвать это унижением Славена Билича, которого Томас Тухель счел нужным поддержать, не дожидаясь финального свистка.

Произошло это сразу после того, как окончательный счет установил Роджерс. А началось все с неудачного паса Гвардиола в район центрального круга, откуда мяч вернули к штрафной хозяев, и Беллингем вывел к воротам Кейна. Два следующих гола — заслуга воодушевленного трансфером в «Барселону» Гордона, который ассистировал Джуду и сам отправил мяч в сетку головой. Энтони, как и Кейн, забил во всех трех осенних турах. А Харри, в свою очередь, снова вошел в историю. На этот раз — как первый англичанин, в третий раз показавший двузначную результативность в сборной за календарный год.

И, конечно, отметим четыре балла (1+3) Беллингема. Полузащитникам «Трех львов» подобное не удавалось со времен Дэвида Платта в феврале 1993-го. Разница заключается в том, что тот отвел душу на скромном Сан-Марино, а Джуд дал огня во встрече с одной из самых успешных сборных Европы XXI века, которая болезненно переживает смену поколений и уход творца последних успехов Златко Далича. Хорваты раньше дома никогда не пропускали пять раз, а тут получили семь пробоин! Символ субботней игры — поразительно легкий обыгрыш Модрича в атаке, когда Беллингем ассистировал Сака.

Совершенная Испания

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3.

03 октября, 21:45. Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо)

Чехам после двух поражений, само собой, было не до любопытных сюжетов. Но как обойти стороной встречу двух тренеров, поднимавшихся по ступенькам системы испанских сборных?! Прежде чем начать свою триумфальную работу с «Красной фурией» (так называют только главную команду страны), Луис де ла Фуэнте выиграл юношеское (U-19) и молодежное первенство Европы.

52-летний Санти Дения приводил к званию чемпионов континента 17-летних и 19-летних, а потом взял золото Олимпиады-2024. На парижский финал поддержать коллегу прилетел де ла Фуэнте, который тремя годами ранее остановился в шаге от победы на Играх в Токио. Через руки Дении в разные годы прошли доросшие до первой сборной Эрик и Жоан Гарсия, Пубиль, Кубарси, Ферран Торрес, Фермин Лопес и Алекс Баэна. Но подняться выше на родине тренеру по понятным причинам было невозможно, и летом он возглавил Чехию.

Ясно, что испанцу непросто. Его предшественники играли в другой футбол — преимущественно с тройкой центральных защитников. Учиться жить без многолетнего лидера атаки Шика и разучивать новые схемы лучше хотя бы с сопоставимыми по уровню соперниками, а не в группе смерти. Но что есть, то есть. Причем Чехия оказалась даже удачливее остальных: Англия и Хорватия пропускали от Ямаля на 2-й минуте, тогда как в субботу фирменного крученого удара Ламина в «девятку» пришлось ждать до 6-й. Хотя в целом — все в лучших традициях звезды «Барсы»: пять из своих одиннадцати голов в сборной он забил по ходу стартовых десятиминуток.

Буквально купающийся в любви испанских болельщиков претендент на «Золотой мяч» (посмотрите его празднования около углового флажка в домашних матчах) в перерыве покидал поле с чувством выполненного долга. Хозяева вели с перевесом в два мяча, после того как ворота из района 11-метровой отметки расстрелял Родри. От больших проблем Чехию спас дебютировавший в старте сборной Антонин Кински — младший.

Оказалось, эти сейвы оставили гостей в игре. Они сумели сократить отставание и только благодаря отмене гола Испания не пропустила еще раз, когда мяч из рук неожиданно выпустил Райя. Споривший с судьями капитан чехов Крейчи получил первую из своих двух желтых карточек, а в большинстве у чемпионов мира отличился Мерино. «Красная фурия» лидирует со стопроцентным результатом, увеличив свою беспроигрышную серию до 41 матча. Рекорд поднимается на недосягаемую высоту.

И В Н П М О 1. Испания 3 3 0 0 10-4 9 2. Англия 3 2 0 1 11-3 6 3. Хорватия 3 1 0 2 3-12 3 4. Чехия 3 0 0 3 2-7 0

6 октября. Хорватия — Испания, Англия — Чехия.

12 ноября. Чехия — Испания, Англия — Хорватия.

15 ноября. Хорватия — Чехия, Испания — Англия.

Ошибки вратарей и юбилей Робертсона

Лига В. Группа 1

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

03 октября, 21:45. Свисспорарена (Люцерн)

Центральный матч в данной группе в дебюте был отмечен ошибками опытных вратарей. Первым дрогнул Кобель, который посчитал, что не самый сильный удар Випотника с разворота минует ворота. Удивительная ошибка для такого мастера. Но и Облак словно решил поддержать коллегу, пропустив мяч в сетку между руками. Вдвойне обидно в этот момент было Янже, рикошет от которого обернулся автоголом. По сути, в этот момент все встало на свои места, и в дальнейшем преимущество Швейцарии не вызывало сомнений. Победу команде Мурата Якина принес классно сработавший перед воротами Ндой.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

03 октября, 21:45. Национальная арена Тоше Проески (Скопье)

Бывший главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли одержал первую победу с Шотландией. В отсутствие своего лидера Мактоминая, который восстанавливается после операции на сердце, атака «Тартановой армии» отыграла два тура на холостых оборотах. Однако в субботу засуха была прервана усилиями нового героя — Боуи. Прежде не забивавший на таком уровне форвард «Сассуоло» классно пробил с дальней дистанции, а во втором тайме, когда мяч после его атаки попал в руку македонскому защитнику, пенальти реализовал Макгинн. Получается, сравнявшиеся по очкам со Словенией шотландцы поздравили победой Робертсона, проводившего 100-й матч за сборную. Единственным разочарованием для гостей стало удаление Маккенны в концовке.

И В Н П М О 1. Швейцария 3 3 0 0 8-1 9 2. Словения 3 1 1 1 3-2 4 3. Шотландия 3 1 1 1 2-3 4 4. Северная Македония 3 0 0 3 0-7 0

6 октября. Шотландия — Словения, Швейцария — Северная Македония.

13 ноября. Шотландия — Северная Македония, Словения — Швейцария.

16 ноября. Северная Македония — Словения, Швейцария — Шотландия.

Финны и исландцы на вершине

Лига С. Группа 1

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1.

03 октября, 16:00. Олимпийский (Хельсинки)

Не найдя путей к воротам белорусов в прошлом туре (0:0), Финляндия выиграла схватку за первое место, хотя уже в дебюте пропустила после углового. Албанию подвели вратари. Первый номер Этрит Бериша отдал неточный пас на ногу сопернику и, пытаясь исправить ситуацию, снес его в грубом подкате. Арбитр оценил эти действия красной карточкой, а Шерри, толком не размявшись, допустил грубую ошибку при штрафном в исполнении Вальты.

По второму — и решающему — стандарту в исполнении героя матча вопросов к голкиперу уже не было. В свою очередь, попытки гостей отыграться не имели успеха. Лучший шанс после заброса Хюсая был у отыгравшего второй тайм Даку, однако спартаковец в падении не смог протолкнуть мяч мимо вылетевшего навстречу Храдецки. А потом скидку Мирлинда головой в районе дальней штанги не воплотил в гол Узуни.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1.

03 октября, 19:00. Illovszky Rudolf (Будапешт)

Виктор Гончаренко учил пребывавшую в кризисе белорусскую сборную побеждать в контрольным матчах. В первом полугодии наши соседи выдали непривычную для себя серию, превзойдя Кипр (1:0), Армению (2:1) и Сирию (4:1). Да и ничью с Буркина-Фасо (2:2) правильнее записать в плюс. Но все же куда важнее было перенести это на официальные матчи, что удалось против Сан-Марино. И если в первом тайме на белорусов словно давили былые комплексы, то вторая половина игры началась идеально.

Поигравший в России за «Урал» и «Родину» Концевой выдержал хладнокровную паузу и пробил в нижний угол. А сохранил мяч в этой атаке Печенин. На счету латераля «Крыльев Советов» три результативные передачи! Он же ассистировал автору важнейшего второго гола Шуманскому, который арендован «Акроном» у ЦСКА. Этот форвард в концовке стал соавтором второго успеха Концевого, а его первый гол в сезоне должен помочь и в клубе. Но пока все внимание — не отпустившей лидеров в отрыв национальной команде.

И В Н П М О 1. Финляндия 3 2 1 0 9-1 7 2. Албания 3 2 0 1 6-2 6 3. Белоруссия 3 1 1 1 4-2 4 4. Сан-Марино 3 0 0 3 0-14 0

6 октября. Албания — Сан-Марино, Белоруссия — Финляндия.

12 ноября. Албания — Финляндия, Сан-Марино — Белоруссия.

15 ноября. Белоруссия — Албания, Финляндия — Сан-Марино.

Лига С. Группа 4

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.

03 октября, 19:00. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.

03 октября, 19:00. А Ле Кок Арена (Таллин)

Исландия сохранила лидерство, разгромив пребывающую в перманентном кризисе Болгарию. Главный герой островитян — форвард «Реал Сосьедад» Оскарссон, который забил быстрый гол после прекрасного паса Харальдссона и остроумного пропуска партнера. Единственное, бомбардиру не удалось оформить хет-трик. Он не реализовал пенальти, зато на последней минуте ассистировал Эллертссону.

А на второе место в группе поднялась Эстония. В игре с Люксембургом, который проводит первый осенний цикл без спартаковца Мартинса и после удачного старта проиграл второй раз подряд, прибалтам хватило быстрого гола с добивания. До лидера два очка, поэтому предстоящий домашний матч с Исландией получает для эстонцев статус судьбоносного.

И В Н П М О 1. Исландия 3 2 1 0 7-1 7 2. Эстония 3 1 2 0 2-1 5 3. Люксембург 3 1 0 2 2-5 3 4. Болгария 3 0 1 2 1-5 1

6 октября. Эстония — Исландия, Люксембург — Болгария.

13 ноября. Болгария — Исландия, Люксембург — Эстония.

16 ноября. Эстония — Болгария, Исландия — Люксембург.

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