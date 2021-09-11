«Спартак» подал признаки жизни. Красно-белые отгрузили «трешку» «Химкам»

Красно-белые впервые в сезоне забили больше одного гола за матч.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1 (1:0)

Голы: Айртон, 25 (1:0). Промес, 48 (2:0). Понсе, 68 (3:0). Глушаков, 89 (3:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Рассказов, Джикия (Кауфриз, 76), Мозес, Зобнин, Умяров (Хендрикс, 76), Айртон (Ломовицкий, 84), Понсе, Соболев (Ларссон, 70), Промес (Бакаев, 75).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Боженов (Стоинович, 60), Дагерстоль, Трошечкин (Соколов, 60), Глушаков, Набиуллин (Давидян, 72), Адеми, Кухарчук (Долгов, 72).

Предупреждения: Джикия, 8. Соболев, 42. Трошечкин, 44. Умяров, 61. Соколов, 62. Жиго, 81. Кауфриз, 88.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир).

11 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Скандалы липнут к «Спартаку», даже если клуб показательно старается их не допускать. Перед матчем с «Химками» полыхнула история с арендой Резиуана Мирзова, которого красно-белые в последние день трансферного окна отдали как раз в подмосковную команду. Полузащитника не было в заявке на игру — якобы из-за соответствующих договоренностей между двумя клубами.

Перед прошлым сезоном в регламент РПЛ внесли пункт о том, что запрет арендованным футболистам играть против команд, которым они принадлежат, теперь вне закона. Поэтому история с Мирзовым действительно дурно пахнет — законных оснований запрещать ему играть нет.

С другой стороны, доказать сговор и нарушение регламента практически невозможно. Мало ли, по каким причинам Мирзова не было в заявке — не в форме, не готов, микротравма. И вообще, все на усмотрение тренерского штаба «Химок». Хотя реакция Игоря Черевченко на вопрос по этой теме во флэш-интервью перед матчем говорит о многом: «Давайте об игре поговорим лучше. Мне и сегодня, в день игры, начали журналисты звонить. Это некрасиво с их стороны, не хочу на эту тему разговаривать».

Если же попытаться последовать совету главного тренера «Химок» и говорить об игре, то тут одна из главных тем — схема «Спартака». Красно-белые выстроились 3-4-1-2 с Квинси Промесом в роли «десятки». Но самый интересный момент — одним из трех центральных защитников был Николай Рассказов. При том что в запасе были и Илья Кутепов, и Илья Гапонов, и даже Руслан Литвинов. Неоднозначный выбор Руя Витории, учитывая, что Рассказов регулярно допускает позиционные просчеты и может потерять соперника, как это, например, случилось в матче с «Арсеналом».

С другой стороны, в атакующих действиях он сильнее и Кутепова, и Гапонова. Именно включение Рассказова привело к голу «Спартака» — прострел на Айртона был образцовым. Но в обороне у красно-белых все равно полыхало — свободы у атакующих игроков «Химок» было вполне достаточно. А вот мастерства, чтобы этой свободой воспользоваться, не хватило. Интересно, продолжится ли история с Рассказовым в качестве правого ЦЗ далее.

Из других позитивных для «Спартака» моментов — гол Промеса. Не только потому, красно-белые впервые в этом сезоне забили больше одного мяча за матч — в девятой по счету игре. Голландец не играл из-за травмы, и для него этот гол важен для обретения уверенности — Квинси считает себя лидером и человеком, который должен тащить команду. Хотя брака и не слишком удачных решений в действиях Промеса все равно чересчур много.

Чуть более живыми в сравнении с началом сезона выглядели Александр Соболев и Роман Зобнин. Оба приняли участие в голевых атаках. Первый выдал предголевой пас Рассказову пяткой, а с удачных действий второго начался момент Промеса. Не феерия, конечно, но по сравнению с тем, что было — уже что-то.

Это же можно сказать и про весь «Спартак» — красно-белые подали признаки жизни после коматозного начала сезона. Но все это — на фоне «Химок» с их кадровым дефицитом. То, что у химчан на поле выходит 18-летний Артем Соколов — один из главных талантов России, — это здорово. Но было бы у него это игровое время в других обстоятельствах?

Дальше у «Спартака» матч с «Легией» в Лиге Европы и дерби с ЦСКА. Вот после них станет понятнее, что это было — начало подъема со дна или просто предсмертные конвульсии.