«Спартак» подал признаки жизни. Красно-белые отгрузили «трешку» «Химкам»
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур
«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1 (1:0)
Голы: Айртон, 25 (1:0). Промес, 48 (2:0). Понсе, 68 (3:0). Глушаков, 89 (3:1).
«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Рассказов, Джикия (Кауфриз, 76), Мозес, Зобнин, Умяров (Хендрикс, 76), Айртон (Ломовицкий, 84), Понсе, Соболев (Ларссон, 70), Промес (Бакаев, 75).
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Боженов (Стоинович, 60), Дагерстоль, Трошечкин (Соколов, 60), Глушаков, Набиуллин (Давидян, 72), Адеми, Кухарчук (Долгов, 72).
Предупреждения: Джикия, 8. Соболев, 42. Трошечкин, 44. Умяров, 61. Соколов, 62. Жиго, 81. Кауфриз, 88.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир).
11 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
Скандалы липнут к «Спартаку», даже если клуб показательно старается их не допускать. Перед матчем с «Химками» полыхнула история с арендой Резиуана Мирзова, которого красно-белые в последние день трансферного окна отдали как раз в подмосковную команду. Полузащитника не было в заявке на игру — якобы из-за соответствующих договоренностей между двумя клубами.
Перед прошлым сезоном в регламент РПЛ внесли пункт о том, что запрет арендованным футболистам играть против команд, которым они принадлежат, теперь вне закона. Поэтому история с Мирзовым действительно дурно пахнет — законных оснований запрещать ему играть нет.
С другой стороны, доказать сговор и нарушение регламента практически невозможно. Мало ли, по каким причинам Мирзова не было в заявке — не в форме, не готов, микротравма. И вообще, все на усмотрение тренерского штаба «Химок». Хотя реакция Игоря Черевченко на вопрос по этой теме во флэш-интервью перед матчем говорит о многом: «Давайте об игре поговорим лучше. Мне и сегодня, в день игры, начали журналисты звонить. Это некрасиво с их стороны, не хочу на эту тему разговаривать».
Если же попытаться последовать совету главного тренера «Химок» и говорить об игре, то тут одна из главных тем — схема «Спартака». Красно-белые выстроились 3-4-1-2 с Квинси Промесом в роли «десятки». Но самый интересный момент — одним из трех центральных защитников был Николай Рассказов. При том что в запасе были и Илья Кутепов, и Илья Гапонов, и даже Руслан Литвинов. Неоднозначный выбор Руя Витории, учитывая, что Рассказов регулярно допускает позиционные просчеты и может потерять соперника, как это, например, случилось в матче с «Арсеналом».
С другой стороны, в атакующих действиях он сильнее и Кутепова, и Гапонова. Именно включение Рассказова привело к голу «Спартака» — прострел на Айртона был образцовым. Но в обороне у красно-белых все равно полыхало — свободы у атакующих игроков «Химок» было вполне достаточно. А вот мастерства, чтобы этой свободой воспользоваться, не хватило. Интересно, продолжится ли история с Рассказовым в качестве правого ЦЗ далее.
Из других позитивных для «Спартака» моментов — гол Промеса. Не только потому, красно-белые впервые в этом сезоне забили больше одного мяча за матч — в девятой по счету игре. Голландец не играл из-за травмы, и для него этот гол важен для обретения уверенности — Квинси считает себя лидером и человеком, который должен тащить команду. Хотя брака и не слишком удачных решений в действиях Промеса все равно чересчур много.
Чуть более живыми в сравнении с началом сезона выглядели Александр Соболев и Роман Зобнин. Оба приняли участие в голевых атаках. Первый выдал предголевой пас Рассказову пяткой, а с удачных действий второго начался момент Промеса. Не феерия, конечно, но по сравнению с тем, что было — уже что-то.
Это же можно сказать и про весь «Спартак» — красно-белые подали признаки жизни после коматозного начала сезона. Но все это — на фоне «Химок» с их кадровым дефицитом. То, что у химчан на поле выходит 18-летний Артем Соколов — один из главных талантов России, — это здорово. Но было бы у него это игровое время в других обстоятельствах?
Дальше у «Спартака» матч с «Легией» в Лиге Европы и дерби с ЦСКА. Вот после них станет понятнее, что это было — начало подъема со дна или просто предсмертные конвульсии.
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