Интервью известного комментатора.

Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Ахматом», преображении Артема Дзюбы, предстоящей игре с «Челси» и спорных решениях Карпина.

— Конечно, нужно отдать должное «Ахмату». Команда явно прогрессирует. Молодцы! Как они вели единоборства! Талалаев — серьезный специалист. А что касается «Зенита», то, получается, это была последняя репетиция перед «Челси».

Мы видим, что Малком и Клаудиньо по своим решениям отличаются от других. Ну и про Дзюбу нельзя не сказать. Как он чувствует и понимает бразильцев! Показал свой футбольный интеллект. Два голевых паса. Особенно в эпизоде с голом Малкома здорово разобрался в ситуации. Они же там были вдвоем против пятерых. Не зря в свое время поиграл с Халком. Об этом не стоит забывать. В общем, на мой взгляд, сегодня Дзюба, что называется, вернулся. Он лидер. И еще будет прибавлять.

Мостовой очень старается. Но ему как раз не хватает нестандартности Дзюбы. Ну не туда он отдает! Его сразу прочитывают. А помните первый голевой пас Дзюбы? Не вдоль ворот, а спокойно покатил назад на Вендела, тот поразил ворота грозненцев щечкой — 1:0. А Мостовой, напротив, прострелил так, что голкипер перехватил. Прямолинеен. Вот в этом и заключается разница и опыт. Азмун сегодня провел не лучший матч. Нет, дело не в том, что он расстроен: мол, не уехал в Европу. Просто не в форме. Подустал.

Пока «Зенит» проседает в опорной зоне. Какая-то небрежность, ей-богу. Ерохин хорош в завершении атак, а вот в отборе не особо силен... Чаще это делает с фолами. Да и к Кузяеву возникают некоторые вопросы. Нет у него 100-процентной надежности. Отсутствие Барриоса сказалось. Ну и Чистяков сегодня проиграл позицию в эпизоде с голом грозненцев.

Крицюк мне понравился. Он уверен в себе. Это передается защитникам. Плюс в первом тайме потащил непростой мяч после удара Уткина. Конечно, это усиление вратарской позиции.

Хочется, чтобы на матч с «Челси» питерцы вышли раскованными, не зажатыми. Чего бояться? Нужен настрой, смелость. Понятно, что лондонцы фавориты. Но почему бы не сказать друг другу перед выходом на поле: «Парни, давайте зажжем, постараемся сыграть на равных с Лукаку и компанией»?!

Конечно, Дзюба сегодня сделал серьезный шаг для возвращения в сборную. Видно, что он этого хочет. Сейчас он в форме. И как сборная может обойтись без такого Дзюбы? Кто еще в национальной команде способен выдавать такие хитрые пасы? Смолов? Ну нет, все же немного не такие у него передачи. При этом у Федора лучше поставлен удар. Однако у Дзюбы свои козыри.

Дзюба ворвался в штрафную и исполнил умнейшую передачу на Венделя. Бразилец спокойно прошил Гудиева ?? pic.twitter.com/ukvK85MB1U — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

Что ж, хорошо, если в сборной будет такая конкуренция в линии атаки. От этого только все выиграют. Главное, чтобы и Карпин руководствовался спортивным принципом и выпускал на поле только тех, кто этого заслуживает и соответствует моменту игры.

Я уже вам как-то сказал, что не понял, почему в матче с хорватами он так и не выпустил Смолова. Ну дай ему шанс, он сейчас в хорошей форме! Мог забить. А так, получается, мы играли на ничью, хотя имели возможность взять важнейшие три очка. Вот тут у меня остаются вопросы. Есть такое понятие — неиспользованная выгода... Да, Заболотный поборолся, цеплялся за мячи. Но Смолов-то мог забить! Тренер должен соответствовать логике игры.