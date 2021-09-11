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«Как сборная может обойтись без такого Дзюбы?» Орлов — о победе «Зенита», матче с «Челси» и Карпине

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
11 сентября 2021, 23:00
Артем Дзюба (справа) против Ризвана Уциева в матче «Зенит» — «Ахмат» (3:1) 11 сентября в Санкт-Петербурге. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба (справа) против Ризвана Уциева в матче «Зенит» — «Ахмат» (3:1) 11 сентября в Санкт-Петербурге. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Интервью известного комментатора.
Зенит — Ахмат

Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Ахматом», преображении Артема Дзюбы, предстоящей игре с «Челси» и спорных решениях Карпина.

11&nbsp;сентября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Малком.«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить. У Дзюбы две передачи

— Конечно, нужно отдать должное «Ахмату». Команда явно прогрессирует. Молодцы! Как они вели единоборства! Талалаев — серьезный специалист. А что касается «Зенита», то, получается, это была последняя репетиция перед «Челси».

Мы видим, что Малком и Клаудиньо по своим решениям отличаются от других. Ну и про Дзюбу нельзя не сказать. Как он чувствует и понимает бразильцев! Показал свой футбольный интеллект. Два голевых паса. Особенно в эпизоде с голом Малкома здорово разобрался в ситуации. Они же там были вдвоем против пятерых. Не зря в свое время поиграл с Халком. Об этом не стоит забывать. В общем, на мой взгляд, сегодня Дзюба, что называется, вернулся. Он лидер. И еще будет прибавлять.

Мостовой очень старается. Но ему как раз не хватает нестандартности Дзюбы. Ну не туда он отдает! Его сразу прочитывают. А помните первый голевой пас Дзюбы? Не вдоль ворот, а спокойно покатил назад на Вендела, тот поразил ворота грозненцев щечкой — 1:0. А Мостовой, напротив, прострелил так, что голкипер перехватил. Прямолинеен. Вот в этом и заключается разница и опыт. Азмун сегодня провел не лучший матч. Нет, дело не в том, что он расстроен: мол, не уехал в Европу. Просто не в форме. Подустал.

Пока «Зенит» проседает в опорной зоне. Какая-то небрежность, ей-богу. Ерохин хорош в завершении атак, а вот в отборе не особо силен... Чаще это делает с фолами. Да и к Кузяеву возникают некоторые вопросы. Нет у него 100-процентной надежности. Отсутствие Барриоса сказалось. Ну и Чистяков сегодня проиграл позицию в эпизоде с голом грозненцев.
Крицюк мне понравился. Он уверен в себе. Это передается защитникам. Плюс в первом тайме потащил непростой мяч после удара Уткина. Конечно, это усиление вратарской позиции.

Сергей Семак.«Лимит не дал поступательного движения вперед». Семак — о количестве легионеров и паузе на сборные

Хочется, чтобы на матч с «Челси» питерцы вышли раскованными, не зажатыми. Чего бояться? Нужен настрой, смелость. Понятно, что лондонцы фавориты. Но почему бы не сказать друг другу перед выходом на поле: «Парни, давайте зажжем, постараемся сыграть на равных с Лукаку и компанией»?!

Конечно, Дзюба сегодня сделал серьезный шаг для возвращения в сборную. Видно, что он этого хочет. Сейчас он в форме. И как сборная может обойтись без такого Дзюбы? Кто еще в национальной команде способен выдавать такие хитрые пасы? Смолов? Ну нет, все же немного не такие у него передачи. При этом у Федора лучше поставлен удар. Однако у Дзюбы свои козыри.

Что ж, хорошо, если в сборной будет такая конкуренция в линии атаки. От этого только все выиграют. Главное, чтобы и Карпин руководствовался спортивным принципом и выпускал на поле только тех, кто этого заслуживает и соответствует моменту игры.

Я уже вам как-то сказал, что не понял, почему в матче с хорватами он так и не выпустил Смолова. Ну дай ему шанс, он сейчас в хорошей форме! Мог забить. А так, получается, мы играли на ничью, хотя имели возможность взять важнейшие три очка. Вот тут у меня остаются вопросы. Есть такое понятие — неиспользованная выгода... Да, Заболотный поборолся, цеплялся за мячи. Но Смолов-то мог забить! Тренер должен соответствовать логике игры.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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