«Спартак» судится сам с собой из-за многомиллионной компенсации Газизову

Это не первый случай в российском футболе. Скорее всего, Леонид Федун просто не хочет отдавать экс-гендиру всю сумму.

На этой неделе, 22 апреля , Арбитражный суд Москвы начнет рассмотрение иска в адрес «Спартака» и бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. АО «Капитальные активы», которое является одним из акционеров красно-белых, подало иск на 88,3 миллиона рублей. Истец требует признать недействительным решение о выплате данной суммы Газизову в качестве компенсации за досрочное расторжение трудового договора.

Зачем это «Спартаку»?

Может показаться, что между акционерами «Спартака» есть какой-то конфликт, но, скорее всего, это не так. Спортивный юрист Василий Грищак говорит, что Федун , по сути , судится сам с собой.

— Налицо так называемый косвенный иск, — отмечал Грищак Sportbox. — Учредитель клуба, которым, очевидно, является АО «Капитальные активы», оспаривает правильность решения, принятого руководством «Спартака». Не новый прием. В футболе такое бывает, когда клуб — унитарное или бюджетное предприятие — получает иск от местной администрации, его учредившей, о признании недействительным, допустим, приложения к контракту футболиста. Таким образом чиновники пытаются избавиться от части обязательств перед игроком. Не самый благородный трюк, но каждый сам выбирает способы защиты.

По информации «СЭ», на данный момент «Спартак» выплатил Газизову только 100 миллионов рублей компенсации из 400 обещанных. При этом у бывшего генерального директора на руках есть соглашение с конкретной суммой, которое подписано владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

Если говорить совсем просто, то «Спартак», вероятнее всего, пытается снизить размер многомиллионной компенсации своему бывшему руководителю. Высока вероятность, что на первом же заседании «Спартак» признает иск АО «Капитальные активы», тогда все станет совсем очевидно.

Янн М'Вила (справа). Фото Алексей Иванов, —

Кейс «Динамо» и М'Вила

Это не первый такой случай в российском футболе. В 2017 году Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (Общество «Динамо») выдвинуло иск к Акционерному обществу «Футбольный клуб «Динамо-Москва» («Динамо») и бывшему полузащитнику клуба Яну М'вила. Рассматривалось оно также в Арбитражном суде города Москв ы .

Летом 2015 года Ян подписал контракт о переходе в «Динамо», но из-за смены руководства клуба трансфер игрока так и не оформили. С французом заключили мировое соглашение, выплатив ему 900 тысяч евро отступных. Сумма была более чем вдвое меньше первоначальных требований футболиста. «Динамо» осуществило две выплаты из трех по указанному мировому соглашению.

Но в 2017 году Общество «Динамо», являясь учредителем и владельцем 99 процентов акций клуба, обратилось в Арбитражный суд о признании недействительным мирового соглашения ввиду нарушения соответствующих корпоративных процедур при его заключении.

«Динамо» в первом же заседании по делу признало иск в полном объеме. По факту клуб и Общество выступили против М'Вила. Высока вероятность, что-то же самое произойдет и в ситуации со «Спартаком» и Газизовым.

Зимой 2017 года Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме, а весной 2018 года отклонили и апелляционную жалобу Общества «Динамо».